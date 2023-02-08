Археолог Ханичерч награжден Орденом Полярной звезды Монголии. За фундаментальные исследования ранних кочевников ЦА

22:24 09.02.2023

Профессор Йельского университета награжден орденом Полярной звезды от правительства Монголии



Йельский археолог Уильям Ханичерч был награжден Орденом Полярной звезды Монголии - высшей гражданской наградой, присуждаемой правительством Монголии иностранным гражданам. Награда была вручена Ханичерчу в конце ноября в Улан-Баторе, столице Монголии.



Ханичерч, адъюнкт-профессор антропологии факультета искусств и наук Йельского университета, впервые посетил Монголию в 1991 году в качестве волонтера Корпуса мира и с тех пор посвятил свои исследования изучению политической организации древних кочевников в Восточной и Центральной Азии. С годами он наладил связи с учеными в Монголии, где проводил полевые археологические исследования.



Исследование профессора Ханичерча посвящено археологии древней политической организации кочевников в восточной Евразии. Кочевые группы евразийской степи организовывали крупные государства и империи с первого тысячелетия до нашей эры и наиболее известны мировой империей, построенной средневековыми монголами при Чингисхане. Как и почему относительно небольшие группы кочевников-скотоводов собирали такие монументальные и сложные государства - это тема, которая информирует нас о различных подходах к политическим отношениям, государственной организации и межкультурным контактам. Изучение политических систем евразийских степей дает ценную информацию о том, как создавались и поддерживались другие крупномасштабные империи, особенно в Андах, Средиземноморье и Юго-Западной Азии, где проживало значительное скотоводческое население.



Он изучает эти вопросы через археологический материал, оставленный конными кочевниками за последние 3000 лет в степях Монголии. В его полевых проектах основное внимание уделяется региональным пешеходным исследованиям для обнаружения и картирования кладбищ, мест проживания, обнесенных стеной комплексов, наскальных рисунков и церемониальных площадей. Его исследовательские группы дополняют полевые исследования пространственным анализом ГИС, анализом материалов, реконструкцией палеосреды и раскопками на кладбищах и в местах проживания, чтобы проверить идеи, разработанные на основе регионального анализа. Такие интенсивные исследовательские программы позволяют нам понять, как организационно менялась та или иная территория во время подъема и падения степных государств и империй. На сегодняшний день он и его коллеги завершили работы по обследованию и раскопкам на Эгиин-Голе в северной части центральной Монголии и на Бага Газарын Чулуу в Средней Гоби Монголии. Они проведут новый полевой проект с 2012 по 2017 год в восточных монгольских провинциях, чтобы изучить политические взаимодействия и контакты с группами раннего железного века на юге в регионе Внутренней Монголии.