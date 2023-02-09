Секс-преступник с миграционным прошлым: немецким студенткам не советуют обращаться в полицию, - Junge Freiheit

12:30 10.02.2023

Junge Freiheit

Германия

09 февраля 2023

Секс-преступник с миграционным прошлым: студенткам не советуют обращаться в полицию

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Общий студенческий комитет не рекомендовал студенткам Свободного Университета в Берлине жаловаться в полицию на сексуальные приставания со стороны мужчины-мигранта, пишет Junge Freiheit. По мнению склонного к левым идеям комитета, полиция может обойтись с мигрантом "чересчур жестко".



Вот уже в течение нескольких недель один и тот же мужчина занимается сексуальными приставаниями к молодым женщинам вблизи здания Свободного университета в Берлине. Нужно принимать меры, но левый студенческий комитет почему-то отсоветовал студенткам подключать полицию. Причина вскоре выяснилась: у секс-агрессора миграционное прошлое.



О том, что некий потенциальный секс-преступник уже несколько недель не дает покоя студенткам Freie Uni ("Свободного университета"), известно не первый день. Но объекты приставаний сообщают, что им... не советуют обращаться в полицию. Вскоре выяснилось, что такую рекомендацию дает Общий студенческий комитет университета, где доминируют левые. Борцы за права меньшинств разослали этот настоятельный совет в электронном циркулярном письме всем студенческим объединениям и группам. Об этом сообщила газета Morgenpost, удивившаяся такой странной чуткости к нарушителю покоя молодых женщин. Причина такой чуткости указана в циркуляре: у него миграционное прошлое.

"Мы хотели бы обязательно указать на то, что действия полиции в отношении людей, страдающих от расизма, всегда связаны с повышенным риском подвергнуться полицейскому насилию", - цитирует Morgenpost письмо Общего студенческого комитета. Там сказано также, что большинство служащих полиции "в недостаточной степени обучены обращению с людьми в психически нестандартных ситуациях". А раз так, то действия полиции против сексуального агрессора могут привести к неоправданному насилию". Газета приходит к следующему выводу: "Комитет, вероятно, больше заботится о преступнике, чем о потенциальной жертве".



Преступник почему-то не реагирует на уговоры



Поскольку секс-агрессор на уговоры не реагирует и продолжает преследовать множество людей, Общий студенческий комитет советует в таких случаях обращаться в службу охраны университета или в социально-психиатрическую службу. Но вот беда: если у вас возникли сложности с партнером по отношениям, эту службу можно подключать только при обоюдном согласии, то есть в данном случае - при согласии приставалы. В данной ситуации получить такое согласие затруднительно. Хуже того, возмутитель спокойствия вяло реагирует на увещевания. Студенты сообщают, что с их стороны была предпринята как минимум одна попытка поговорить с потенциальным секс-преступником и воззвать к его совести. Но он не проявил ни малейшего желания менять свое поведение. "Иногда практически невозможно с ним разговаривать", - цитирует газета текст циркулярного письма студентов-антирасистов.



Узнав об этом, берлинская полиция так отреагировала в Твиттере: "Тот, кто находится в опасности или пострадал от преступных действий, или увидел, что в опасной ситуации находятся другие люди, не должен слушать никого и ничего. Немедленно действовать - вот решение. Звоните нам! Наберите номер службы спасения 110! Мы работаем для вас!"

Мартина Мекеляйн (Martina Meckelein)