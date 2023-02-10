Зеленский – никто, но тем на посту президента он и страшен, - Ю.Борисов

11:12 10.02.2023

ЮРИЙ БОРИСОВ | 10.02.2023



Лондонский бенефис кровавого клоуна



8 февраля один бывший (когда-то видный) украинский политик высказался в том смысле, что Зеленский не какой-то там клоун и ничтожная марионетка Вашингтона. Дескать, он настоящий "царь горы", который с легкостью повелевает "ради оваций и красивой позы": "Страну бросили в огонь из-за непомерного эго человека, дорвавшегося до власти. Сегодня Запад льстит этому эго при любой возможности. Большая удача, нашелся правитель, который ради эффектной картинки готов уничтожить свою страну, зарабатывать рейтинг на крови и страданиях своих граждан. Ради оваций и красивой позы Зеленский пустил под нож мир, законность и стабильность своей страны".



Какой бы смехотворной на первый взгляд ни казалась такая монструозная аттестация Зеленского, который ведь и на самом деле марионетка и клоун, она, увы, имеет под собой основания. Зеленский выступает орудием тех мировых сил, которые безраздельно управляют Западом. Они наделили его мандатом действовать от их имени. И эта его ипостась "имеющего мандат" снова отчетливо проявилась в ходе поездки Зеленского в Лондон.



8 февраля Зеленский, выступая в британском парламенте, попросил у англичан боевые самолеты. Просьба не осталась без ответа. "Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса выяснить, какие самолеты Британия потенциально может передать Украине", – пишет Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.



Приближение того времени, когда Запад перейдет очередную "красную черту" и отправит Киеву свои боевые самолеты, ставит вопрос о мерах противодействия реальной угрозе. Понятно, что самолеты противника независимо от их происхождения и того, как их доставят на Украину, будут уничтожены в ходе боевых действий и/или еще на украинских аэродромах.



Понятно, однако, и то, что Запад не потащит на Украину всю свою материально-техническую базу для их обслуживания и весь технический персонал. Во-первых, потому что эти стационарные объекты были бы быстро уничтожены. А во-вторых, из-за нежелания Запада слишком уж плотно влезать в шкуру воюющей стороны.



Указанные технические мощности и обслуживающий их персонал будут, скорее всего, размещены на территориях соседних стран НАТО, откуда эти самолеты, вероятно, и станут вылетать на боевые задания. А потом тут же шнырять обратно под предлогом очередного техобслуживания или ремонта. Дескать, там они не воюют, а ремонтируются.



Четко разграничить два состояниями боевой авиации – на войне и на ремонте – практически невозможно. Особенно, когда самолеты с подвешенными в Польше бомбами и ракетами будут наносить удары по российским позициям. Это ситуация, когда разбираться в таких мелких подробностях будет некому и незачем. Противник наносит удары и, следовательно, все цели и объекты, имеющие отношение к этим ударам, где бы они ни находились, будут законными мишенями российских вооруженных сил. Здесь прямое участие НАТО в войне на территории Украины и против России становится совершенно бесспорным и заслуживающим возмездия.



И действия, которые Зеленский выпрашивал, находясь в Лондоне, прямо вовлекают НАТО в войну с Россией. Самому Зеленскому не столько нужны эти несчастные самолеты, которые все равно будут сбиты, сколько необходимо пересечение Западом последней и самой важной "красной линии" – прямого военного столкновения с Россией. Потому что, если эта цель будет достигнута, Зеленский и его присные смогут уверенно считать свою задачу выполненной. Тогда они и займутся, наконец, подсчетами уворованных миллиардов где-нибудь в Швейцарии.



Для киевской шайки такие подсчеты – альфа и омега всех прожектов, они идут к этому, пользуясь покровительством тех сил на Западе, которые основательно готовят новую мировую драку.



Сегодня, как любят выражаться в той же Англии, мяч на стороне Запада. Никакие не танки, а именно создание авиационной группировки западного происхождения для поддержки киевского режима станет роковым рубежом. За этим рубежом Россия будет вынуждена нанести удары, о неизбежности которых она Запад предупреждала.