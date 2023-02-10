"В незапамятные времена на просторах Великой степи была выведена казахская порода лошадей казанат", - "КазПравда"

11:03 10.02.2023 До недавних пор казаха невозможно было представить без лошади, ибо наездник и животное были единым целым

ОБЩЕСТВО

10 февраля 2023 г.

До недавних пор казаха невозможно было представить без лошади, ибо наездник и животное были единым целым. Образ коня с незапамятных времен олицетворяет такие понятия, как храбрость, верность и сила.

Садыбек Тугел, президент Федерации национальных видов спорта, председатель союза "Атбегілер мен шабандоздары" РК, заслуженный деятель Казахстана, писатель



Казахский народ вел кочевой образ жизни. Для волевого кочевника и вои­на – конь обязательный атрибут. Научно доказано, что это животное было впервые одомашнено 6 тыс. лет назад именно на нашей земле. Казахи веками оттачивали свое мастерство наездника, силу и смекалку воина в многочисленных национальных спортивных играх. Однако стремительное вторжение в нашу жизнь современных технологий и глобализация поставили под угрозу само существование верховой езды. Мы стали утрачивать свои вековые устои, забывать народные обычаи и традиции, большинство из которых немыслимо без человека на коне. Почему так произошло, есть ли путь спасения, что надо сделать для возрождения нашего народного достояния?



Начнем с истоков. В незапамятные времена на просторах Великой степи была выведена казахская порода лошадей қазанат. Об этом говорят как научные факты, так и раскопки на захоронениях Береля и Ботая. Это была скаковая лошадь с лебединой шеей и мощной грудью. Тысячелетиями из многочисленных табунов отбирались самые лучшие скакуны, их спаривали с такими же прекрасными кобылицами. Так наши предки вывели знаменитую породу, получившую такое красивое название.



Посмотрите на наше устное литературное наследие. В любой легенде или народной сказке о батыре всегда есть яркое повествование о его верном друге – коне. Да и в недавней нашей истории известные личности упоминаются в связке с конем. Мы, казахи, говоря о қазанате, имеем в виду коня Алпамыса Байшубара, Тайбурыла Кобланды батыра, Каракаска Камбара, Актабана Исатая, Шалкуйрыка Абылай-хана, Кубаса Кабанбай-батыра, Кулагера Ахан Сери, Ушкара Бошая и других. Все эти кони прославились не меньше своих хозяев, потому и остались в памяти народной.



Сейчас много говорят о сохранении кода нации. Так вот идентификацией нашей уникальности, ярким достоянием нашего национального казахского "Я" являются, на мой взгляд, национальные спортивные игры, и в первую очередь – конные. Казахские конные виды спорта имеют тысячелетнюю историю. Их разнообразие поражает воображение: аламан бәйге, тоқ бәйге, жорға жарыс, құнан бәйге, көкпар, қыз қуу, аударыспақ, теңге алу, жамбы ату. А ведь есть еще түйе жарыс – желмая, қазақ күресі, жекпе-жек, тоғызқұмалақ и другие виды спорта. По меткому выражению великого поэта Жубана Молдагалиева, национальные виды спорта вместе с казахами "тысячу раз погибали и тысячу раз восставали из пепла".



Я всегда считал и убежден в том, что национальный спорт – это основа культуры Великой степи, а культура – это наш неистребимый народный дух, образ нашей жизни.



А теперь давайте обратимся к цифрам. По переписи населения 1916 года у казахов было 5 млн 640 тыс. конепоголовья. В целом до 1928 года в нашей степи пас­лось до 60 млн голов всех видов скота, включая мелкий рогатый скот, коров и верблюдов. Численность населения составляла 6 млн человек.



Сейчас уже достоверно известно, что уничтожение казахов как нации, уничтожение самого степного духа – это дело рук Сталина и его приспешников. В 1926 году Сталин послал руководить Казахстаном Голощекина и дал ему прямое указание лишить казахский народ опоры – коня. Казах без коня – это уже не воин. Надо в первую очередь выбить эту опору, решили в Кремле и планомерно стали истреблять поголовье лошадей. Голощекин из кожи вон лез, чтобы исполнить поручение Сталина. Про таких казахи говорят: "Шаш ал десе бас алады" ("Скажи ему сделать стрижку, он голову снесет").



За короткий срок поголовье лошадей было уничтожено. Это можно расценивать и как духовное уничтожение нации. Именно тогда отдельные наши соотечест­венники вместе со скотом и кочевой утва­рью откочевали за кордон в соседние страны. Именно они сохранили нашу породу лошадей. Об этом свидетельствует прославившийся на весь Китай скакун Бейжингер, потомок қазаната.



