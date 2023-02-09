Инфантилизм рождает чудовищ. Детоцентрическое воспитание: от тунеядства к преступлению, - А.Широкорад

12:00 10.02.2023 Об авторе: Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.



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реалии, инфантилизм, украина, дети, молодежь, воспитание Украинских детей воспитывают националистами с самого нежного возраста.

В конце января ФСБ задержала трех восьмиклассников из подмосковного города Чехова. Как утверждают в ФСБ, они получили заказ на совершение диверсии на железной дороге. Теперь им грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного срока, сообщили информационные агентства.



ВСЕ ДОЗВОЛЕНО



Лично я очень сомневаюсь, что несостоявшиеся диверсанты отсидят хотя бы три года. До сих пор даже за зверские убийства восьмиклассники отделывались легким испугом.



В прессе появились требования строго наказать их родителей. И это справедливо, если родители прямо или косвенно подстрекали детей к террору. Главным же виновником происшедшего являются политики, общественные деятели и журналисты, уже 40 лет навязывающие стране идеологию детоцентризма. Благодаря им родители вообще лишены права воздействовать хоть как-то на детей.



Характерный пример. Я иду вдоль берега озера под Смоленском. Параллельно идет молодая пара с ребенком лет трех. Маме потребовалось посетить дощатый домик. Дите кинулось за ней. Папа попытался удержать ребенка за руку. Дите начало интенсивно дубасить отца ногами. В конце концов папа сдался, подвел трехлетку к домику, открыл дверь. И детоцентричный мальчик с чувством глубокого удовлетворения начал наблюдать за процессом.



А как может родитель наказать ребенка? Отшлепать? – Это преступление! Могут посадить, а ребенка отобрать. Повысить голос? – Тоже преступление. Перестать разговаривать? – Психологическое насилие. Не купить дитю дорогущий айфон, который не могут позволить себе родители? – Экономическое насилие.



У родителей есть единственное право: тихим и ласковым голосом рассказывать, "как космические корабли бороздят Большой театр".



Прочти подобное русский человек XIX или начала ХХ века, он решил бы, что автор спятил. Детоцентризма не было за 6 тыс. лет письменной истории человечества ни в одной стране мира.



АРИСТОКРАТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



В 1920-х –1930-х годах малограмотные писаки, всякие там Ляписы Трубецкие, создали карикатурные образы дворянских детей – барчуков и барышень. Уверяю вас, дворяне никогда такими не были. А их карикатурные образы – это реальные дети из современных московских детоцентрических семейств.



У нас практически никто не знает, что любой барчук обязательно должен был говорить по-французски, а желательно – еще на двух-трех языках. Вспомним генерала Милорадовича, которого и через полвека презрительно третировал Лев Толстой за малороссийский акцент его французского.



Барчук обязан был прекрасно стрелять, скакать верхом, уметь подковать лошадь и т.д. Кавалерийского или артиллерийского офицера, не умевшего подковать лошадь лучше своих подчиненных, гнали из полка. А великий князь Михаил Николаевич во дворе своего дворца поставил вполне современную для той эпохи пушку. И заставлял своих пятерых сыновей, начиная с семилетнего возраста, заряжать, разряжать, чистить и даже передвигать эту пушку.



Во всех семьях монархов, от Англии до Японии, детей воспитывали по одной схеме: прежде чем повелевать, надо научиться подчиняться.



По нашим законам родители не вправе оставлять детей до 14 лет дома одних, без присмотра. А вот владимирская княгиня Ростислава Мстиславна в 1242 году оставила без присмотра 14-летнего сыночка Андрюшу. А тот убежал к брату Сашке в Новгород, да еще увел с собой всю суздальскую кованую рать.



Затем братья устроили драку на льду Чудского озера. Как это было? Да все в кино показано. Новгородские ополченцы в разномастных доспехах ("коротка кольчужка") и мужики с рогатинами побили рыцарское войско.



А согласно германской рифмованной хронике, навстречу рыцарскому клину двинулся клин суздальской кованой рати. А вел его четырнадцатилетний "тинейджер": суздальский князь Андрей Ярославич. Точки над "i" ставит Суздальская летопись, где главная роль в сражении отводится не Александру, а Андрею.



