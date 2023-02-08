В Японии проснулся вулкан Сакурадзима (фото)

00:21 10.02.2023

CentralAsia (CA) - В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима, сообщило главное метеорологическое управление страны.



Уточняется, что извержение произошло в юго-западной японской префектуре Кагосима на острове Кюсю.



"Утром 8 февраля произошло извержение среднего или крупного вулканического шлейфа в кратере Сева Сакурадзима в городе Кагосима", - говорится в сообщении.



В последний раз извержение на этом кратере было замечено в апреле 2018 года.



Специалисты предупреждают, что в радиусе 2 км возможно падение вулканических камней.



Наибольшая активность кратера Сева наблюдалась с 2006 по 2018 год.



Местные власти не объявляли эвакуацию из поселков возле вулкана, также сообщается об отсутствии преград для авиасообщения в регионе.



Однако на острове продолжает действовать третий по пятибалльной шкале уровень опасности, а метеорологи не исключают продолжения вулканической активности.



