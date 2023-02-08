Макрон повесил на Зеленского орден Почетного легиона

21:06 09.02.2023

Президент Франции Эммануэль Макрон наградил главу киевского режима Владимира Зеленского высшей французской наградой - орденом Почетного легиона. Видео с награждения он выложил сегодня, 9 февраля, в своем Twitter.



"Отдаю дань уважения Украине и ее народу. Выражаю тебе, Владимир, почтение за твою смелость и целеустремленность",

- написал Макрон.

Накануне, 8 февраля, Зеленский прибыл из Лондона в Париж на встречу с президентом Франции и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Ожидается, что сегодня он примет участие во внеплановом саммите ЕС в Брюсселе.



Напомним, что Орден Почетного легиона является высшей наградой Франции, присваивается военным и гражданским лицам за выдающиеся заслуги перед страной в мирное и военное время, также может присуждаться гражданам других государств. Орден был учрежден Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 году по примеру рыцарских орденов.