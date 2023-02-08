 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 10.02.2023
01:43  Головокружительный скандал в Евросоюзе. "Бешеная Урсула" даже не краснеет, - Е.Пустовойтова
00:50  Как Россия отвоевала у поляков Левобережную Украину (история), - Тимур Шерзад
00:30  Путина издевательски тролят германские писториусы. Бесхребетность чревата безнаказанностью
00:28  Абэ из могилы подрывает репутацию Си Цзиньпина, - В.Скосырев
00:21  В Японии проснулся вулкан Сакурадзима (фото)
00:18  Как рушились дома в Турции. Шокирующие видео
00:17  Монгольские спасатели смогли вытащить двоих детей из-под завалов в городе Хатай, Турция

Четверг, 09.02.2023
22:46  Ректорат Узбекского университета физкультуры и спорта готовят на посадку. За коррупцию
22:24  Археолог Ханичерч награжден Орденом Полярной звезды Монголии. За фундаментальные исследования ранних кочевников ЦА
21:06  Макрон повесил на Зеленского орден Почетного легиона
20:15  РоссОппозню собирают на анти-путинский съезд в Варшаве
17:59  Заключено соглашение о выводе иностранных боевиков из Ливии. Кто ж его выполнит?
16:04  Мажорка от культурки. Третьяковскую галерею России возглавила очередная vip-дитятя
15:32  Точки риска. Мигрантам в России упрощают жизнь
15:25  В Киеве сносят памятники генералу Ватутину и летчику Чкалову
15:23  Соседский союз: как Киргизия и Узбекистан поделили границу, - Игорь Кармазин
13:58  Год и судьба. Каким будет второе издание постсоветской России, - Д.Тренин
13:31  Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 14014 (без учета Сирии)
12:00  Обвинявшийся во всех тяжких казахский адмирал Жанзаков полностью оправдан
11:59  Генерал Первез Мушарраф - выдающийся пакистанский реформатор и диктатор
10:28  Землетрясение в Турции: Политические "афтершоки" всему миру обеспечены до мая
10:19  "Срочно нужен кран". Двух казахстанцев ищут под завалами в Турции
10:10  На миллиарды долларов разнятся таможенные данные Казахстана и Китая
09:26  На Западе колеблются: свернуть проект "Украина" или подморозить? - В.Михеев
08:40  В 2022 году российское гражданство ежедневно! получали по 476 граждан Таджикистана
08:33  США объявили бойкот ЧМ по боксу в Ташкенте из-за участия россиян
08:06  На помощь Турции прибыли спасатели из Кыргызстана
08:02  Зеленский и Сунак устроили пиар-шоу на фоне танков Challenger 2
07:54  В Казахстане будут создавать молодежные трудовые отряды
07:53  В Алматы срочно проведут сейсмоаудит зданий
01:01  Иранская оппозиция ищет формулу смены власти в Тегеране, - И.Субботин
00:49  В Ташкенте введут мораторий на строительство новых зданий
00:46  Турция: Станет ли Эрдоган жертвой землетрясения?
00:24  Предвыборная инфляция в Казахстане: у правительства есть два выхода, и оба неидеальные
00:21  "Идеология пробуждения": борьба с расизмом переходит в утеснение белых, - Жани Леруа
00:09  Загадки и монстры памирских озер
00:08  Бога сделают бесполым: Церковь Англии займется гендерно-нейтральным термином для него
00:02  Диверсификация в мечтах и наяву: кому Казахстан будет продавать нефть в 2023 году?
Среда, 08.02.2023
22:13  В Казахстане ужесточены правила выдачи иностранцам разрешений на проживание
22:12  У Эрдогана появился шанс обернуть землетрясение в Турции в свою пользу
22:08  Январские ротации в Киргизии: тандем Жапаров – Ташиев по-прежнему работает, - Н.Акматов
19:59  Китайцы клонировали суперкорову, дворняжку и бройлера, - СП
18:42  Спасены из руин в Хатае и Малатье двое узбекистанцев
18:12  Из-под завалов в Турции вытащили живой казахстанку Сабину Мамадьярову
17:09  Трубы "Северного потока" взорвали американские и норвежские боевые водолазы, - расследование Сеймура Херша
15:40  "Лжец!". Байден феерично выступил с ежегодным посланием к конгрессу
15:12  В Турции продолжаются 5-балльные толчки. Число жертв приближается к 10 тысячам
15:11  Китай накануне генерального сражения, - Тимофей Бордачев
15:08  6 топ-менеджеров "Туркменгаза" арестованы за аварию и срыв поставок в Узбекистан
14:58  В Узбекистане новые командующие Восточным военным округом - генерал Саидов и Центрального ВО - полковник Зиябаев
14:47  Скончался Заслуженный артист Таджикистана фалакист Чилахон Холов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Путина издевательски тролят германские писториусы. Бесхребетность чревата безнаказанностью
00:30 10.02.2023

