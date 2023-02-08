Со своей "Тарой": Иран планирует поставить в Россию 20 тыс. автомобилей

11:17 10.02.2023 Фарсировать события: Иран планирует поставить в Россию 20 тыс. машин

Ждать ли нашествия автомобилей из Исламской Республики



Кирилл Сазонов



Иранские автопроизводители намерены привезти в нашу страну более 20 тыс. автомобилей до конца этого года. Есть у них планы и по созданию в России совместных предприятий по производству машин. При адекватной ценовой политике у моделей из Ирана есть неплохие шансы на успех в нашей стране, уверены эксперты. Однако мнения специалистов расходятся относительно планов автопроизводителей, заявленных на этот год. Какие автомобили собираются привезти в Россию иранские автокомпании и с какими трудностями они могут столкнуться на нашем рынке, выясняли "Известия".



Иран наступает



Компания Saipa намерена до конца года поставить в Россию более 20 тыс. автомобилей. Об этом в интервью агентству "РИА Новости" рассказал российский посол в Иране Алексей Дедов. Он также не исключил возможности создания российско-иранских совместных предприятий по выпуску автомобилей.



- Перспективы совместного производства автомобилей и автокомпонентов находятся в стадии переговоров, - сообщил Алексей Дедов.



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В начале января генеральный директор Iran Khodro Industrial Group Мехди Хатиби рассказал, что до конца года в Россию будет поставлено около 2 тыс. моделей Tara и Dena. В августе прошлого года седан Iran Khodro Tara показали на московской международной выставке запасных частей и автокомпонентов MIMS-2022. Как заявил на выставке начальник отдела испытаний IKCO Бехруз Ахмадзаде, продажи этой модели в нашей стране должны были начаться в начале этого года.



Iran Khodro Tara - автомобиль чуть крупнее Lada Vesta, Kia Rio и Skoda Rapid (4519 мм) с мотором 1,6 (113 л.с. и 144 Нм). Трансмиссия - либо шестиступенчатая механика, либо шестиступенчатый автомат. В перспективе автомобиль получит новый трехцилиндровый мотор и робот.



В основе Tara - локализованная в Иране французская платформа концерна PSA, на которой были построены Peugeot 301 и Citroen C-Elysee. Оснащение седана вполне современное - ESP, дисковые тормоза четырех колес, круиз-контроль, четыре подушки безопасности, мультимедийная система. А в качестве опции предлагается потолок "Звездное небо" - почти как в Rolls-Royce.



Второй автомобиль - седан Dena - основная модель IranKhodro. Это развитие некогда известного в России Iran Khodro Samand, который, в свою очередь, ведет родословную от архаичного Peugeot 405.



Перспективы имеет и новейший кроссовер Rira на платформе седана Tara. Автомобиль габаритами 4296x1768x1620 мм оснащен турбомотором (190 л.с.) в паре с шестиступенчатой механикой или автоматом. Привод только передний.



Второй по величине иранский автопроизводитель Saipa показал на августовской выставке MIMS седан Shahin. Это автомобиль чуть меньше Iran Khodro Tara (4446 мм), он оснащается турбомотором 1,5 (110 л.с.) с механикой или вариатором. В его основе платформа Toyota Yaris середины 2000-х. На той же тележке построен кроссовер Saipa Aria, а в 2023 году на ее основе появятся еще две новые модели.



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Гарантия успеха



По мнению экспертов, на российском рынке иранские модели займут нишу компактных седанов. Они станут заменой фактически ушедших Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid и VW Polo, считает генеральный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.



- Сейчас сегмент рынка, который занимали эти модели, фактически пустует, а спрос на такие автомобили есть. Поэтому компактные седаны из Ирана имеют неплохие шансы на успех в нашей стране, - рассказал он "Известиям".



С ним согласен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. По его оценкам, спрос на новые машины сейчас составляет 900–950 тыс. штук в год. При этом в течение этого года будет продано примерно 600–650 тыс. новых автомобилей, прогнозирует он.



