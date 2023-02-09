Землетрясение "по вызову". Трагедия в Турции и других странах рукотворна? - Валерий Панов

09:37 10.02.2023 Землетрясение "по вызову"

Трагедия в Турции и других странах рукотворна?

Валерий Панов

09.02.2023



Мощное землетрясение произошло в семи провинциях на юго-востоке Турции и на северо-западе Сирии. Тряхнуло также Кипр, хотя и не так сильно. Эхо землетрясения ощутили больше 10 стран. Оно докатилось даже до Казахстана. 7 февраля там случилось землетрясение в 3,4 балла. В тот же день произошло самое сильное за всю историю наблюдений землетрясение в Нью-Йорке - не менее четырех толчков. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал эту катастрофу крупнейшей в истории страны за последние 100 лет. По данным ВОЗ, землетрясение могло затронуть 23 млн человек в Турции и Сирии.



Специалисты отмечают вероятность повторения сильных толчков в турецкой и сирийской зонах землетрясения. По словам руководителя обсерватории Кандилли университета Богазичи и Института сейсмических исследований профессора Халука Озенера, смещение плит произошло по линии Восточно-Анатолийского разлома. Его протяженность достигла 180 км. "Это самое мощное землетрясение после случившегося 17 августа 1999 года", - сказал он. Его вывод подтвердил турецкий ученый-геофизик Ахмет Эрджан. По его мнению, сила землетрясения может быть сопоставима с взрывом "130 атомных бомб". Правда, не уточнил, бомбы какой мощности, он имел в виду. Думается, скорее всего, такие же, какими США атаковали в конце Второй мировой японские города Хиросиму и Нагасаки, - эквивалентные по мощности 13-18 и 19-20 килотоннам тротила, соответственно. Иного опыта применения ядерного оружия против людей человечество, к счастью, не имеет, и, естественно, эксперты в расчетах могут опираться только на него. Эрджан уточнил, что отголоски подземных толчков могут сохраняться на протяжении двух-трех лет, поэтому рекомендовал обходить стороной поврежденные здания. "В ближайшее время стоит ждать новых толчков, могут быть еще и афтершоки - повторные толчки меньшей силы, чем основной", - считает доцент кафедры физики МГУ, сейсмолог Анна Люсина.



Землетрясение в Турции переполошило половину земного шара. Ученых встревожили нехарактерные условия и особенности катастрофы. Земная кора в этом регионе Турции была почти неподвижна больше 100 лет. И вдруг разразилась сильнейшим толчком в 7,8 балла и спустя 11 минут афтершоком (повторный толчок) в 6,6 балла.



А через 9 часов произошел новый мощный толчок - в 7,5 балла. Конечно, можно списать все на силы природы. Но есть и другие версии причин произошедшего. Например, в турецких социальных сетях активно обсуждается возможность применения в данном случае искусственного сейсмического сигнала, который и спровоцировал подземные толчки. И стоят за этой "подземной бомбой" США, недовольные излишне самостоятельной политикой Турции. Многие эксперты полагают, что подобный сценарий хоть и теоретически возможен, но крайне маловероятен, но попытки увидеть за трагедией "руку Америки" продолжаются. И будут продолжаться, потому как нет достоверных доказательств причастности США к турецкому землетрясению, так нет и убедительных доказательств научной несостоятельности этой версии.



Но на поверхности лежит, скажем, тот факт, что землетрясение в Турции, которая стала для Запада неудобным партнером, случилось очень вовремя и прошло по провинциям с самой сложной этнической обстановкой. Что наверняка надолго отвлечет Турцию от внешнеполитических вопросов и уже вовсю используется турецкой оппозицией, которая раскачивает лодку не без помощи заокеанских друзей, мечтающих заменить Эрдогана кем-нибудь посговорчивее. И все это происходит незадолго до президентских выборов. Тюрколог, доктор политических наук Владимир Аватков отметил, что от землетрясения пострадала критически важная инфраструктура (порты, нефтяные терминалы), с помощью которой Турция при непосредственном участии России укрепляет свои позиции энергетического хаба. Экономические и хозяйственные последствия катастрофы будут сопровождаться и существенными сдвигами в политической жизни, прогнозирует эксперт: Сроки и качество ликвидации катастрофы так или иначе скажутся на предстоящих выборах. Стоит дождаться реакции официальных властей и оппозиции, которая может сыграть на "разворованных ресурсах", из-за чего Турция не в состоянии помочь себе сама. Таким образом, в предположениях о причастности США к землетрясению на Ближнем Востоке наряду с элементами "теории заговоров" присутствуют и объективные моменты. Америке выгодна ситуация, в которой оказалась Турция после стихийного бедствия.



