Три силовика задержаны в Узбекистане за неправомерные действия в ходе нукусских событий

11:10 10.02.2023

Три силовика задержаны в рамках уголовных дел о неправомерных действиях сотрудников правоохранительных органов в ходе нукусских событий. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.



Задержанным предъявлено обвинение "по соответствующим статьям Уголовного кодекса" (не уточняются), они заключены под стражу.



