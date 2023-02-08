 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 10.02.2023
01:43  Головокружительный скандал в Евросоюзе. "Бешеная Урсула" даже не краснеет, - Е.Пустовойтова
00:50  Как Россия отвоевала у поляков Левобережную Украину (история), - Тимур Шерзад
00:30  Путина издевательски тролят германские писториусы. Бесхребетность чревата безнаказанностью
00:28  Абэ из могилы подрывает репутацию Си Цзиньпина, - В.Скосырев
00:21  В Японии проснулся вулкан Сакурадзима (фото)
00:18  Как рушились дома в Турции. Шокирующие видео
00:17  Монгольские спасатели смогли вытащить двоих детей из-под завалов в городе Хатай, Турция

Четверг, 09.02.2023
22:46  Ректорат Узбекского университета физкультуры и спорта готовят на посадку. За коррупцию
22:24  Археолог Ханичерч награжден Орденом Полярной звезды Монголии. За фундаментальные исследования ранних кочевников ЦА
21:06  Макрон повесил на Зеленского орден Почетного легиона
20:15  РоссОппозню собирают на анти-путинский съезд в Варшаве
17:59  Заключено соглашение о выводе иностранных боевиков из Ливии. Кто ж его выполнит?
16:04  Мажорка от культурки. Третьяковскую галерею России возглавила очередная vip-дитятя
15:32  Точки риска. Мигрантам в России упрощают жизнь
15:25  В Киеве сносят памятники генералу Ватутину и летчику Чкалову
15:23  Соседский союз: как Киргизия и Узбекистан поделили границу, - Игорь Кармазин
13:58  Год и судьба. Каким будет второе издание постсоветской России, - Д.Тренин
13:31  Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 14014 (без учета Сирии)
12:00  Обвинявшийся во всех тяжких казахский адмирал Жанзаков полностью оправдан
11:59  Генерал Первез Мушарраф - выдающийся пакистанский реформатор и диктатор
10:28  Землетрясение в Турции: Политические "афтершоки" всему миру обеспечены до мая
10:19  "Срочно нужен кран". Двух казахстанцев ищут под завалами в Турции
10:10  На миллиарды долларов разнятся таможенные данные Казахстана и Китая
09:26  На Западе колеблются: свернуть проект "Украина" или подморозить? - В.Михеев
08:40  В 2022 году российское гражданство ежедневно! получали по 476 граждан Таджикистана
08:33  США объявили бойкот ЧМ по боксу в Ташкенте из-за участия россиян
08:06  На помощь Турции прибыли спасатели из Кыргызстана
08:02  Зеленский и Сунак устроили пиар-шоу на фоне танков Challenger 2
07:54  В Казахстане будут создавать молодежные трудовые отряды
07:53  В Алматы срочно проведут сейсмоаудит зданий
01:01  Иранская оппозиция ищет формулу смены власти в Тегеране, - И.Субботин
00:49  В Ташкенте введут мораторий на строительство новых зданий
00:46  Турция: Станет ли Эрдоган жертвой землетрясения?
00:24  Предвыборная инфляция в Казахстане: у правительства есть два выхода, и оба неидеальные
00:21  "Идеология пробуждения": борьба с расизмом переходит в утеснение белых, - Жани Леруа
00:09  Загадки и монстры памирских озер
00:08  Бога сделают бесполым: Церковь Англии займется гендерно-нейтральным термином для него
00:02  Диверсификация в мечтах и наяву: кому Казахстан будет продавать нефть в 2023 году?
Среда, 08.02.2023
22:13  В Казахстане ужесточены правила выдачи иностранцам разрешений на проживание
22:12  У Эрдогана появился шанс обернуть землетрясение в Турции в свою пользу
22:08  Январские ротации в Киргизии: тандем Жапаров – Ташиев по-прежнему работает, - Н.Акматов
19:59  Китайцы клонировали суперкорову, дворняжку и бройлера, - СП
18:42  Спасены из руин в Хатае и Малатье двое узбекистанцев
18:12  Из-под завалов в Турции вытащили живой казахстанку Сабину Мамадьярову
17:09  Трубы "Северного потока" взорвали американские и норвежские боевые водолазы, - расследование Сеймура Херша
15:40  "Лжец!". Байден феерично выступил с ежегодным посланием к конгрессу
15:12  В Турции продолжаются 5-балльные толчки. Число жертв приближается к 10 тысячам
15:11  Китай накануне генерального сражения, - Тимофей Бордачев
15:08  6 топ-менеджеров "Туркменгаза" арестованы за аварию и срыв поставок в Узбекистан
14:58  В Узбекистане новые командующие Восточным военным округом - генерал Саидов и Центрального ВО - полковник Зиябаев
14:47  Скончался Заслуженный артист Таджикистана фалакист Чилахон Холов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Монгольские спасатели смогли вытащить двоих детей из-под завалов в городе Хатай, Турция
00:17 10.02.2023

CentralAsia (MNG) - Более 60 стран оказывают помощь и поддержку Турции по ликвидации последствий землетрясения.

В городе Хатай работает монгольская команда из 35 спасателей, медработников и двух поисковых собак. По данным МИД Монголии, монгольские спасатели в первый день работы вытащили из-под завалов двоих детей и одного взрослого, оказали первую помощь и перевели в медицинское учреждение следующего уровня.

В частности, по местному времени времени (Анкары), по данным Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии были спасены:
- в 20.10 двухлетний ребенок;
- в 21.20 женщина;
- в 22.33 15-летний подросток.



Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня - еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. По последним данным, число погибших составляет 9057 человек, раненых почти 53 тысячи. В 10 провинциях на три месяца ввели режим ЧП. На 7 дней объявлен траур в Турции.

Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675977420


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Совершенствование деятельности ЕНПФ обсуждают в Сенате
- О паводковой ситуации
- Грузия: на полпути в Европу
- Вывоз сельскохозяйственных животных с территории Казахстана
- Об обеспечении сжиженным газом Западно-Казахстанскую область
- В Генпрокуратуре обсудили вопросы противодействия религиозному экстремизму и терроризму
- За последние три года расследовалось 18 уголовных дел о коррупции в деятельности СпецЦонов
- Обвинительный приговор по факту хищения бюджетных средств в сумме 1,3 млрд тенге
- Меры по стабилизации цен на продукты питания рассмотрены в Правительстве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  