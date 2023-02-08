|Три силовика задержаны в Узбекистане за неправомерные действия в ходе нукусских событий
11:10 10.02.2023
Три силовика задержаны в рамках уголовных дел о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов в ходе нукусских событий. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.
Задержанным предъявлено обвинение "по соответствующим статьям Уголовного кодекса" (не уточняются), они заключены под стражу.
Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что часть уголовного дела, касающаяся применения силовиками оружия и специальных средств для подавления протестов в Нукусе 1−2 июля 2022 года, выделена в отдельное производство.
По данным надзорного ведомства, огнестрельное оружие и спецсредства силовики применяли в основном 1 июля перед зданием Жокаргы Кенеса (парламента Каракалпакстана), 2 июля - перед УКД ОВД Нукуса и зданием аэропорта, чтобы предотвратить нападения на эти стратегические объекты.
"Если выяснится, что сотрудники правоохранительных органов превысили свои полномочия и неоправданно применяли силу и спецсредства, их действия будет рассматриваться на открытом судебном заседании в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом", - заверили в Генпрокуратуре.
О том, что при разгоне протестующих силы безопасности Узбекистана неоправданно применили летальные средства и другие ответные меры, в ноябре заявила международная правозащитная организация Human Rights Watch. К такому выводу сотрудники HRW пришли после того, как верифицировали 55 видео протестов и проанализировали еще 31 видео и 30 фотографий погибших и раненых демонстрантов и случаев применения спецсредств и оружия, снятых участниками или очевидцами событий в Каракалпакстане и выложенных в соцсетях в период с 1 июля по 1 августа.