По мнению иранского журналиста-международника Хаяла Муаззина, в связи со сложившейся на сегодня на мировой арене ситуацией нельзя исключать того, что разрушительное землетрясение в Турции могло быть делом рук человеческих.



Он отметил, что трагедия случилась почти сразу после того, как глава МВД Турции Сулейман Сойлу потребовал, чтоб американцы "убрали свои грязные руки" от его страны. По странному совпадению, ряд стран за несколько дней до него объявили о закрытии в Турции своих диппредставительств. Например, 2 февраля посольство Канады в Анкаре и ее же генконсульство в Стамбуле временно закрылись для посещения "из-за угрозы терактов"; приостановило работу генконсульство Франции в Стамбуле; об аналогичном решении объявили Великобритания, Германия, Нидерланды и Швеция.



Как оказалось, еще за три дня до произошедшего сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс опубликовал в соцсетях пост, где предсказал стихию. "Рано или поздно в этом регионе (Южно-Центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан) произойдет землетрясение приблизительно с магнитудой 7,5", - сообщил ученый в сети. При этом он не мог не знать, что существует Кодекс этики прогнозирования землетрясений, который был принят в Страсбурге в 1991 г. на конференции под эгидой Совета Европы. По мнению заведующего лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН Алексея Завьялова, хотя это и не юридически обязывающий документ, однако если у конкретного ученого появляются данные, что где-то произойдет сильное землетрясение, то он должен не сообщать об этом в СМИ, а обсудить их в своей организации. И там решают, какие дальнейшие действия должны быть предприняты. Тот же Алексей Завьялов в интервью отмечал, что вызвать землетрясение искусственно возможно, но сделать это можно только в тех регионах, в которых уже существует напряжение земной коры. Вот и старший научный сотрудник Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов тоже уверен, что землетрясение в Турции - дело рук Запада.



Доцент лаборатории сейсмологии МГУ Анна Люсина тоже не исключает возможность того, что землетрясение в Турции было "искусственным". Она отметила, что наведенные землетрясения люди уже научились вызывать. Например, вызвать подобный катаклизм можно с помощью сильного обвала.



В то же время мировое ученое сообщество считает, что искусственно вызвать разрушительное землетрясение так, чтобы этого никто не заметил, невозможно. Но достоверно известно, что во времена холодной войны США и СССР вели разработки тектонического оружия, способного вызвать землетрясение. Предполагалось, что сделать это может инициирующий взрыв в заранее просчитанной точке, которая будет находиться на значительном удалении от цели.



Однако такой взрыв должен быть как минимум ядерным - а значит, не ускользнет от средств мониторинга США, России, Германии, Франции, Китая, Великобритании и Японии. Еще вариант - ракетный (даже неядерный) удар по вулкану, пробуждающий его извержение и как следствие тектонические колебания. При этом ученые почему-то умалчивают о том, что для провокации землетрясения бомба не обязательна. Можно использовать магнитогидродинамический (МГД) генератор, который устанавливается на грузовой автомобиль и посылает в земную кору сильнейшие электромагнитные импульсы, способные вызвать землетрясение. Подобные установки были разработаны еще в 1970-х гг., и сейчас только секретные службы знают, как далеко вперед шагнули технологии. Это вполне объяснило бы землетрясение в Нью-Йорке, произошедшее на следующий день после катастрофы в Турции - 7 февраля. Возможно, оно стало эхом воздействия МГД-генератора на земную "подкорку"?