"Мир без Путина"? Писториусу стоит бояться исполнения таких желаний
Будь наш лидер жестче, Россия могла бы контролировать все постсоветское пространство, включая Прибалтику - но Западу это точно не понравилось бы
Вера Жердева
Материал комментируют:
Михаил Александров

Новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил: "Без колебаний и без компромиссов - мир без Путина был бы лучше". Это прямая цитата из его интервью газете Bild. Правда, сказано это было во время визита в Киев, а там, видимо, в воздухе витает нечто такое, что заставляет высокопоставленных западных политиков делать странные заявления. Потому как сложно поверить в то, что господин министр полностью отдавал себе отчет в том, что говорит. Ведь "мир без Путина" вряд ли бы ему понравился. Скорее уж, коллективный Запад должен искренне радоваться тому, что Россией руководит именно Путин, убежден политолог Михаил Александров.

- Путин действует очень взвешенно и осторожно, и имеет особенность затягивать решение насущных вопросов. Вспомните, сколько он возился с Грузией. Даже на уступки шел. В начале-то мы Саакашвили поддержали. Рассчитывали, что с ним можно выстраивать нормальные конструктивные отношения.

А Саакашвили навешал нашему руководству лапши на уши, дескать, он - юноша из хорошей кгбэшной семьи. Готов стать "своим" человеком. Но всех обманул. Мы под его обещания сдали ему Аджарию, да еще вывели свои военные базы из Грузии. А он окончательно перешел на сторону Запада, провел модернизацию грузинских вооруженных сил и атаковал Южную Осетию. Дальше мы ввели свои войска, разгромили грузинскую армию, но остановились, Тбилиси брать не стали, хотя могли бы. И оставили Грузию Западу.

С Арменией возились долго. Ублажали антироссийски настроенных политиков. Миротворческий контингент ввели в Нагорный Карабах. И теперь российский МИД опасается оказывать какое-либо давление на Азербайджан, чтобы, не дай бог, азербайджанцы не начали стрелять по нашим миротворцам. А Пашинян отказывается на территории Армении учения ОДКБ проводить!

"СП": - То есть, надо было действовать жестче?

- Если бы в России был у власти жесткий национальный лидер типа Алиева или Лукашенко, то он бы не стал возиться с Саакашвили, а поддержал бы Абашидзе. Грузия сейчас была бы наша. И тогда Запад бы не рискнул устраивать на Украине переворот. Никаких майданов там бы не было. Украина была бы в одном союзе с Россией и Белоруссией. Надо было нам активно там работать.

И не на продажную "элиту" ориентироваться, а создавать пророссийские организации, в том числе - военизированные. Запад поддерживает неонацистские группировки на Украине, а нам нужно было создавать свои. Да, возможно, там бы началась гражданская война, но мы бы ввели свои войска и быстро победили. Все равно пришлось начинать спецоперацию, но сейчас ее проводить гораздо сложнее. Возможно, западная часть Украины отошла бы Польше, может, поляки еще что-нибудь прихватили. Но основная часть Украины была бы нашей.

Россия была бы сильнее еще лет десять назад. Мы бы к нынешнему моменту контролировали все постсоветское пространство, включая Прибалтику. Ее бы мы вывели из НАТО путем военно-политического давления. А Путин действует слишком мягко, - считает политолог.

