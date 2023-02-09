Ректорат Узбекского университета физкультуры и спорта готовят на посадку. За коррупцию

22:46 09.02.2023

Генпрокуратура сообщила об уголовных делах против сотрудников Узбекского университета физкультуры и спорта

09.02.23

В деятельности Узбекского государственного университета физкультуры и спорта выявлены недостатки и нарушения законодательства, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.



Проверка деятельности вуза началась в ноябре прошлого года и проводилась совместно с Министерством молодежной политики и спорта. Задачей проверяющих было выяснить, соответствуют ли установленным требованиям организация приема студентов и расходование средств.



В деятельности вуза был обнаружен ряд нарушений. В частности, выяснилось, что:



👉 несмотря на отсутствие спортивных баз по конным видам спорта, хоккею, фигурному катанию, горным лыжам, на обучение по этим направлениям принято более 500 абитуриентов;



👉 в составе комиссии, принимавшей творческие экзамены по 10 направлениям, насчитывалось менее трех человек;



👉 на творческих экзаменах по 21 виду спорта одновременно председательствовал один и тот же человек;



👉 результаты экзаменов 189 абитуриентов по 24 направлениям подготовки были искажены в протоколах;



👉 результаты творческого экзамена 26 абитуриентов оценены необоснованно и не отражены в протоколах;



👉 90 абитуриентов поступили в вуз после завышения им баллов за творческий экзамен.



В результате 30 студентов, набравших высшие баллы по творческим экзаменам и принятых на обучение на основе государственного гранта, по итогам первого семестра получили неудовлетворительную оценку.

Аналогичные случаи нарушения законодательства были выявлены и в Ферганском филиале университета.



Квоты приема в университет были искусственно увеличены, и вместо 3 160 студентов принято 13 634, то есть в 4,5 раза больше плана.

Кроме того, за последние два года студентами и преподавателями вуза совершено шесть коррупционных и 23 других вида преступлений. Почти 600 сотрудникам университета, включая преподавателей, незаконно выплачено 1,2 млрд сумов (свыше $107 тысяч) в виде премий и 172 млн сумов (более $15 тысяч) за непроведенные учебные часы.



По фактам нарушения законодательства возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия.



ℹ️ Отметим, что с октября 2018 года Узбекским государственным университетом физкультуры и спорта руководит Махмуджон Болтабаев – доктор экономических наук, в 2015-2016 годах был ректором Ташкентского государственного экономического университета (ТГЭУ), в 2016-2017 руководил Самаркандским институтом экономики и сервиса.