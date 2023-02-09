В Латвии утонул (утоплен?) в озере беглый питерский рос-олигарх Остроброд (основатель сети Sela)

12:57 10.02.2023

В Латвии утонул основатель сети Sela Борис Остроброд



В Латвии утонул один из основателей компании SELA Борис Остроброд. Об этом сообщил в социальных сетях его двоюродный брат и сооснователь компании Александр Пекарский. Напомним, что компания была основана в начале 90-х годов и стала в СНГ одной из крупнейших сетей одежды.



Трагедия произошла сегодня, когда Остроброд ехал на машине вдоль озера. Пока по неясной причине машина съехала в воду и перевернулась. Выбраться предприниматель из салона не успел.



Напомним, что братья начали поставлять одежду в универмаги Санкт-Петербурга еще в 1991 году. Через восемь лет они открыли первый фирменный магазин. В 2008 году Пекарский продал свою долю брату, а в 2019 году Остроброд продал компанию Melon Fashion Group. На тот момент сеть уже насчитывала 278 магазинов Sela, включая 143 собственные розничные точки. Эксперты оценивали эту сделку в 600 миллионов рублей.



Арсений Томин