Известно также, что в СССР даже велись работы над секретными программами "Вулкан" и "Меркурий-18", которые преследовали цель изучения возможностей дистанционного воздействия на очаги землетрясений. В рамках этих программ был осуществлен ряд успешных опытов, но после распада "Страны Советов" о продолжении исследований по разработке тектонического оружия в России ничего не слышно. Подобные программы также проводились и в США. Учитывая, что после 1991 г. заокеанская сверхдержава только набирала оборотов в плане развития ВПК, то не исключено, что там в разработке тектонического оружия продвинулись намного дальше. В начале 90-х в руки американских военных попали наработки советских ученых, которые на их основе создали целый ряд инженерно-технических устройств.



Известно, что на поздних стадиях в СССР изучали возможность создания искусственных землетрясений не только при помощи подземных взрывов, но и за счет электромагнитного излучения.



Некоторые полагают, что пресловутая американская установка HAARP на Аляске как раз и была создана для того, чтобы посредством излучения электромагнитных волн вызывать в разных частях нашей планеты масштабные геофизические катастрофы.



В безумной гонке за новыми видами вооружений США, похоже, не намерены останавливаться ни перед чем. О более раннем опыте, когда США атомными бомбами буквально стерли с лица земли два японских города, сказано выше. Американцы никаких угрызений совести по поводу этих преступлений не испытывают, как никогда не испытывали и относительно других своих преступлений перед человечеством. На днях, например, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил на своем сайте: "Прошлым летом водолазы ВМС, действуя под прикрытием [...] учений НАТО, известных как Baltops 22, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов "Северный поток"". По его словам, самолет ВМС Норвегии 26 сентября сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывные устройства. Как отметил журналист, президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после девяти месяцев крайне секретных дискуссий в рамках сообщества по национальной безопасности Вашингтона.



Трудно сказать, есть ли здесь какая-либо связь с землетрясением, но любопытно, что американский эсминец USS Nitze был замечен у турецкого побережья в Черном море и в порту Стамбула. Военный корабль США впервые находился настолько близко к России с начала СВО. Корабль посетил Турцию 3 февраля. Накануне визита военного корабля США предупредили Турцию о необходимости сократить турецкий экспорт в Россию. Поставки из Турции включают химикаты, микрочипы и другую продукцию, которая может быть использована Москвой в военных действиях на Украине, отмечали американские власти. Вашингтон жестко потребовал от Анкары прекратить обслуживание на территории Турции самолетов с российской регистрацией, в которых доля американских комплектующих превышает 75%. Эксперты опасаются, что это может ударить по туристическому потоку из России в Турцию. Также Запад усиливает давление на Турцию по вопросу ревизии и даже отмены конвенции Монтре с целью добиться провода американских и британских военных кораблей в Черное море. В то же время посол США в Турции Джефф Флэйк не связывал присутствие корабля с продолжающейся СВО. А что тогда забыл "американец" у наших берегов? И не только у наших…



Как бы там ни было, но, вполне возможно, что землетрясение в Турции приведет к ее новому сближению с западными союзниками, пришедшими на помощь президенту Эрдогану. Катастрофа позволила на время сгладить противоречия и не вспоминать скандалы.



После призывов президента США Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга поддержать попавшего в беду союзника заметную активность в помощи Турции демонстрируют Швеция и Финляндия, не вступившие в НАТО из-за возражений Анкары. В свою очередь, Анкара посылает сигналы о готовности одобрить заявку Финляндии.



Резкое похолодание в отношениях Турции и Запада, похоже, меняется на потепление. Россия между тем традиционно первой пришла на помощь пострадавшим людям. Турецкие власти оценили помощь спасателей прибывших из-за рубежа, в том числе из России, сообщил представитель регионального офиса правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям страны.



"Это землетрясение вызовет большие политические, социальные, экономические и военные потрясения. Это нарушит многие военные планы Турции", - отметил Хаяла Муаззин, подчеркнув, что в стране скоро должны пройти президентские выборы. Поживем, как говорится, увидим, какое влияние окажет на избирателей землетрясение. Наверняка прояснятся и некоторые его причины. Источник - stoletie.ru

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