Ну а потом Андрей с Александром сильно поссорились. И на Руси править стало потомство Александра. Соответственно дьяки, а позже служивые историки вычеркнули из истории битвы имя князя Андрея Ярославича.



ДЕТИ НА ВОЙНЕ



1625 год. Через подземный ход в голландскую крепость Буа-ле-Дюк врываются два десятка французов во главе с 14-летним виконтом Анри Тюренном. Город взят. Анри Тюренн стал капитаном. В 19 лет он становится полковником, а в 33 года – маршалом Франции. В 1675 году маршал Тюренн убит пушечным ядром – как, между прочим, и д’Артаньян.



Идти воевать в 13–15 лет было нормой не только для французского дворянства, но и для французских королей. 15-летний Генрих Наваррский в 1569 году участвовал в битве при Жарнаке и в том же году – в битве под Монконтуром. Кстати, к 15 годам у Генриха была куча внебрачных детей.



Это тот самый король, о котором пели в "Гусарской балладе":



Жил-был Анри Четвертый,



Он славный был король…



Войну любил он страшно



И дрался как петух,



И в схватке рукопашной



Один он стоил двух…



Если детей и подростков научить воевать, а потом дать им в руки эффективное оружие, противнику мало не покажется. Вспомним, как в 1944–1945 годах 12–14-летние мальчишки на улицах германских городов сожгли из фаустпатронов сотни Т-34, ИС, "Шерманов", "Черчиллей" и т.п.



В апреле 1917 года 13-летний школьник (ученик реального училища) Аркадий Голиков вступил в ряды Красной гвардии и вписал в свой школьный дневник номер винтовки. В ноябре 1917 года Аркадий уже участвовал в перестрелке с юнкерами. В начале 1918-го вновь участвовал в уличных боях.



27 августа 1919 года Голиков окончил курсы командного состава РККА и принял под команду взвод. К апрелю 1920 года, в 16 лет, он командовал уже ротой. В апреле 1921 года назначен командиром запасного полка. В 1924 году уволен из РККА по болезни – сказались два ранения.



Еще раньше, в 1923-м, Голиков начал писать книгу "В дни поражений и побед". А с 1925 года журналист Голиков печатался под псевдонимом Аркадий Гайдар.



Итак, победителями людей делает не возраст, а менталитет. Ты мужчина, ты воин, честь превыше всего.



ДЕТСТВО БЕЗ ГРАНИЦ



В России написаны сотни статей, авторы которых доказывают нам, что послушные дети – это аномалия, что-то типа даунов. Между тем добродетель послушания для детей в России, как и в прочих странах мира, была до 1970-х годов вполне традиционной ценностью.



Риторический вопрос: совместимы ли детоцентризм – и "крепкие семьи, созидательный труд, гуманизм, справедливость, взаимопомощь, единство народов России"? (Этот набор ценностей взят из президентского указа № 809 от 9 ноября 2022 года.)



Если уж на то пошло, детоцентризм способствует не единству, а разобщению народов России. В нашей стране немало народов, исповедующих традиционный уклад жизни. Они в принципе не приемлют детоцентризм и будут активно сопротивляться его насильственному внедрению.



Детоцентризм родился на Западе в 1960-х годах и через 10–15 лет был занесен "прогрессивными" СМИ, не без участия западных спецслужб, в Россию. Вспомним, что одним из авторов теории детоцентризма был доктор Бенджамин Спок, которого в 1968 году судили в США за "преступное пособничество уклоняющимся от службы в Вооруженных силах".



Прошло время, и "вседозволенники" выросли. В Москве сейчас несколько миллионов горожан от 18 до 40 лет, которые принципиально не желают создавать материальные ценности, работать в сельском хозяйстве, строительстве или промышленности. "Вседозволеннику" хочется работать членом правления корпорации. В крайнем случае менеджером – "коекакером". А работать на полях, на стройках и на заводах, по их мнению, должны исключительно провинциалы и мигранты.



Меня удивляет наивность (или глупость?) российских чиновников, возмущающихся частными вузами, практически не дающими требуемых знаний. Так ведь тамошним студентам и их мамам никакие знания не нужны. Они хотят лишь на четыре-пять лет продлить счастливое детство, а потом еще много лет доказывать папе, что по специальности, полученной ребенком, устроиться очень трудно. И большая часть выпускников таких заведений до сих пор сидит на шее у папы с мамой. А кроме того, обучение в частном вузе дает гарантированную и бесплатную отсрочку от армии.