По пути возрождения



Почему мне дороги национальные виды спорта и откуда во мне это неравнодушие к ним? Начну с того, что с семи лет стал участвовать в скачках. Я благодарен за это своему отцу Тугелу. Он впервые посадил меня на коня, затем стал приобщать к конным видам спорта, начав со скачек трехгодовалых жеребцов. Он очень любил лошадей, именно от него в шестилетнем возрасте впервые услышал слово "қазанат". Отец был известным в наших краях коневодом, свои познания по кирпичику складывал и систематизировал в нескончаемых разговорах и беседах.



"Казахи в долгу перед қазанатом. Қа­занат – это достояние народа. Как наши предки на протяжении тысячелетий смогли сохранить для нас эти земли от многочисленных врагов? Ведь не пешком они отражали вражеские набеги, а сидя верхом на коне. Қазанат – крылья мужчины. Благодаря ему наши батыры отстояли Великую степь", – говорил мой покойный отец.



Эти его слова запали мне в душу. Именно поэтому мне небезразлична судьба қазаната. Именно поэтому я всеми силами стараюсь возродить его былую славу, вернуть народу его достояние и основу нашей духовности. Писатель Аскар Сулейменов как-то сказал такие слова: "Мне нет дела до того, от кого произошли другие народы, пусть даже от обезьяны. Но истинный казах родился от тулпара". В этом я полностью с ним согласен. Қа­занат – второе название Великой степи.



Как я уже отмечал выше, возрождение национальных видов спорта началось в начале девяностых, после обретения Казахстаном своей независимости. Впервые этот вопрос стали поднимать Айып Кусайынов, Бошай Китапбаев, Анатолий Кульназаров. Благодаря их стараниям во многих регионах и областях стали часто проводиться соревнования по конным видам спорта. Именно тогда стало понятно, насколько народ соскучился по своим традициям.



Я сам активно участвовал во многих состязаниях, выступал их организатором. С этой целью в 1994 году переехал из Восточного Казахстана в Алматы. В тот период часто проводились праздничные мероприятия в честь известных личнос­тей, которые сопровождались народными играми и конными состязаниями. Однако все это во многом проходило стихийно, не было каких-то утвержденных правил. Были и противники проведения таких видов, как аударыспақ, көкпар. Мы стали опасаться, что если и дальше так пойдет, то вряд ли молодежь заинтересуется конным спортом.



Понимая, что нельзя пускать все на самотек, что надо выработать специальные правила, в 1995 году я написал письмо на имя министра по делам молодежи, туризма и спорта Бирганым Айтимовой. В нем открыто сказал, что развитие в стране олимпийских видов спорта, строительство в этих целях спортивных сооружений вызывает только одобрение. Однако мы не должны забывать и о развитии нашего народного достояния – национальных конных видов спорта. Заявил об отсутствии правил их проведения. Я попросил министра оказать содействие в узаконивании разработанных нами Правил проведения всех казахских национальных конных видов спорта, а также в создании национальной федерации конных видов спорта.



К счастью, это письмо попало в руки бывшего тогда завотделом министерства Елсияра Канагатова. До сего дня мы не устаем благодарить Елсияра за помощь в тот период. В итоге на основе поднятых в моем письме проблем Килан Нуртазинов, Кендебай Абишев и ряд других граждан объединились, создали первый вариант Правил национальных видов спорта. После того как правила были подготовлены, 1 марта 1996 года мы впервые в Алматы провели учредительную конференцию – құрылтай казахских тренеров конных видов спорта. Этот день считается судьбоносным для Федерации национальных видов спорта Казахстана.



Новый этап



Вскоре на стыке тысячелетий произошло еще одно историческое событие – перенос столицы из Алматы в Астану. В числе первопроходцев я переехал из южной столицы в Астану, был назначен первым пресс-секретарем акимата новой столицы. В этот период работа федерации замедлилась, она как бы осиротела. Что делать? Посоветовавшись со знающими людьми и специалистами, принял решение о передислокации офиса федерации из Алматы в Астану. В этот период мне протянул руку помощи и оказал братскую поддержку министр туризма и спорта Анатолий Кожикенович Кульназаров. Я позвонил ему и рассказал о трудностях федерации. Он выслушал внимательно и попросил изложить все сказанное по телефону на бумаге и отправить ему.



До сих пор храню то письмо в своем компьютере. В нем я рассказал, что с 1980 года активно участвую в развитии, систематизации, проведении по специальным правилам конных видов спорта, являющихся национальным достоянием: аламан бәйге, тоқ бәйге, жорға жарыс, сайыс, қыз қуу, теңге алу, көкпар. Попросил перевести центральный штаб Федерации национальных видов конного спорта в Астану, а также направить из Алматы в столицу некоторых членов президиума федерации для встречи и утверждения календаря соревнований по национальным видам спорта на 1999 год, проведения съезда федерации, выборов руководящих органов и организации головного офиса в новой столице.



