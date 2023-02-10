 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В одномандатные округа Алматы на выборы набилась куча кандидатов, в основном - vip-отставники
09:26 10.02.2023

​О потенциальных одномандатниках
ЦИК наконец опубликовал полный список лиц, которые выдвинулись кандидатами в депутаты Мажилиса 8-го созыва по одномандатным округам. Уровень конкуренции в среднем составляет 21 человек на место (609 человек на 29 округов, с учетом того, что некоторые выдвинулись сразу в нескольких округах).

Бегло пробежимся по округам и посмотрим, кто хочет стать народным избранником.

Округ №1 (Астана). Конкурс сумасшедший - 63 человека (как и в соседнем округе №2). Из известных кандидатов – экс-сенатор Уалихан Кайсаров, директор НИИ "Алаш" Султан Хан Жусип, экс-депутат Танирберген Бердонгар и спортсмен, бизнесмен и экс-депутат Даулет Турлыханов.

Округ №2 (Астана). В списках – экс-глава телеканала КТК Арман Шураев, лидер партии "Байтак" Азаматхан Амиртаев, первый зампред партии "Ауыл" и бывший кандидат в президенты Толеутай Рахимбеков, зампред Федерации профсоюзов Нурлан Утешев, глава Союза строителей и экс-депутат Талгат Ергалиев, директор цирка Ерик Жолжақсынов, экс-кандидат в президенты Салим Отен, председатель Общества ветеранов войны в Афганистане и экс-депутат Бахытбек Смағұл ("Аманат" его не выдвигал и он идет как самовыдвиженец), экс-депутат Турсунбек Омурзаков, президент Ассоциации футбола Астаны Давид Лория и экс-депутат Верховного Совета Сергей Федосеев.

Округ №3 (Алматы) - 49 кандидатов. Наиболее известны адвокат и экс-депутат Нурлан Жазылбеков, экс-депутат маслихата и экс-активист НПК Акбопе Абылкасимова, журналисты Инга Иманбаева и Ермурат Бапи, народный артист Тунгишбай Джаманкулов.

Округ №4 (Алматы) - те же 49 кандидатов, из которых можно отметить такие имена как: политики Серик Абдрахманов, Амантай-кажи Асылбек, Санжар Бокаев, Тогжан Кожалы, Альнур Ильяшев, директор кризисного центра Зульфия Байсакова, генерал КНБ в отставке Шаймурат Отарбаев и глава Республиканского культурного центра уйгуров Ахметжан Шардинов (он идет как самовыдвиженец, один его сын баллотируется в Мажилис по списку "Ак Жола", а другой – в маслихат Алматы от партии "Аманат").

Округ №5 (Алматы). Здесь всего 45 кандидатов, в том числе журналисты Динара Егеубаева, Асет Матаев, ректор КазНИТУ Мейрам Бегентаев, бывший глава Наурыз банка Уразалы Ержанов, врач Кайргали Конеев, эколог "Табигат" Мэлс Елеусизов (его сын есть в списке партии "Байтак"), бизнесмен Мухтар Тайжан, экс-вице-министр здравоохранения Лязат Актаева, председатель Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Айбек Барысов, помощник министра обороны Айгуль Тулембаева.

Округ №6 (Шымкент). Из 12 кандидатов известен бывший зам. акима ЮКО и экс-депутат Сакен Каныбеков.

Округ №7 (Шымкент). Также 12 кандидатов и также бывший зам. акима - Болатбек Нажиметдинулы (Алиев).

Округ №8 (Абайская область). Из 10 кандидатов известны депутат 4 созывов Нуртай Сабильянов, бывший начальник таможни "Хоргос" Берик Бейсекенов и бывший (в 90-х) аким Семипалатинска Есламбек Карахан.

Округ №9 (Акмолинская область). Здесь 13 кандидатов, в том числе экс-депутат Меруерт Казбекова, экс-зам. акима Айна Мусралимова и сын экс-депутата Мажилиса Константин Котович.

Округ №10 (Актюбинская область). Выдвинулись 24 человека, в том числе экс-депутат Верховного Совета Раиса Абашова, бывший кандидат в президенты Мейрамкул Кожагулова, экс-глава ТНК "Казхром" Арман Есенжулов, экс-ректор АкГУ Кенжегали Кенжебаев, бывший начальник управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Казыбек Алишев, член Нацкурултая Таттыгуль Талаева.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора

Автор:
Ашимбаев Данияр
10.02.2023

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676010360


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