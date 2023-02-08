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В Турции под завалами погиб казахстанский бизнесмен Мирус Курмашев
08:15 10.02.2023

Министр Мусин рассказал о погибшем Мирусе Курмашеве
Мусин рассказал о погибшем казахстанце
Министр цифрового развития Багдат Мусин на странице в Facebook рассказал о погибшем в Турции казахстанце Мирусе Курмашеве, сообщает Zakon.kz.
Он отметил, что с Мирусом они были однокурсниками.

"Он был всегда креативен и хотел создавать что-то большое, умел притягивать к себе людей и формировать команду. Был верующим. Когда Магжан начинал первые движения по Astana HUB, Мирус очень сильно помогал, без зарплаты, без договора. Просто помогал, вносил свой вклад и помощь в развитие IT индустрии в Казахстане. Что было между нами? У него были начинания бизнес-идей здесь, в Казахстане. В 2020 году он планировал пару проектов реализовать совместно с государством. Но когда глава государства назначил меня на пост министра, он, как говорится, "взял самоотвод". Решил тогда, что будет реализовывать идеи за границей, чтобы не пересекаться и не иметь возможности создать точки, в которых мы можем иметь недопонимание".
Багдат Мусин
Мусин уточнил, что Мирас был путешественником, много где был, но выбрал Турцию и последние два года провел там.

"Все помнят поездку ITшников в Турцию перед официальным посещением главы государства Анкары. Мы в ту поездку организовали посещение несколько крутых компаний в Стамбуле с ITшниками из Казахстана. Мирус был одним из основных инициаторов и реализаторов этой идеи. Мы его сами попросили быть параллельно представителем Astana HUB, так как для нас важно было иметь человека, который найдет точки и будет сближать Хабы, ITшников наших стран между собой. Много теплых историй также и по универу. Но есть его друзья, кто поближе с ним общался в универе, думаю, они и напишут про них. Жатқан жерің жарық, жаның жәннатта болсын бауырым!"

Также о Мирусе написал исполнительный директор общественного объединения "Әділдік жолы" Дидар Смагулов.

"Ушел с огромной энергией, с большим количеством идей на благо нашей страны. Он искренне хотел, чтобы цифровизация делала нашу жизнь лучше и знал как это реализовать. Невосполнимая утрата", - говорится в публикации.
Соболезнования выразила и первый заместитель руководителя Администрации президента Аида Балаева.

"Мируса я знала давно. Он занимался цифровыми технологиями тогда, когда большинство из нас мало представляло, что это такое. В последний раз виделись в 2020 году. Безумно жаль, когда уходят такие талантливые, востребованные ребята, которые могли бы дать миру свои знания и проекты, молодые отцы и замечательные люди. Иманды болсын", - сказано в сообщении.
Казахстанец Мирболат (Мирус) Курмашев скончался под завалами в турецком городе Антакья. Тело было найдено после нескольких суток поисков.

Также были найдены гражданин РК Адиль Кадырбеков и гражданин Турции Кубилай Кескин.

Казахстанка Сабина Мамадьярова, которая также оказалась под завалами, получила перелом руки и ей была проведена серьезная операция.

Мощное землетрясение в Турции произошло утром 6 февраля. По последним данным, количество жертв в Турции увеличилось до 17 674 человек.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676006100


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