Соседский союз: как Киргизия и Узбекистан поделили границу

15:23 09.02.2023 Бишкек и Ташкент начали меняться территориями



Игорь Кармазин



Киргизия и Узбекистан начали демаркировать, то есть обозначать на местности, границу двух стран. В конце января стороны окончательно договорились о делимитации, лидеры двух стран Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев тогда обменялись ратификационными грамотами. Эксперты считают произошедшее событием исторической важности, хотя киргизская оппозиция осталась недовольна. Подробности - в материале "Известий".



Что известно о демаркации и делимитации



Киргизия и Узбекистан начали демаркацию границы. Первая встреча рабочей группы по этому вопросу состоялась 7 февраля в Ташкенте. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Алоев заявил, что стороны составили график встреч на 2023 год, следующее заседание пройдет "в ближайшее время".



В конце января стороны окончательно завершили процесс делимитации, то есть достигли договоренностей по всем приграничным участкам. Акватория спорного Кемпир-Абадского водохранилища отошла Узбекистану, хотя водными запасами будут управлять на паритетных основах. Ташкент также обязался не поднимать уровень воды в водохранилище выше отметки 900 м, чтобы не затапливать прибрежные территории, где граждане Киргизии пасут скот и ловят рыбу.



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Взамен Киргизия получила местность под названием Гавасай, а также несколько пастбищных территорий и приграничных сел с преимущественно киргизским населением. Всего по итогам переговоров Узбекистан получил 4,4 тыс. га, Киргизия - 19,6 тыс. га. "Все спорные участки на 99% перешли к нам. По остальным участкам границы сообщим позже. Примите эту новость с радостью, у вас не будет никаких претензий, только благодарность", - говорил сразу после достижения договоренностей президент Киргизии Садыр Жапаров.



Благодарность, впрочем, испытали не все. Киргизские оппозиционеры выступили против обмена территориями. Противники инициативы в октябре создали Комитет по защите Кемпир-Абада, в него вошли в том числе бывший глава Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кенешбек Дуйшебаев, экс-замминистра МВД Кубанычбек Кадыров, бывший спикер парламента Канат Исаев.



Главная претензия оппозиционеров заключалась в том, что подробности делимитации известны только в пересказе властей, документы нигде не публиковались. Оппозиционеры успели провести митинг в центре Бишкека, после него 26 самых видных противников соглашения задержали. Позже в СМИ появились аудиозаписи, которые якобы доказывают, что задержанные готовили массовые беспорядки с последующим захватом власти. По состоянию на начало февраля 24 фигуранта дела остаются в СИЗО.



Из-за политической турбулентности несколько раз откладывался визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Бишкек. Первоначально поездка намечалась на октябрь, потом ее перенесли на декабрь, в итоге состоялась она только в конце января. На встрече президенты двух стран обменялись ратификационными грамотами, официально утвердив делимитацию. Оба лидера назвали произошедшее историческим событием. При этом президент Узбекистана отметил "политическую волю" киргизского коллеги.



Что мешало решить вопрос раньше



Отношения Киргизии и Узбекистана поделились на два больших этапа. При президенте Узбекистана Исламе Каримове взаимодействие двух стран было, скорее, холодно-враждебным. Ташкент выступал против строительства в Киргизии каскада ГЭС на реке Нарын, считая, что проект приведет к ухудшению экологической обстановки, обмелению рек в Узбекистане. Не раз Ташкент, пользуясь тем, что монопольно обеспечивал юг Киргизии топливом, перекрывал газовый вентиль. Ислам Каримов также не стеснялся лично высказывать претензии президентам соседней страны. Так, киргизского коллегу Аскара Акаева узбекский лидер обвинял в бездействии и неспособности "задушить оппозицию". В 2015 году на встрече глав государств СНГ отчитал Алмазбека Атамбаева.



Сложной оставалась ситуация на границе. Еще в начале 2000-х Ташкент заминировал отдельные участки на линии соприкосновения. Официально утверждалось, что взрывные устройства закладываются для противодействия боевикам-исламистам. Но карты минных полей Ташкент соседнему государству не предоставлял.



