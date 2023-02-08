Путина издевательски тролят германские писториусы. Бесхребетность чревата безнаказанностью

00:30 10.02.2023 "Мир без Путина"? Писториусу стоит бояться исполнения таких желаний

Будь наш лидер жестче, Россия могла бы контролировать все постсоветское пространство, включая Прибалтику - но Западу это точно не понравилось бы

Вера Жердева

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Михаил Александров



Новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил: "Без колебаний и без компромиссов - мир без Путина был бы лучше". Это прямая цитата из его интервью газете Bild. Правда, сказано это было во время визита в Киев, а там, видимо, в воздухе витает нечто такое, что заставляет высокопоставленных западных политиков делать странные заявления. Потому как сложно поверить в то, что господин министр полностью отдавал себе отчет в том, что говорит. Ведь "мир без Путина" вряд ли бы ему понравился. Скорее уж, коллективный Запад должен искренне радоваться тому, что Россией руководит именно Путин, убежден политолог Михаил Александров.



- Путин действует очень взвешенно и осторожно, и имеет особенность затягивать решение насущных вопросов. Вспомните, сколько он возился с Грузией. Даже на уступки шел. В начале-то мы Саакашвили поддержали. Рассчитывали, что с ним можно выстраивать нормальные конструктивные отношения.



А Саакашвили навешал нашему руководству лапши на уши, дескать, он - юноша из хорошей кгбэшной семьи. Готов стать "своим" человеком. Но всех обманул. Мы под его обещания сдали ему Аджарию, да еще вывели свои военные базы из Грузии. А он окончательно перешел на сторону Запада, провел модернизацию грузинских вооруженных сил и атаковал Южную Осетию. Дальше мы ввели свои войска, разгромили грузинскую армию, но остановились, Тбилиси брать не стали, хотя могли бы. И оставили Грузию Западу.



С Арменией возились долго. Ублажали антироссийски настроенных политиков. Миротворческий контингент ввели в Нагорный Карабах. И теперь российский МИД опасается оказывать какое-либо давление на Азербайджан, чтобы, не дай бог, азербайджанцы не начали стрелять по нашим миротворцам. А Пашинян отказывается на территории Армении учения ОДКБ проводить!



"СП": - То есть, надо было действовать жестче?



- Если бы в России был у власти жесткий национальный лидер типа Алиева или Лукашенко, то он бы не стал возиться с Саакашвили, а поддержал бы Абашидзе. Грузия сейчас была бы наша. И тогда Запад бы не рискнул устраивать на Украине переворот. Никаких майданов там бы не было. Украина была бы в одном союзе с Россией и Белоруссией. Надо было нам активно там работать.



И не на продажную "элиту" ориентироваться, а создавать пророссийские организации, в том числе - военизированные. Запад поддерживает неонацистские группировки на Украине, а нам нужно было создавать свои. Да, возможно, там бы началась гражданская война, но мы бы ввели свои войска и быстро победили. Все равно пришлось начинать спецоперацию, но сейчас ее проводить гораздо сложнее. Возможно, западная часть Украины отошла бы Польше, может, поляки еще что-нибудь прихватили. Но основная часть Украины была бы нашей.



Россия была бы сильнее еще лет десять назад. Мы бы к нынешнему моменту контролировали все постсоветское пространство, включая Прибалтику. Ее бы мы вывели из НАТО путем военно-политического давления. А Путин действует слишком мягко, - считает политолог.



Объективности ради надо заметить, что большинство немцев и россиян точку зрения герра Писториуса решительно не разделяют. И пишут в Сети примерно такие комментарии:



"Без НАТО мир точно был бы лучше!"



"Правильно говорят, что если бы не было Путина, то его надо было выдумать. Потому что всегда удобно перекладывать свои неудачи на кого-то".



"В Германии, что, адекватных политиков не осталось? Казалось, что дно немецкой политики - это Бербок. Но тут снизу постучали".



А глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов без обиняков заявил, что мир без министров, сквернословящих в духе Бориса Писториуса, был бы однозначно чище.



"Видим, что германское правительство во всем следует логике своих заокеанских хозяев, которые не так давно позволили себе неприемлемое заявление о нанесении „обезглавливающего удара" по Кремлю, что, по сути, говорит об угрозе физического устранения главы российского государства", - сказал дипломат.



В медийном пространстве США про "обезглавливающий удар" рассуждают уже несколько лет. Апофеозом трепа на эту тему стал триллер "Заговор с целью убийства Путина" Макса Карпова, изданный в США пару лет назад. Это книженция про то, как миллиардер-эфэсбэшник собирается начать пропагандистскую кампанию против США, обвив Вашингтон в подготовке покушения на президента России. И, хотя классикой жанра этот опус не стал, тема "мира без Путина" периодически всплывает в американских СМИ. Теперь, как мы видим, она перекочевала и в Европу.



Вот только любители порассуждать об этом явно пребывают в отрыве от реальности. Ведь они мечтают не только о том, чтобы Путина не стало, им нужно, чтобы у власти в России находится политик, ведущий страну в светлое прозападное будущее.



Но мы это уже проходили. И помним, что дикий либерализм в нашей стране обернулся ростом криминала и разрушением экономики. Действительно, до Путина Россия была куда сговорчивей в геополитических вопросах. Мы ушли из большинства африканских стран, ослабили влияние в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Едва не потеряли свои зоны в Арктике и Антарктике. ЕС и США, это конечно, радовало. Но у любой медали есть две стороны. Представьте, что бы было, если бы до власти добрался кто-нибудь из тех, кого признали иноагентами.



По мнению Запада каждый второй из них - готовый кандидат на роль российского лидера. При таком раскладе, конечно, про СВО речи не будет. Но Россия перестанет поддерживать Асада, американцы же хотят его "уйти". И Сирия, с высокой долей вероятности, превратится во второй Ирак. Там возобновится гражданская война, снова поднимут голову джихадисты, постоянно угрожающие терактами Евросоюзу и США. Беженцев с Ближнего Востока в Европе станет еще больше. И с ними нужно будет что-то делать.



Война за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном вспыхнет с новой силой, потому как российских миротворцев в зоне конфликта не будет. В Косово политикой снова начнут заправлять бывшие мафиози, которые под давлением России постепенно отошли от большой политики, но все еще душевно привечаемы американцами. Значит, через этот край в Европу двинутся караваны с наркотиками и оружием, как это уже было в начале 2000-х. Мафиозные кланы из некоторых регионов РФ, сейчас поприжатые, воспрянут духом и снова двинутся "делать бизнес" в странах Евросоюза. Да так, что добропорядочным европейским бизнесменам страшно будет на улицу без охраны выйти.



И, главное, европейским государственным деятелям уже не на кого будет кивать, оправдываясь за проблемы в экономике и провалы в политике. Вот что для них должно быть страшно. Источник - свободная пресса

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