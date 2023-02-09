 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Абэ из могилы подрывает репутацию Си Цзиньпина, - В.Скосырев
00:28 10.02.2023

09.02.2023

Генсек КПК – марксист с китайскими особенностями
Владимир Скосырев

В Японии изданы мемуары Синдзо Абэ, который долгие годы был премьером, ушел в отставку, а в 2022 году стал жертвой убийцы. Его воспоминания показывают справедливость французской пословицы "Мертвые хватают живых". Покойный политик не очень лестно отзывается о своих собеседниках – экс-президенте США Дональде Трампе, экс-президенте Южной Кореи Мун Чжэ Ине, председателе КНР Си Цзиньпине. Якобы китайский лидер сказал, что если бы родился в США, то не вступил бы в Коммунистическую партию, а стал бы членом Демократической или Республиканской партии. Иными словами, в существовании партии, которая не пользуется влиянием, нет смысла. Воспоминание идет вразрез с речами Си, посвященными 100-летию КПК.

Абэ – не автор мемуаров. Они состоят из интервью, который давал журналистам бывший глава правительства. Фумио Кисида, нынешний премьер Японии, был министром иностранных дел в кабинете Абэ, его считают продолжателем той же линии во внешней политике, которой придерживался Абэ. Это придает вес его откровениям.

Абэ утверждает, что примерно до 2018 года Си на встречах с ним говорил, заглядывая в заранее подготовленный помощниками текст. А потом стал держаться более раскованно. Вот тогда-то, вероятно, и прозвучала еретическая фраза о том, что лидер китайских коммунистов не вступил бы в американскую компартию, поскольку у нее нет политического влияния или шансов прийти к власти.

Спрашивается, можно ли доверять этим мемуарам, точнее сборнику интервью. Насколько утверждение Абэ соответствует взглядам Си Цзиньпина на марксистско-ленинское учение? Тем более что пленум ЦК КПК 19-го созыва в 2021 году принял резолюцию по 100-летней истории партии. В ней указано, как КПК, которая в 1921 году насчитывала какие-нибудь десятки членов, превратилась в силу, вытащившую Поднебесную из нищеты и сделавшую ее мощным государством.

В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Контекст беседы Абэ с Си неизвестен. Это явно неофициальные переговоры, когда делегации двух стран сидят напротив друг друга. Даже если принять версию Абэ, то, когда мы пытаемся дать ответ на вопрос, является ли Си Цзиньпин коммунистом и марксистом, нужно иметь в виду, что китайцы не излагают марксизм по "Капиталу". Это также не тот марксизм, который у нас изучали в сталинскую или брежневскую эпоху. Если стандартом является буквальное соответствие работам Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, то, конечно, Си не марксист. КПК ориентируется на китайский марксизм, на социализм с китайской спецификой. Это уникальное явление, которое впитало в себя китайскую традиционную культуру, достижения западных социальных наук, чего не было в советском варианте марксизма.

КПК разрабатывает свою идеологию в интересах национального развития. Тут сказывается китайский прагматизм. Надо вступать в ту партию, которая обеспечивает потребности страны. Думаю, именно таков был смысл слов Си Цзиньпина. Китайский марксизм нацелен на глобализацию, на рыночную экономику, он не нацелен на некую абстрактную перспективу пролетарского интернационализма, которая была присуща советской идеологии. Он ориентирован на осуществление мечты о китайском национальном возрождении".

Это, конечно, простое совпадение – то, что мемуары вышли в тот момент, когда обострилось идеологическое противостояние Китая с США. Как пишет South China Morning Post, президент США Джозеф Байден и Си Цзиньпин заявили о превосходстве политической и социально-экономической системы своего государства в один и тот же день. Байден уделил этому немало внимания в послании о положении страны. А Си выступил в партийной школе, ведущем учебном заведении в Пекине, где готовят руководящие кадры.

Генсек КПК утверждал, что Китай опроверг миф о том, что модернизацию страны можно проводить только по западным лекалам. Из его слов вытекает, что именно китайская модель развития подходит развивающимся странам. Сославшись на решения ХХ съезда партии, состоявшегося в октябре, Си сказал, что Китай показал новую модель модернизации и она является новой формой человеческой цивилизации. В доказательство генсек привел тот факт, что Китай осуществил индустриализацию за десятилетия, тогда как на Западе этот процесс занял сотни лет.

А несколько часов спустя Байден в Вашингтоне говорил, что США могут одолеть в конкуренции Китай или любую другую страну. Американские СМИ, комментируя этот словесный поединок, пишут, что Пекин хочет навязать свою модель всему миру.

Ломанов по этому поводу дал такой комментарий: "Китай свою модель никому не предлагает. Это как костюм, который сшит в ателье для конкретного человека. Подтекст речи Си Цзиньпина состоит в том, что у Китая можно учиться тому, как создавать свою модель модернизации. Но просто заимствовать китайскую модель не может ни одна страна. Ведь за пределами Китая второго Китая нет".

Источник - НГ
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