 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Заключено соглашение о выводе иностранных боевиков из Ливии. Кто ж его выполнит?
17:59 09.02.2023

09.02.2023 Григорий Май
Высокопоставленные представители двух конкурирующих правительств в Ливии договорились о выводе иностранных боевиков и наемников из страны, сообщает ООН. Миссия ООН в североафриканской стране после вчерашней встречи в Каире высоко оценила "важный шаг на пути к устойчивой стабильности и миру в Ливии".

Однако в ходе переговоров, которые вел посланник ООН Абдулай Батили, не было согласовано ни графика, ни конкретных действий вывода бойцов.

В Ливии царит хаос после свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи. Две силы, имеющие свои правительства борются за власть в стране, в сражениях друг с другом они используют как вооруженное ополчение, так и иностранных наемников.

Западные СМИ утверждают, что на стороне восточных властей и влиятельного генерала Халифы Хафтары воюют граждане Чада, Судана, Нигера и бойцы российской группы "Вагнера". Западное правительство в Триполи также привлекало людей из африканских племен и боевиков при помощи Анкары с территории Сирии. Также турецкие солдаты дислоцировались на западе для обучения ливийских солдат. По оценкам ООН на конец 2021 года, в Ливии находится более 20 000 иностранных боевиков.

Источник - anna-news.info
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