Точки риска. Мигрантам в России упрощают жизнь

15:32 09.02.2023 В России хотят упростить жизнь мигрантам и продлить трудовой патент с года до трех лет. Один раз оформил – три года работаешь себе спокойно. Больше об этом переживаем мы: что, если в Россию хлынет поток "гостей", как это было в Италии, в Германии? Где русским людям в таком случае зарабатывать на свой кусок хлеба?



Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил продлить действие трудового патента для мигрантов с года до трех лет. По мнению омбудсмена, это позволит повысить производительность труда, собираемость НДФЛ, а также снизить нагрузку на органы внутренних дел.



Действительно в России такое уж нелиберальное в отношении мигрантов законодательство, что нужно еще больше упрощать им возможность трудоустройства на территории России?



Ведущий "Первого русского" Никита Комаров обсудил эту тему с научным руководителем Института региональных проблем, доцентом финансового университета при правительстве России Дмитрием Журавлевым в программе "Царьград. Главное".



Зачем упрощать законодательство?



Никита Комаров: Дмитрий, как вы прокомментируете эту инициативу Бориса Титова?



Дмитрий Журавлев: Ну, у нас действительно нелиберальное законодательство. Только я не вижу в этом большой проблемы. Либеральное законодательство есть в Германии, либеральное законодательство есть в Италии, они уже свой поток мигрантов получили.



В чем смысл, как мне кажется, данной новации. В том, что мигрантам будет комфортней находиться на территории России. Им не нужно будет таких усилий, которые они прилагают, – будет гораздо легче.



Один раз получил патент на несколько лет – и живи себе спокойно.



– Так, со стороны мигрантов это понятно. Но Борис Титов является представителем России. Вот со стороны бизнеса, здесь какие могут быть интересы?



– Его аппаратом был организован круглый стол в Общественной палате, я был его участником. Там говорили, что нам не хватает мигрантов, что для экономики не хватает рабочей силы. Я спросил: а у нас есть какие-то планы по объемам производства? В чем нам не хватает рабочей силы, по каким признакам? Нам не хватает рабочей силы на конкретных предприятиях? Бесспорно, это правда, абсолютно! Но, может быть, стоит заменить десяток мигрантов одним экскаватором? И тогда предприятием придется руководить инженеру, а не бухгалтеру, как у нас руководят в основном экономикой.



– То есть это в чистом виде мышление, оставшееся еще с 1990 годов? Максимально упростить производство, максимально выкачать прибыль…



– Упростить производство, увеличить прибыль в единицу времени. Совершенно не задумываясь о том, что будет послезавтра. Вот, лозунгом этого движения является фраза из одной знаменитой советской пьесы: "Я отвечаю не за всю жизнь, а за каждый квартал в отдельности". Это, кстати, говорит главный бухгалтер. Они отвечают за каждый квартал в отдельности. Я сейчас не о Титове, я о предпринимателях.



– Да, он выражает как бы их интересы, можно сказать.



– Титов предложил решить. С точки зрения предпринимателей, вполне рационально. К нему и к его аппарату претензий у меня нет. Но как мы собираемся решать проблему своего работодателя и работника? Мы собираемся все продолжать черпать откуда-то?



Мигранты от этого не сильно выигрывают, честно говоря. Потому что их права тоже весьма мало защищены.



От того, что они тут три года пробудут, их права не будут более защищенными. У них будет меньше бюрократической суеты, это правда, и они этого очень хотят. Но не более того. Но если мы начнем платить нашим работникам большие зарплаты, то проблема миграции исчезнет.



Без мигрантов рухнет экономика?



– Буквально в прошлом году вице-мэр Москвы по строительству Андрей Бочкарев заявил о том, что мигранты уже не хотят работать за 50 тысяч рублей на стройке. 80 тысяч минимум! Есть ли тенденция, что труд мигрантов уже не является низкооплачиваемым и они хорошие деньги зарабатывают?



– Да, этот труд тоже дорожает. Но в разных регионах – по-разному. Мигранты все-таки меньше защищены. И недобросовестные предприниматели с удовольствием пользуются трудом мигрантов. Могут пообещать 80 тысяч, но совсем не значит, что их надо давать. А главное – зачем? У нас что, есть планы пятилетние по объему производства? Где написано, что мы должны столько-то выпускать? Может быть, нам нужно производить ровно столько, сколько наши люди могут производить, и не гнаться за какими-то цифрами?



Что касается отдельных предприятий, которые не могут набрать. Я не беру малые города, где что есть, то есть. Но и мигрантов там особо нет.



