В казахстанском Туркестане прошел "Первый межпарламентский форум стран ЦентрАзии"

12:33 10.02.2023

Туркестанскую декларацию приняли по итогам I межпарламентского форума - , 1920, 10.02.2023



Участники первого форума парламентариев республик Центральной Азии, прошедшего в Туркестане, выразили удовлетворение результатами саммита в итоговом документе



По итогам первого межпарламентского форума стран Центральной Азии принята Туркестанская декларация, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

В документе нашли свое отражение перспективы дальнейшего развития межпарламентских взаимоотношений, направленных на расширение экономического взаимодействия и формирование единого культурно-исторического пространства Центральной Азии с присущей ей уникальной идентичностью.

Участники межпарламентского форума в декларации подтвердили единство мнений о том, что парламентская дипломатия является важным инструментом укрепления мира, взаимопонимания и взаимовыгодного сотрудничества в регионе.

Ашимбаев обозначил направления сотрудничества парламентов Центральной Азии

Декларация подчеркивает конструктивную роль парламентов в создании правовой основы для всестороннего развития экономического, социального, водно-энергетического, транспортного, логистического, туристического и культурно-гуманитарного потенциалов, а также повышения благосостояния и качества жизни народов государств Центральной Азии.

Парламентарии выступили за установление тесных связей между местными представительными органами государств региона для расширения межрегионального, приграничного сотрудничества и содействия развитию трансграничных туристических маршрутов.

По мнению участников форума, парламентарии должны повысить вклад в построение низкоуглеродной экономики, борьбу с климатическими изменениями, охрану окружающей среды, эффективное использование водно-энергетических ресурсов, обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, а также в продвижение международных проектов и программ в указанных сферах.

О чем говорили участники I межпарламентского форума стран Центральной Азии



"Выражаем готовность парламентов к созданию необходимых правовых условий для дальнейшего взаимодействия стран региона в борьбе с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, нелегальной миграцией, трансграничной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств и наркотрафиком", – указывается в Туркестанской декларации.



Представители парламентов выразили признательность казахстанской стороне за организацию первого межпарламентского форума.

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева предложила участникам провести следующее заседание в городе Самарканде в первой половине 2024 года.