- Таким образом, в этом году дефицит новых автомобилей составит примерно 300 тыс. машин. В этих условиях появление на рынке новых игроков имеет все шансы на успех. Если стоимость моделей из Ирана будет адекватной, то спрос на них обеспечен, - уверен эксперт.



Ни дилеров, ни сертификатов



Крупные дилерские центры заинтересованы в продукции иранского автопрома, однако пока никаких конкретных решений о появлении в нашей стране автосалонов по продаже и обслуживанию машин из Ирана не принято.



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- В настоящий момент мы изучаем вопрос партнерства с иранскими автомобильными брендами. Переговоры на эту тему пока не ведутся, - заявил заместитель генерального директора по развитию бизнеса АГ "Авилон" Олег Шамба.



Не ведут переговоров с иранской стороной и в "Автодоме". По словам генерального директора группы компаний Андрея Ольховского, ранее "велось точечное общение с иранскими партнерами, однако это не переросло в реальные договоренности".



Потенциальным партнером иранских компаний может стать ГК "АвтоСпецЦентр", однако и этот дилерский холдинг еще не принял окончательного решения о сотрудничестве.



- Мы хорошо знакомы с ассортиментом автомобилей, производимых в Иране. В данный момент мы изучаем потенциал возможного партнерства с иранскими производителями и рассматриваем возможные форматы, - рассказал "Известиям" генеральный директор группы компаний Андрей Терлюкевич.



Помимо отсутствия у иранских автопроизводителей соглашений с российскими дилерами, сертификация моделей из Исламской Республики пока также не ведется. По словам источника "Известий", в Росстандарте на сегодняшний день, "кроме регулярных звонков, ничего нет, один потенциальный заявитель даже приезжал, но заявку так и не подал". При этом сама процедура сертификации нового автомобиля занимает минимум три-четыре месяца. Она предусматривает в числе прочего адаптацию к машине обязательной в нашей стране системы "ЭРА-ГЛОНАСС", а также проведение двух краш-тестов.



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Зеленый свет иранскому автопрому



С учетом ситуации с дилерами и сертификацией планы по поставкам в течение года 20 тыс. иранских автомобилей можно назвать слишком оптимистичными, отмечает Сергей Бургазлиев. По его мнению, в этих условиях поставить такое количество машин будет достаточно сложно, даже несмотря на потенциально высокий спрос на них.



- При самом благоприятном развитии событий, предполагающем, что автопроизводителям из Ирана удастся к середине лета создать сеть из 35–40 дилеров, а также пройти процедуру сертификации своих моделей, объем продаж вряд ли превысит 10–12 тыс. машин до конца года, - полагает он.



Иной точки зрения придерживается генеральный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. По его мнению, времени для заключения соглашений с дилерами и сертификации машин у иранских автопроизводителей достаточно.



- Год только начался, поэтому у иранцев есть время, чтобы провести все эти процедуры и достичь озвученных планов в 20 тыс. проданных автомобилей в этом году. А поскольку Иран является дружественной страной, власти, скорее всего, дадут иранским автомобилям зеленый свет, - считает он.



Иранский рабочий собирает автомобиль на производственной линии компании Iran Khodro Automaker CompanyФото: Getty Images/NurPhoto



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Белорусский плацдарм



В начале февраля компания Saipa подписала контракт об экспорте автомобилей в Россию и Белоруссию, сообщает издание Automobile Farsi. В соглашении о сотрудничестве с белорусским партнером предусматриваются поставки в первый год 10 тыс. автомобилей, с дальнейшим ростом объемов в два раза. В соглашении указано, что модели Saipa будут завозить в обе страны. С помощью белорусского партнера планируется организовать совместное производство.



Ранее иранские седаны Samand из машинокомплектов собирал белорусский завод "Юнисон", но в 2013 году проект пришлось закрыть из-за санкций. Однако иранская сторона продолжала проявлять интерес к предприятию и в 2018 году снова подписала контракт. По мнению экспертов, вполне вероятно, что Белоруссия станет своеобразным плацдармом для выхода иранских автопроизводителей на российский рынок. Источник - Известия

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