В результате 7 апреля 1998 года мы провели съезд Федерации национальных видов спорта и зарегистрировали ее в Министерстве юстиции. Началась кропотливая работа, в регионах стали открываться филиалы, все соревнования стали проводиться под эгидой федерации и по утвержденным ею правилам. Наша работа получила высокую оценку в народе.



Сейчас Федерация национальных конных видов спорта превратилась в большую Ассоциацию по национальным видам спорта. В его составе 27 региональных федераций. По республике функционируют 12 школ по развитию национальных конных видов спорта, открыто 17 клубов и центров конного спорта, 27 ипподромов. С 1991 года и по сей день мы провели по Казах­стану 18 475 различных состязаний и мероприя­тий. Создали международную федерацию "Көкбөрі", вывели национальный спорт на мировую орбиту.



Стоит также отметить, что с 1993 года наша федерация не использовала ни одного тиына из госбюджета, функционирует чисто на патриотизме и фанатской преданности. За эти годы испытали немало трудностей, не раз были на грани закрытия. Были и такие, что говорили нам: мы не сможем выйти на мировую арену за счет национальных видов спорта. Скажу откровенно, так рассуждали только те, кто не ценит национальные традиции. Сама жизнь доказала обратное.



За счет конных видов спорта о нас узнали в мире, которому мы открыли новые неизведанные страницы своей многовековой культуры. Наши спортсмены, бывая за границей, не просто ведут в поводу своих коней. Они едут туда в национальных одеждах, показывают конскую сбрую, отделанную нашими умельцами. Так, в 1996 году впервые мы приняли участие в первом фестивале наездников мира, проведенном в Венгрии. Среди наездников из 23 государств, оспаривавших главный приз фестиваля, наши ребята оказались в числе лучших и заставили мир заговорить о себе. Нам не было равных в көкпаре, қыз қуу, ауда­рыспаке, теңге алу. Европейцы были поражены искусством наших наездников. В результате жюри и судьи единогласно присудили нам главный приз фестиваля. Оказывается, до этого венгры утверж­дали, что в мире нет народа, лучше их сидящего в седле. Казахские наездники доказали, что это заблуждение. Наши батыры Кахар Киянтаев, Шадияр Шоканов, Жаныс Саев буквально вырывали из седел и бросали на землю венгерских наездников, которые весили 120–130 кг и были двухметрового роста, доказывая, что важны не вес и рост, а сноровка.



В 2001 году была создана международная федерация "Көкбөрі", в которую вошли представители 17 государств. Среди них есть такие крупные страны, как Япония, Турция, Китай, Россия, Венгрия. Это свидетельствует о международном авторитете нашего көкпара.



В июле 2007 года наши буркутчи добились исторического результата в серд­це Европы – Лондоне, опередив представителей 33 государств. Участников и гостей фестиваля в Великобритании поразило обличье наших спортсменов, которые приехали в национальных одеж­дах, воинском облачении, разбили на берегах Туманного Альбиона казахскую юрту в полном убранстве. В том фестивале приняли участие порядка 5 тысяч представителей из Франции, Германии, Бельгии, Британии, Бразилии, Японии, Китая и других стран.



На высоком уровне был проведен фес­тиваль национальных видов спорта в городе Денизли в Турции, который прошел в 2012 году с участием 25 государств. Сюда съехались наездники, силачи, борцы со всего мира. Соревнования проводились по 25 видам нацио­нального спорта. Сборная Казахстана по көкпару выиграла тогда состязания.



Что предстоит сделать?



Вернемся к қазанату. Сегодня в мире существует более 200 видов пород лошадей. Это арабская, английская, американская, ганноверская, орловская, ахалтекинская и другие. Наш қазанат нисколько не уступает им, а в чем-то и превосходит. У нас есть адайская, костанайская породы лошадей, которые соответствуют қазанату. По большому счету, в крови английских лошадей есть примеси қазаната, поскольку в свое время из наших степей были вывезены туда лучшие скакуны.



Для полноценного развития национальных видов спорта в нашей стране я предлагаю в первую очередь принять разработанную нами Государственную программу развития национальных видов конного спорта Республики Казахстан на 2023–2030 годы под условным названием "Ұлттық спорттың өркендеуі" – "Расцвет национального спорта". Для этого необходимо принять подготовленный нами проект закона "О национальных видах спорта Республики Казахстан", утвердить Положение о правах и обязанностях судьи национальных видов конного спорта РК, открыть в областных центрах арены-стадионы, спортивные школы и колледж-техникум для подготовки специалистов по национальным видам спорта, создать институт коневодства "Қазанат", построить музей славы Великой степи, посвященный конно-спортивным традициям народа.



Предложений у нас много. В том числе и по развитию конного туризма. Одним словом, возрождение қазаната должно стать национальной идеей. Развивая национальные конные виды спорта, мы способны поднять народный дух, внести свой вклад в сокровищницу национальных традиций. Источник - kazpravda.kz

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