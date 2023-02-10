Раскрыто исчезновение в 1997-м питерского олигарха и депутата Думы Марка Горячева - его распилили бензопилой в бане...

11:49 10.02.2023

Депутат Госдумы Марк Горячев никуда не сбегал. Его расчленил будущий помощник замминистра МВД

10 февраля 2023,

Марк Горячев



Впервые в лютой истории 90-х раскопано, как лидеры гангстерского клана лично распилили человека на части. До этого считалось, что сами боссы рук не пачкали. "Фонтанка" узнала, что к вечеру 9 февраля показания о зверстве легли на протоколы допроса. И это напрямую касается одного из самых богатых в прошлом бизнесменов России Марка Горячева. Считалось, что он внезапно потерялся в Петербурге.



В августе 1994 года миллионы россиян смотрели одну из самых рейтинговых телепередач "Час пик". То интервью знакового журналиста Владислава Листьева и петербургского миллиардера, депутата Госдумы Марка Горячева и сегодня можно легко найти в YouTube. Это был, как всегда, живой диалог. Листьев начал с того, что Горячев самый богатый легальный бизнесмен в стране. Они поговорили, как Горячев отвесил оплеуху Жириновскому в парламенте и о конце белого рынка в России. Их диалог прерывался рекламой МММ, а Горячев шутил, мол, Мавроди надо назначить министром финансов. Такое время. И ни Листьев, ни Горячев не знали, что еще чуть-чуть - и они покойники.



Генерального директора ОРТ Листьева убили в Москве 1 марта 1995 года, а 4 марта 1997-го Горячева похитили в Петербурге. До сегодняшнего дня летали только рассуждения. 9 февраля оперативники "заказного" отдела и Следственного комитета Петербурга сняли одну тайну.



Марку Горячеву назначили встречу возле Торжковского рынка. С тех пор его никто не видел. Да, еще тогда, в 1997-м, уголовный розыск собрал показания очевидцев - на него напали несколько человек, Горячев орал, сопротивлялся, его крепко били и засунули в машину. Но тогда и в прокуратуре сомневались в истинности произошедшего.



На тот момент Горячеву было уже за 40. Его карьера необычна даже для водоворота тех лет. Профессиональный гитарист, с 1988 года стал заниматься продажей самого ненужного на тот момент товара - роялей. Создал "Концерн Горячев", куда вливались заводы и недвижимость. Декларировал свои миллиарды, что вызвало хохот. Купил первую "Феррари" в Петербурге, в 1993 году нырнул в политику от ныне забытой Партии российского единства и согласия. Во вторую Думу не прошел, а к этому моменту имел уже колоссальные банковские долги.



Так что многие посчитали, что он просто сбежал, заранее выведя богатство за границу. А ситуация на Торжковской была инсценировкой. Зря грешили на человека.



Отсюда можно уже, один раз вставив "по версии Следственного комитета", изложить прошлое. Оно отчасти опрокидывает мифы о мафии.



Возле рынка на Горячева налетели четыре лба. Приказ им отдал уже тогда бренд бандитского Петербурга Владимир Кулибаба. Он, как часто писала "Фонтанка", являлся заместителем легендарного Кости Могилы (убит в 2003 году). Горячева запихнули в бронированный "Мерседес" самого Кулибабы. И сделано это было не ради именитой жертвы. У водилы был припасен спецталон для любых интересующихся правоохранителей - "Автомашина проверке не подлежит", "Государственные номера скользящие". Тогда братве выдавали такие штуки. И где-то это справедливо - они и были фактической властью.



"Мерс" домчал избитого Горячева до поселка Озерки. Это километров 40 по Приморскому шоссе, за Зеленогорск. Но его привезли не в лес к заранее выкопанной яме. В частные хоромы самого Кулибабы.



На той территории до сих пор стоит его дом с бассейном, теннисным кортом, гостевой пристройкой и так далее. В те годы они всей стаей там понастроили. Рядом обжился сам Костя Могила, еще пара его "начальников департаментов", кое-кто из будущих депутатов питерского ЗакСа и Думы. Если сейчас погулять вокруг, можно увидеть недостроенные дворцы, до сих пор торчащие красным кирпичом. Их хозяев положили еще до новоселья. Так что места там намоленные.



Марка Горячева завели в баню. Туда зашел сам Кулибаба и его главный специалист по деликатным вопросам Скворец. Об обвинениях его в заказных убийствах и заочных арестах мы также рассказывали. А через пару часов внутрь позвали помощников из свиты.



Еще недавно депутата Госдумы уже не было. А была лишь голова отдельно, руки отдельно. Они его распилили в купели. Купель, правда, забрызгали. Пришлось обливать из шланга. Резали электрической сабельной пилой. Упаковав остатки, скомандовали все это спрятать. Двое подручных сели на снегоходы, проехали километра два до Финского залива, нашли полынью, привязали к мешкам блины от штанги и на дно. Демоны, да и только.



Между прочим, в течение многих лет в той купели брызгались многие почетные гости (некоторые из них - точно читают этот текст).



Мотив. Марк, действительно, дружил с Костей Могилой.



Не то чтобы Могила был его крышей, но Горячев всегда пускал его людей в долю. Тогда так спокойнее было любому, кто богат. И вот когда из Горячева выжали все "пряники", а у Марка образовались невыполнимые обязательства перед банками, он стал лишним на том празднике жизни.



Можно, конечно, было влепить пулю в лоб или затылок, но ведь по улице пойдет звон. А тут Горячев не просто потерялся, а еще можно сказать, что и мафию кинул. Такие коммерческие хитрости. Философия же заключена в темном.



Шли, знаете ли, годы. Ответственный за уничтожение живой силы противника Дима Скворцов поступил на службу в МВД, работал рьяно, и друзья по оружию дослужили его до помощника заместителя министра МВД. Его начали догонять опера буквально через полгода, как он ушел в отставку. Но связи у него знатные, и Скворцов успел пересечь границу. Кулибаба тоже время не терял и, пока за него не взялись, являлся президентом Федерации вольной борьбы Петербурга. Фигурой почетной, медийной.



Сегодня дети Марка Горячева очень взрослые. Они не шикуют. Все наследство отца расчленили другие.



Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"