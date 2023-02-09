 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 09.02.2023
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Расстрел российских военнопленных: "герой" опознан
11:38 10.02.2023

Боевик, убивший российских военнопленных, пытается оправдаться
Игорь Громовой

видео тут -
https://readovka.news/news/131734

Видео с жестоким кадрами было снято в пригородах Артемовска
Боевик ВСУ, убивший безоружного российского бойца выстрелом в голову, попытался оправдаться за зверское военное преступление. При этом, судя по всему, его взвод расстрелял сразу нескольких бойцов, а еще живых перед смертью мучили – судя по кадрам, которые опубликовал киевский боевик, им простреливали конечности.

По его словам, причина этого поступка якобы в том, что россияне сражаются за последний путь в Артемовск, и в какой-то момент российские штурмовики вышли на позиции украинцев. Впрочем, о том, почему он и его сослуживцы расстреливают уже обезоруженных воинов, он не пояснил, заявив, что "они не были пленными". При этом на жестоких кадрах видно, что его "побратимы" бесчеловечно позируют на "память" перед телами мертвых российских солдат.

Зовут бойца ВСУ Сергей Макаренко, он родом из Краснобирки Житомирской области. Он заявил, что уже "не первый год" воюет за Украину, при этом на его странице категоричное фото профиля, сделанное задолго до начала специальной военной операции – боевик стоит ногами на российском триколоре.

Источник - readovka.news
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