"Вседозволенники" принципиально не хотят служить в армии. Сколько десятков (сотен?) тысяч таких деток из детоцентрических семейств драпанули за рубеж в сентябре-октябре 2022 года?



ШАРИКОВЫ ДЕЛИКАТНЫХ МАНЕР



Тут во многом виноваты наши историки, скрывающие от обывателя бесспорные факты. В 1453 году население Константинополя превышало 100 тыс. человек, но защищать его на стены вышло менее 2 тыс. жителей. Всерьез дрались на стенах Константинополя лишь 5 тыс. наемников. А что потом сделали турки с барышнями и барчуками, которые не пожелали защищать свой город?



Вспомним осажденный в 1581 году поляками Псков. На его стены поднялись не только мужчины, но и женщины, и дети. И вместе отстояли город.



Летом и осенью 1920 года в Крыму собралось 300 тыс. людей, которых сейчас либералы именуют "элитой России". 70% из них составляли мужчины призывного возраста, большинство из которых имели воинские звания.



При этом Перекоп защищали около 30 тыс. белогвардейцев. А вот "элита" категорически отказалась идти к ним на помощь – ни в окопы, ни на артиллерийские батареи. Ни даже взять лопаты и строить укрепления.



Но, предположим, "элита" разочаровалась в бароне Врангеле. Думали, что он – спаситель России, а оказался… Так иди к партизанам, которые находились всего в 10–15 км от Ялты и Симферополя. Причем партизанские отряды были на все вкусы. Ты монархист – иди в белые партизаны капитана Орлова. Анархист – можешь податься к зеленым. Левых взглядов – вступай в Повстанческую армию Алексея Мокроусова и его заместителя,"адъютанта его превосходительства" Павла Макарова.



Увы, "элите" было плевать и на барона, и на адъютанта его превосходительства. Дамы и господа предпочитали фланировать по улицам Ялты, посещать рестораны и синематограф. Победит барон – вернемся в Москву и Петроград. Придут красные – отправимся в Париж.



А теперь либералы стенают о трагедии русской элиты, бедствовавшей в эмиграции. Запад признал элитой лишь две-три сотни из "понаехавших". А остальные оказались лишними. Ну, а в России, избавленной от такой элиты, построили великую страну.



"ОНИ ЖЕ ДЕТИ"



В 1941 году женщины и дети пошли строить укрепления не только под Москвой, но и на Волжском валу от Ярославля до Астрахани. А дети советских вождей дрались в самых опасных местах.



Яков Джугашвили, артиллерист, погиб. Василий Сталин был летчиком-истребителем. Сергей Хрущев, летчик-истребитель, погиб. Лев Булганин, был летчиком-истребителем, после войны летчиком-испытателем. Три сына Анастаса Микояна были летчиками-истребителями, а четвертый по малолетству – авиатехником. Владимир Микоян погиб. Тимур Фрунзе, летчик-истребитель, погиб.



Сын Луначарского Анатолий, журналист, политрук морской пехоты, воевал в Севастополе "от звонка до звонка", погиб 12 сентября 1943 года в десанте под Новороссийском.



Перед каждой встречей с Рузвельтом и Черчиллем в Тегеране и Ялте Сталин беседовал с техником-лейтенантом Берией, который руководил системой прослушки резиденций наших заклятых друзей. Серго Берия выполнял спецзаданияв 1941 году в Иране и Курдистане, а в 1945 году – в Словакии.



А сейчас барчуки-"вседозволенцы" не хотят воевать. Зато не прочь подзаработать на войне. В частности, устраивать диверсии на железных дорогах. В прессе появились сведения о неумело организованных терактах, устроители которых пока не найдены, но, судя по характеру повреждений, это подростки.



В областях, близких к линии фронта, "тинейджеры" с помощью мобильников и айфонов корректируют действия артиллерии ВСУ и беспилотников. "А что? Я – маленький! Мне ничего не будет. А вот денежки мне заплатят не маленькие!"



Сейчас зима, холодно. Потеплеет – глядишь, и вылезут "вседозволенцы" на Болотную, Пушкинскую и иные площади Москвы. "А нам ничего не будет, что бы мы ни делали!"



9.02.2023 Источник - НГ

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