Головокружительный скандал в Евросоюзе. "Бешеная Урсула" даже не краснеет, - Е.Пустовойтова

01:43 10.02.2023

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 09.02.2023 |



Одна из последних новостей от Еврокомиссии равносильна звонкой оплеухе. Официальное издание ЕС Еuractiv пишет: "Катар не единственное государство, практикующее дипломатию чековой книжки. В скандальную историю с Qatargate, похоже, вписывается еще и Марокко. Куда при этом смотрит Европол – отдел полицейской службы Европейского союза?"



А Европол старательно обходит штаб-квартиру Еврокомиссии. Зачем беспокоить начальство? Последнее крупное дело Европола (октябрь 2022) – ликвидация синдиката коррумпированных докеров итальянского порта Джоя-Тауро, связанных с "Ндрангетой" и ввозивших в Европу южноамериканский кокаин. Однако не только "Ндрагета" пестует коррупцию в Европейском союзе...



"Бельгийские власти 9 декабря 2022 года провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европейском парламенте, которые связывают с чемпионатом мира по футболу в Катаре. Были задержаны заместитель председателя Европарламента, греческий политик Ева Кайли и ее партнер... Кайли сразу же была исключена из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение – Движение перемен)... Прокуратура Греции начала расследование в отношении Кайли в связи с возможным совершением ею преступлений, связанных со взяточничеством и отмыванием денег", – сообщила испанская газета EuroWeekly News.



Вице-председателя Европарламента Еву Кайли взяли с поличным. У ее отца изъяли чемодан с пачками евро, которые через посредников выплачивались Кайли за продвижение заявки Катара при подготовке футбольного ЧМ-2022.



The Guardian уточняет, что у вице-председателя Европарламента "полиция изъяла компьютеры, мобильные телефоны и 600 000 евро наличными в одном доме, 150 000 евро в другом, а также "несколько сотен тысяч евро" из гостиничного номера в Брюсселе". В финансовой декларации Кайли значатся пять объектов недвижимости в Греции, 340 000 евро на депозитах в греческом банке и... новенькая компания по продаже недвижимости, открытая недавно в престижном афинском районе Колонаки.



Кроме Кайли, обвинены в отмывании денег, коррупции и участии в преступной организации в пользу "государства Персидского залива" ее помощник Франческо Джорджи и бывший член Европарламента Пьер Антонио Панцери – оба сейчас под стражей. Ушлые поляки устами своего депутата в Европарламенте Яцека Сариуш-Вольского обвинили Кайли в том, что… она получала деньги из Москвы и по этой причине за ней велась слежка.



Коррупционный скандал в Европейском парламенте уже принял чрезвычайный оборот. Пьер Антонио Панцери, признавший свою причастность к "коррупции и преступной организации", договорился с прокурорами о сделке, в соответствии с которой он предоставит подробную информацию о преступной деятельности в обмен на смягчение наказания. В его список виновных в коррупции входят около 60 депутатов Европарламента от разных государств. Европейские "избранники народа" не теряются.



Срочно отозвалась на скандал председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она, оказывается, "крайне озабочена". Между тем группа евродепутатов требует расследования коммерческой деятельности самой Урсулы, и первым в списке подозреваемых значится ее супруг Хейко фон дер Ляйен. Хейко является медицинским директором в Orgenesis Inc. – компании, получившей 320 миллионов евро от Еврокомиссии, то есть от супруги. Дело приобретает масштабы головокружительного скандала, возможно, самого крупного с момента основания ЕС.



А основной заряд компромата под Урсулой заложен Европейской прокуратурой, расследующей закупки вакцин от коронавируса. Два года назад, под шумок "пандемии" Урсула фон дер Ляйен подписала контракты на приобретение прививок с компаниями AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, Novavax и Valneva. В Брюсселе представляли это как большое достижение. А сегодня EuroWeekly News цитирует члена Европарламента Мислава Колакушича: "Закупка 4,5 миллиарда доз вакцины против Covid-19 для 450 миллионов жителей ЕС является крупнейшим коррупционным скандалом в истории человечества": на каждого жителя Евросоюза "бешеная Урсула" оплатила по 10 доз.



Еврокомиссия отказалась раскрыть подробности переговоров Урсулы с компанией Pfizer, даже цены доз прививок в контрактных обязательствах засекречены. На закупки были потрачены десятки миллиардов евро, при этом миллионы доз вакцин остались невостребованными. Перещеголяли Урсулу только в Австралии, где закупили на 25 миллионов жителей 280 миллионов доз вакцин... Хорошо кормила воров "пандемия"!



Вряд ли надвигающаяся буря быстро успокоится. Пара "козлов отпущения", конечно, потеряет мягкие кресла на пересечении Рю де ла Луа и бульвара Шарлемань, но машина ЕС с евродепутатами-ворами будет ехать дальше. Так что они там болтают насчет России как одной из самых коррумпированных стран мира?