|Монгольские спасатели смогли вытащить двоих детей из-под завалов в городе Хатай, Турция
00:17 10.02.2023
CentralAsia (MNG) - Более 60 стран оказывают помощь и поддержку Турции по ликвидации последствий землетрясения.
В городе Хатай работает монгольская команда из 35 спасателей, медработников и двух поисковых собак. По данным МИД Монголии, монгольские спасатели в первый день работы вытащили из-под завалов двоих детей и одного взрослого, оказали первую помощь и перевели в медицинское учреждение следующего уровня.
В частности, по местному времени времени (Анкары), по данным Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии были спасены:
- в 20.10 двухлетний ребенок;
- в 21.20 женщина;
- в 22.33 15-летний подросток.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня - еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. По последним данным, число погибших составляет 9057 человек, раненых почти 53 тысячи. В 10 провинциях на три месяца ввели режим ЧП. На 7 дней объявлен траур в Турции.