Объективности ради надо заметить, что большинство немцев и россиян точку зрения герра Писториуса решительно не разделяют. И пишут в Сети примерно такие комментарии:

"Без НАТО мир точно был бы лучше!"

"Правильно говорят, что если бы не было Путина, то его надо было выдумать. Потому что всегда удобно перекладывать свои неудачи на кого-то".

"В Германии, что, адекватных политиков не осталось? Казалось, что дно немецкой политики - это Бербок. Но тут снизу постучали".

А глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов без обиняков заявил, что мир без министров, сквернословящих в духе Бориса Писториуса, был бы однозначно чище.

"Видим, что германское правительство во всем следует логике своих заокеанских хозяев, которые не так давно позволили себе неприемлемое заявление о нанесении „обезглавливающего удара" по Кремлю, что, по сути, говорит об угрозе физического устранения главы российского государства", - сказал дипломат.

В медийном пространстве США про "обезглавливающий удар" рассуждают уже несколько лет. Апофеозом трепа на эту тему стал триллер "Заговор с целью убийства Путина" Макса Карпова, изданный в США пару лет назад. Это книженция про то, как миллиардер-эфэсбэшник собирается начать пропагандистскую кампанию против США, обвив Вашингтон в подготовке покушения на президента России. И, хотя классикой жанра этот опус не стал, тема "мира без Путина" периодически всплывает в американских СМИ. Теперь, как мы видим, она перекочевала и в Европу.

Вот только любители порассуждать об этом явно пребывают в отрыве от реальности. Ведь они мечтают не только о том, чтобы Путина не стало, им нужно, чтобы у власти в России находится политик, ведущий страну в светлое прозападное будущее.

Но мы это уже проходили. И помним, что дикий либерализм в нашей стране обернулся ростом криминала и разрушением экономики. Действительно, до Путина Россия была куда сговорчивей в геополитических вопросах. Мы ушли из большинства африканских стран, ослабили влияние в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Едва не потеряли свои зоны в Арктике и Антарктике. ЕС и США, это конечно, радовало. Но у любой медали есть две стороны. Представьте, что бы было, если бы до власти добрался кто-нибудь из тех, кого признали иноагентами.

По мнению Запада каждый второй из них - готовый кандидат на роль российского лидера. При таком раскладе, конечно, про СВО речи не будет. Но Россия перестанет поддерживать Асада, американцы же хотят его "уйти". И Сирия, с высокой долей вероятности, превратится во второй Ирак. Там возобновится гражданская война, снова поднимут голову джихадисты, постоянно угрожающие терактами Евросоюзу и США. Беженцев с Ближнего Востока в Европе станет еще больше. И с ними нужно будет что-то делать.

Война за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном вспыхнет с новой силой, потому как российских миротворцев в зоне конфликта не будет. В Косово политикой снова начнут заправлять бывшие мафиози, которые под давлением России постепенно отошли от большой политики, но все еще душевно привечаемы американцами. Значит, через этот край в Европу двинутся караваны с наркотиками и оружием, как это уже было в начале 2000-х. Мафиозные кланы из некоторых регионов РФ, сейчас поприжатые, воспрянут духом и снова двинутся "делать бизнес" в странах Евросоюза. Да так, что добропорядочным европейским бизнесменам страшно будет на улицу без охраны выйти.

И, главное, европейским государственным деятелям уже не на кого будет кивать, оправдываясь за проблемы в экономике и провалы в политике. Вот что для них должно быть страшно.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1675978200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Совершенствование деятельности ЕНПФ обсуждают в Сенате
- О паводковой ситуации
- Грузия: на полпути в Европу
- Вывоз сельскохозяйственных животных с территории Казахстана
- Об обеспечении сжиженным газом Западно-Казахстанскую область
- В Генпрокуратуре обсудили вопросы противодействия религиозному экстремизму и терроризму
- За последние три года расследовалось 18 уголовных дел о коррупции в деятельности СпецЦонов
- Обвинительный приговор по факту хищения бюджетных средств в сумме 1,3 млрд тенге
- Меры по стабилизации цен на продукты питания рассмотрены в Правительстве
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  