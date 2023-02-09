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РоссОппозню собирают на анти-путинский съезд в Варшаве
20:15 09.02.2023

Rzeczpospolita
Польша
09 февраля 2023

В Польше вновь соберутся противники Кремля. Это будет уже второй такой съезд, пишет Rzeczpospolita. В Варшаве так называемые оппозиционеры планируют представить проекты новой российской Конституции, закона о люстрации и так называемого "сценария переходного периода".

Руслан Шошин (Rusłan Szoszyn)

Представители части российской оппозиции на встрече в Польше представят свое видение будущего России. В их планы также входит открытие офиса в Варшаве.
Как стало известно изданию Rzeczpospolita, незадолго до годовщины начала спецоперации на Украине российские оппозиционеры вновь соберутся в Польше. Второй Съезд народных депутатов России (СНДР) пройдет 20-23 февраля в одном из конференц-залов в центре Варшавы. Предыдущий состоялся в начале ноября прошлого года во дворце в местечке Яблонна под Варшавой. Съезд собрал тогда несколько десятков бывших российских парламентариев и депутатов местного уровня. Собравшиеся объявили, что будут создавать независимый российский парламент, который должен прийти к власти в России на переходный период, и начали борьбу за поддержку и признание на международной арене.

В Варшаве оппозиционеры планируют представить проекты новой российской Конституции, закона о люстрации и так называемого "сценария переходного периода".
"Главное, что Россия будет парламентским федеративным государством. Также усилится роль Верховного и Конституционного судов. Каждый народ России будет иметь право выбирать, оставаться ли частью нашей страны или нет", – приоткрывает некоторые детали профессор Владимир Пономарев, который после съезда в Яблонне стал представителем СНДР в Польше и Литве. По профессии он физик, когда-то работал в правительстве Михаила Касьянова. После начала войны Владимир Пономарев вместе со своей женой Ларисой (бывшим сенатором и соратником Романа Абрамовича в бытность его губернатором Чукотки) уехал из России в Польшу.
Оппозиционеры, выступающие против власти Владимира Путина, находятся в Польше на постоянной основе. Вероятно, они попытаются использовать визит президента США в Варшаву в своих политических целях.

Сын Владимира и Ларисы Пономаревых Илья* был единственным депутатом Госдумы, проголосовавшим в 2014 году против присоединения Крыма к России. Он уже несколько лет живет в Киеве и является самым узнаваемым российским оппозиционером на берегах Днепра. Он играет одну из ключевых ролей в СНДР и связан с воюющим на стороне украинской армии Легионом „Свобода России".**

В Яблонне участники съезда постановили, что после свержения путинского режима Украина вернет себе оккупированные Россией земли, включая Крым, а также получит военные репарации. На данный момент они хотят открыть офисы в Варшаве и Киеве.

Помимо семьи Пономаревых, деятелями СНДР являются, в частности, бывший экономический советник Путина Андрей Илларионов (Фонд "Институт экономического анализа" бывшего советника Владимира Путина Андрея Илларионова включен в реестр иностранных агентов, прим. ред.), бывшие депутаты Госдумы Геннадий Гудков и Аркадий Янковский, а также одна из самых известных российских юристов Елена Лукьянова. Пономарев сообщает, что на съезде в Варшаве может дистанционно выступить Михаил Ходорковский*, один из главных противников Кремля.

После съезда в Яблонне, который посетили, в частности, Лешек Бальцерович и Адам Михник, представители СНДР встретились с вице-спикером Сената Польши Богданом Борусевичем (Bogdan Borusewicz) и главой Канцелярии председателя Совмина Марком Кухчинским (Marek Kuchciński). "Речь идет о налаживании сотрудничества и признании переходного парламента. Отношение к нам доброжелательное и осторожное. Польские политики в этом вопросе рассчитывают на координацию действий с Украиной и балтийскими странами", – говорит Владимир Пономарев.
Находящийся в Киеве и участвующий в деятельности СНДР Алексей Барановский убежден, что этот вопрос вот-вот поступит на рассмотрение в Верховную Раду. "Мы ожидали, что решение о признании будет принято еще до второго съезда в Польше, но, к сожалению, сделать это не получится. Из-за обстрелов заседания часто отменяются, и депутаты не успевают", – сказал изданию Rzeczpospolitа Барановский. Ранее украинский парламент признал Чеченскую Республику Ичкерия временно оккупированной территорией. Но многое указывает на то, что по данному вопросу быстрого решения украинцев ожидать не стоит.

"Я сомневаюсь, что одно из течений российской оппозиции получит официальное признание киевских властей. Все, конечно, зависит от дальнейшего развития ситуации", – говорит в беседе с Rzeczpospolitа ведущий киевский политолог Владимир Фесенко. "Украина будет принимать решение о дальнейших отношениях с Россией, но в конце войны. Чтобы иметь влияние на ситуацию в России. Контакты с Ильей Пономаревым будут сохраняться, но без официального признания. Его преимущество в том, что он находится в Киеве и работает на благо „Русского легиона". Но он в основном связан с оппозиционным лагерем бывшего президента Петра Порошенко, а это уже работает не в его пользу", – добавляет политолог.

Может ли инициатива бывших российских парламентариев породить политическую силу, которая придет к власти после падения Путина? "Колумб искал Индию, а случайно открыл Америку. Не думаю, что постулаты участников съезда будут реализованы. Это маловероятно. С другой стороны, любая такого рода деятельность приносит пользу. Если в стоячем болоте, в которое превратил нашу страну Путин, что-то происходит, значит, есть шанс, что из этого что-то выйдет", – говорит Леонид Гозман*, известный российский оппозиционер, выехавший в Германию. Он утверждает, что его приглашали на съезд в Варшаву, но он отказался.
"Прежде всего потому, что некоторые участники съезда говорят о необходимости вооруженной борьбы. Я с этим не спорю, но лично я не буду брать автомат в руки", – говорит Гозман. Он также утверждает, что в настоящее время в российской оппозиции крупнейшим авторитетом является заключенный Алексей Навальный (ФБК Навального признан иноагентом, прим. ред.). "Только он может вывести десятки тысяч людей на улицы, никто другой", – считает Леонид Гозман.
* признан иноагентом, прим. ред.
** Генпрокуратура России потребовала признать военизированное объединение "Легион "Свобода России" террористической организацией и запретить его деятельность на территории России, прим. ред.

Источник - inosmi.ru
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