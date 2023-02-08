Монгольские спасатели смогли вытащить двоих детей из-под завалов в городе Хатай, Турция

00:17 10.02.2023

CentralAsia (MNG) - Более 60 стран оказывают помощь и поддержку Турции по ликвидации последствий землетрясения.



В городе Хатай работает монгольская команда из 35 спасателей, медработников и двух поисковых собак. По данным МИД Монголии, монгольские спасатели в первый день работы вытащили из-под завалов двоих детей и одного взрослого, оказали первую помощь и перевели в медицинское учреждение следующего уровня.



В частности, по местному времени времени (Анкары), по данным Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии были спасены:

- в 20.10 двухлетний ребенок;

- в 21.20 женщина;

- в 22.33 15-летний подросток.