Они не такие дураки, чтобы в малые города ездить. Им нужны Москва, Питер.



В больших городах, если вы не набрали работников, то, может быть, вам стоит подумать о стратегии своей зарплаты? Может быть, вы им просто мало платите?



– Самый простой способ, если где-то чего-то не хватает точечно: возьмите, введите систему квот, завезите сколько нужно, оформите их как следует. И все.



– Это непростая задача. Тем более вы же прекрасно понимаете: по квоте он будет слесарь, по жизни – он будет токарь, и мы никогда не разберемся. Не то что совсем невозможно, но это непросто. Это как в Госплане сводить части.



Поймите, они вообще не очень нужны. Они нужны в единицу времени. Если сейчас все мигранты уйдут – экономика, действительно, рухнет. Это правда.



– Ну, отдельные отрасли во всяком случае.



– Да! Но зачем увеличивать их число? Может быть, действительно, на стройке автоматизацию произвести?



Куда уж больше!



Понимаете, мигранты, сами люди работают относительно за небольшую зарплату, их не в чем упрекнуть. Но вот система мигрантов – она лежит просто "лежачим полицейским" на дороге технического прогресса. Но зачем я буду что-то делать? Я этих азиатов привезу – и будет хорошо.



– Я полностью поддерживаю ваш тезис об автоматизации, о роботизации производств, о сокращении ручного труда, низкоквалифицированного труда. Но все-таки кто должен эту задачу решать? Государство, бизнес?



– Государство может решать задачу подготовки специалистов. Потому что это дорого. Это как строительство дорог: оно всем нужно, но никому не нужно в отдельности. И государство вроде решает. У нас для этого есть два министерства.



А вот вопрос принятия их на работу, создания для них фронта работ – это, извините, предприниматель. Ведь в какой логике все выстроено? Что рынок сам заставит повышать технический уровень, так как будет более производительный! Но ничего подобного!



– Ну так эта логика идет, в том числе, со стороны государства? Может быть, правительству тоже стимулировать предприятия на технологическое перевооружение?



– В принципе, так и должно быть, в теории. Но на практике у нас есть человек с лопатой, который эту теорию валит просто одним ударом. Понимаете, где беда? Вот где проблема! Потому что не в мигранте как в человеке дело.



Главный здесь оказывается предприниматель, которому хочется не лучше, а проще. Винить его тоже за это нельзя – каждый человек делает то, что может. Но, может быть, нам нужны какие-то другие предприниматели?



– Этот вопрос, на мой взгляд, лежит в государственной плоскости. Если государство видит, что бизнес не справляется, значит, соответствующие рамки нужно организовать. Метод кнута и пряника.



– Государство должно быть инициатором. Но не взять завтра с утра и все запретить! Нужно четко понимать, что нужно развивать умение, а не количество.



Я как-то участвовал в одном совещании по нехватке курьеров в Москве. Знаете такую страшную проблему?



– Куда уж больше!



– Один человек говорит: мы договоримся с Узбекистаном, завезем некоторое количество курьеров. Господа, а вы знаете, что в основной части Узбекистана русский язык не преподается? Что русский язык преподается в элитных школах Узбекистана в основном. Или преподается плохо. Это не вина, опять же, людей, это отдельная история.



Вы как их курьерами в Москве будете нанимать? А дорогу им кто будет показывать на узбекском языке?



Знаете, чем закончилось? Меня просто выключили из совещания. Чтобы я не нарушал благостного диалога.



– То есть это в чистом виде проблема ментальная, идеологическая, когда суть вопроса не понимают ни чиновники, ни бизнес. И не хотят понимать?



– Проблема еще в том, что мы пытаемся рыночными методами регулировать рыночный, в общем-то, вопрос, создавая при этом нерыночные условия.



– Мне кажется, миграционная проблема не только в экономической плоскости лежит.



– Понимаете, нельзя быть немножко беременной. Если вы хотите американский рынок, пожалуйста! Но тогда делайте американский рынок, не напрягаясь. Если вы хотите организованную административную экономику, какая и должна быть, возможно, во время войны, – тогда так и делайте! А у нас пополам. У нас где-то рынок, где-то административное управление. И все сразу. Вот, на мигрантах это особенно видно.



– Да. Тем более, как я уже сказал, эта проблема не только в экономической плоскости лежит, а в социальной, культурной. Она комплексная. Ее необходимо решать как можно скорее. Предпринимать, разрабатывать новые методы. Насколько я понимаю, в Совбезе подобная работа началась некоторое время назад. Посмотрим на результаты. Источник - Царьград

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