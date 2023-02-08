Страна живых аркадагов. Сын пытается выйти из тени своего отца

11:41 10.02.2023

Авторитет низкий, монумент высокий



Ахал-Теке



Сын пытается выйти из тени своего отца, перебои с поставками газа, которые дорого обходятся, а Россия водит Туркменистан за нос.



Когда президент Туркменистана приказывает вам уйти, вам следует бежать.



На очередном заседании Совета государственной безопасности 3 февраля глава Министерства национальной безопасности Гурбанмырат Аннаев взошел на трибуну, чтобы отчитаться о своей деятельности за 2022 год и предпринятых усилиях по "поддержанию в стране обстановки мира и спокойствия". В ходе своего выступления он, в частности, рассказал о мероприятиях по развитию потенциала сотрудников, проводимых руководимым им ведомством.



К сожалению, самому Аннаеву его потенциала не хватило. Как только он закончил свой доклад, президент Сердар Бердымухамедов сообщил ему, что он уволен. Услышав эту новость, Аннаев чуть ли не бегом покинул трибуну. Люди, ответственные за YouTube-канал государственного вещателя, позаботились о том, чтобы эта деталь не ускользнула от внимания общественности, сделав из этого кадра заставку своих вечерних новостей.



В любое другое время это могло бы показаться бессмысленной ерундой, но с января, когда отец Бердымухамедова и экс-президент Гурбангулы присвоил себе специально придуманный для него титул Национального Лидера, уже сложно сказать, действительно ли Сердар является главным. Эти ничего не значащие решения, которые носят больше символический характер, призваны продемонстрировать, что президент по-прежнему внушает благоговение и почтение своим подчиненным, и могут рассматриваться как способ поддержать его подорванный авторитет.



Место Аннаева займет другой трепещущий от страха дармоед - Назар Атагараев, который до недавнего времени занимал должность главы миграционной службы, и это назначение мало что изменит. Таким образом, с точки зрения управления персоналом эта перестановка может практически не иметь значения, хотя восхождение Атагараева по карьерной лестнице, похоже, означает одобрение работы ведомства, перед которым поставлена чрезвычайно важная задача - контролировать и ограничивать перемещение туркменских граждан в страну и за ее пределы. Более того, будучи всего на полгода старше президента Бердымухамедова, Атагараев, которому совсем скоро исполнится 42 года, определенно относится к новому поколению чиновников.



В ходе того же заседания Совета безопасности Бердымухамедов освободил от должности главу Верховного суда Гуванчмырата Уссанепесова и двух его заместителей - Мусамырата Союнова и Оребая Мухаммедова.



Если Бердымухамедов-младший обеспокоен своим авторитетом, то его сумасбродный отец явно неравнодушен к памятникам. 3 февраля государственная газета "Нейтральный Туркменистан" сообщила, что в центральном парке недавно построенного города Аркадага был возведен 43-метровый монумент, который также получил название "Аркадаг" - помпезный титул, который следует использовать при обращении к экс-президенту. Монумент представляет собой 11-метровую скульптурную композицию, состоящую из статуи Бердымухамедова, стоящей на колонне, украшенной пшеничными колосьями, которая, в свою очередь, опирается на четыре колонны. В основании композиции расположен фонтан диаметром 65 метров. Фотографии этого апофеоза безвкусицы еще не появились в государственных СМИ. Его создал художник Сарагт Бабаев, который так же является автором золотой статуи Бердымухамедова, величественно восседающего на неуверенно держащемся на ногах скакуне.



Освобожденные от должности чиновники должны быть счастливы, если увольнение - самое худшее, что с ними произошло. 6 февраля базирующееся в Амстердаме издание Turkmen.news опубликовало репортаж о драматических событиях, происходящих в государственной газовой компании "Туркменгаз", где по меньшей мере шесть чиновников были арестованы в связи с аварией на месторождении "Галкыныш", которая, помимо прочего, привела к временной приостановке поставок в Узбекистан. По результатам проведенной Генеральной прокуратурой проверки, оказавшимся в распоряжении издания, предварительный ущерб от перебоев в поставках оценивается в 59,7 миллионов долларов. Эта сумма не включает в себя штрафы за невыполнение контракта на поставку оговоренных в нем объемов газа в Китай. Техническая неисправность, которая привела к шестидневному простою в январе, по-видимому, была вызвана аномально холодной погодой, но такие оправдания звучат для Бердымухамедова неубедительно.



В то время как большая часть этой эпопеи разыгрывалась вдали от глаз общественности, пишет Turkmen.news, Туркменистан устроил спектакль с отправкой неуказанного объема сжиженного газа в Узбекистан в качестве "дружеской и братской помощи", как выразился "Нейтральный Туркменистан" в своем номере от 4 февраля. Если читать между строк, то это явно была подачка, призванная задобрить Ташкент и убедить его не поднимать шум по этому поводу.

Помимо этого, упомянутый выше репортаж Turkmen.news раскрывает интересные факты, свидетельствующие о том, насколько глубоко информаторам и доверенным лицам российского "Газпрома" удалось внедриться в государственную газовую промышленность Туркменистана. Это имеет немаловажное значение, поскольку с марта "Газпром" может также начать поставки газа в Узбекистан, что фактически превратит его в конкурента "Туркменгаза".



И на этом плохие новости для "Туркменгаза" не заканчиваются. Как уже сообщало Turkmen.news, трехстороннее соглашение о своповых поставках газа с Азербайджаном и Ираном, которое действовало с начала 2022 года, также было приостановлено в середине января, опять же по техническим причинам, связанным с холодами. Избыток влаги в газоперекачивающих агрегатах, очевидно, привел к замерзанию. Состояние этого оборудования и без того вызывало вопросы, и это даже отражалось на качестве, а значит, и стоимости топлива, говорят источники издания.



Ситуация осложняется тем, что Туркменистан согласился поставлять газ в Иран хотя бы потому, что последний якобы обязался выплатить два миллиарда долларов по неоплаченным счетам за газ. Невыполнение этих обязательств поставило под угрозу жизнеспособность свопового соглашения в будущем.



И вновь на горизонте маячит Россия. В конце октября замминистра иностранных дел Ирана Мехди Сафари заявил агентству Fars News, что его страна заинтересована в приобретении российского газа для своих внутренних нужд, чтобы освободить мощности для продажи собственного газа третьим странам.



Большой проблемой, препятствующей осуществлению этого плана, было отсутствие страны, через территорию которой осуществлялся бы транзит. Поскольку мощности Азербайджана были задействованы в своповых поставках топлива из Туркменистана, казалось, что он вышел из игры, но теперь ситуация, возможно, изменилась.



За последние несколько лет Туркменистан сблизился с Россией, считая ее партнером, который к его вящей радости не вмешивается не в свои дела, теперь же может оказаться так, что этот якобы надежный союзник пытается водить его за нос.