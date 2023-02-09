Бывший глава Фармагентства Узбекистана Кариев заключен под стражу

16:26 10.02.2023

В рамках уголовного дела о смерти детей, принимавших индийские сиропы "Док-1 Макс" и "Абронол", задержан ряд должностных лиц, включая бывшего главу Фармагентства и центра экспертизы и стандартизации лекарств Сардора Кариева. Все они заключены под стражу.



В рамках уголовного дела о смерти детей, принимавших сиропы "Док-1 Макс" и "Абронол" индийского производства, задержан бывший директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения и Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Сардор Кариев. Об этом сообщило Агентство по противодействию коррупции Узбекистана.



По данным ведомства, помимо Кариева, в качестве подозреваемых задержан ряд других должностных лиц, а также "его преступные сообщники". Их имена не раскрываются. Все они заключены под стражу.



"В ходе предварительного следствия проводятся комплексные следственно-оперативные действия и соответствующие экспертизы для определения круга лиц, виновных в импорте и допуске к употреблению в Узбекистане некачественных лекарств, и правовой оценки их действий", - говорится в сообщении.



Агентство сообщило, что по итогам проверки Фармагентства и центра экспертизы возбуждено уголовное дело по факту большого количества финансовых ошибок и недостатков, а также грубых нарушений требований по использованию бюджетных средств. Расследование ведется следственным управлением Службы государственной безопасности. Примечательно, что агентство уже возбуждало уголовное дело в отношении должностных лиц Фармагентства в декабре 2021 года за финансовые недостатки и ошибки в размере 19,4 млрд сумов, но об итогах делах не сообщалось.



В конце декабря президент Шавкат Мирзиеев уволил директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардора Кариева. "Смерть детей показала состояние сферы, отсутствие контроля. Все ответственные лица ответят перед законом", - заявил глава государства.