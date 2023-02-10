Почему РосАвиация не бомбит Кременчугский НПЗ. Кто крышует и кому заносят?

17:23 10.02.2023

Заметили, что на Украине пропал дефицит нефтепродуктов? Этому есть объяснение

10.02.2023

Заметили, что на Украине пропал дефицит нефтепродуктов? Этому есть объяснение |

Депутат последнего легитимного созыва Верховной Рады Украины Олег Царев задает резонные вопросы о работе украинского нефтеперерабатывающего завода.



"Заметили, что на Украине пропал дефицит нефтепродуктов? Этому есть объяснение. И это не только поставки российских нефтепродуктов.



Дело в том, что крупнейший НПЗ Украины - Кременчугский нефтеперерабатывающий завод ("Укртатнефть") продолжает работать. Причем работает на полную мощность. Некоторое время назад, после 2 апреля 2022, собственники завода распространяли по всем каналам информацию, что завод выведен из строя благодаря массированным обстрелам со стороны Российской Федерации и стоит.



При этом, на самом деле, завод никогда не останавливался.



Некоторое время он работал на низкой мощности без факелов в трубах. Готовые нефтепродукты вывозились автотранспортом по ночам. Сейчас же уже и прятаться перестали - факел горит круглосуточно, готовые нефтепродукты вывозят ж/д транспортом. Даже в публичном украинском пространстве появилась информация о его работе.



Завод, переданный Министерству обороны для нужд ВСУ и вовсю открыто поставляющий ГСМ для ВСУ, до сих пор не уничтожен. Завод, наполненный легкогорючими нефтепродуктами, легко поджигается и очень тяжело тушится. Объяснить то, что завод до сих пор работает, с точки зрения здравого смысла невозможно", - пишет он в авторском Telegram-канале.



Олег Царев