Периодически ситуация заметно обострялась. В 2016 году страны оказались на грани вооруженного конфликта. Тогда Ташкент около Орто-Токайского водохранилища высадил десант силовиков, подогнал к границе бэтээры и грузовики с солдатами. Киргизия также направила на спорный участок дополнительные силы, сообщалось о перестрелках. Позже стороны договорились о сокращении численности военных в этом районе.



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Новый этап в двусторонних отношениях начался, когда президентом Узбекистана стал Шавкат Мирзиеев. При новом лидере Ташкент начал проводить более открытую внешнюю политику. Например, республика перестала противиться строительству в Киргизии Камбаратинской ГЭС, наоборот, стала одним из участников проекта. Появились другие масштабные идеи, например строительство железной дороги по маршруту Китай – Киргизия – Узбекистан.



Резко вырос товарооборот двух стран. Если в 2016 году объем взаимной торговли Киргизии и Узбекистана составлял $167 млн, то по итогам 2022 года он достиг $1,2 млрд. Показателен в этом смысле пример Наманганской области Узбекистана, где товарооборот с соседними регионами Киргизии увеличился за восемь лет в 17 раз, превысив по итогам 2022 года $83 млн.



Начали решаться и приграничные вопросы. Знаковым стал официальный визит Мирзиеева в Бишкек в сентябре 2017 года. Президент Узбекистана тогда сказал, что граница двух стран должна превратиться в "границу дружбы". В том же году стороны достигли первых договоренностей, делимитировав и демаркировав 1100 км из 1300 км. Тогда же Бишкек и Ташкент впервые обменялись территориями - Киргизия отдала соседу участок площадью 413 га в Араванском районе Ошской области, взамен получила землю около села Гулбаар.



Оставалось, впрочем, описать около 200 км границы, договориться по которым было сложнее всего. Споры велись по поводу доступа к водным ресурсам, а также о статусе и путях подъезда к многочисленным анклавам. В 2021 году стороны вроде бы решили все вопросы. Кемпир-Абадское водохранилище должно было отойти Узбекистану, в качестве компенсации Бишкек получал 1 тыс. га в других районах.



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Но против выступила киргизская общественность. Недовольные сначала поставили юрты протеста около плотины водохранилища, а потом и на других приграничных территориях. Акция постепенно расширялась, и киргизские власти сдали назад. "Мы не с неба свалились. Требование народа - высшее для нас. Вы говорите не отдавать Кемпир-Абад, значит, мы не будем отдавать", - заявил тогда глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. В результате процесс делимитации тогда свернули, переговоры продлились еще полтора года.



Что говорят эксперты



Специалисты отмечают, что в Центральной Азии решение многих вопросов зависит от личных качеств политических лидеров.



- Ислам Каримов не хотел договариваться, имел, скорее, тенденцию в одностороннем порядке чертить границы. У Шавката Мирзиеева позиция другая, он сторонник переговоров. Считает, что решение приграничных вопросов поможет развитию экономики, улучшит положение узбекского нацменьшинства в Киргизии. Собственно, смена власти в Узбекистане стала ключевой для делимитации и демаркации, - говорит "Известиям" профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Казанцев.



Политолог Денис Бердаков также объясняет произошедшее сменой власти в Узбекистане.



- У республики нет выходов к морю, нет даже общей границы с крупными, влиятельными странами вроде Китая и России, - отмечает он. - Поэтому Ташкент прилагает много усилий для нормализации отношений с соседями, готов идти на заметные уступки.



Эксперт называет достигнутые договоренности историческими.



- Киргизская власть чувствует себя не так уверенно, как, например, узбекская, вынуждена считаться с оппозицией. А та пытается раскачать ситуацию, набрать политические очки. В действительности нынешние договоренности выгодны и Бишкеку, и Ташкенту. Можно сказать, что мы стали свидетелями важнейшего для всей Центральной Азии события. Теперь в регионе осталась только одна взрывоопасная граница - киргизско-таджикская, - заключил собеседник издания. Источник - Известия

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