Сложные галсы Военно-морских сил Казахстана, - А.Мозговой

18:56 10.02.2023 6 февраля 2023



Александр Мозговой

Эксперт КИСИ



В нынешнем году Военно-морские силы (ВМС) Казахстана торжественно отметят свое 30-летие. 2 апреля 1993 г. первый президент Республики Казахстан (РК) Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании ВМС. Причины формирования флота понятны: у этой страны, из всех прикаспийских государств, самая протяженная береговая линия – 2340 км и длинная морская граница.



Перед ВМС и Береговой охраной Казахстана ставится задача защиты неприкосновенности и территориальной целостности, суверенитета и экономических интересов в Каспийском море. Они осуществляют охрану и оборону объектов морской экономической деятельности. Военные моряки обеспечивают также навигационно-гидрографическую безопасность мореплавания. Во взаимодействии с Министерством по чрезвычайным ситуациям РК, ВМС проводят поисково-спасательные работы, оказывают помощь государственным органам при осуществлении ими природоохранных и контрольных функций.



Трудный период становления

Так получилось, что Военно-морские силы РК создавались дважды. Краснознаменная Каспийская флотилия ВМФ СССР при ее разделе в 1992 году утратила около 15 боевых кораблей и большое количество судов обеспечения, отошедших азербайджанской стороне. В Азербайджане осталась главная база флотилии – Баку. Казахстан же, как и Туркменистан, тогда отказался от своей доли. Вот что по этому поводу говорил первый командующий ВМС РК контр-адмирал Ратмир Комратов: "Казахстан в то время официально отказался от дележа флота, полагаясь на то, что наши интересы на Каспии будет защищать Россия". Но весьма скоро начались разработки нефтяных месторождений. Потребовалось срочно создавать свой флот для защиты национальных интересов.



При очередном разделе советской Каспийской флотилии Казахстану отошло 18 единиц. Но базировать их было негде: Гурьевский (Атырауский) порт не годился из-за мелководья, Шевченковский (Актауский) – был плохо оборудован. Зимы 1993-1994 гг. и 1994-1995 гг. и без того достаточно изношенным судам пришлось провести на внешних рейдах, вырабатывая ресурс механизмов колкой льдов и поддержанием жизнедеятельности основных корабельных систем.



Тогдашний вице-президент США Альберт Гор пообещал безвозмездно передать Казахстану шесть списанных из состава Береговой охраны США патрульных катеров типа Point. Первый и единственный из них добрался до Каспия в июле 1994 года, но этот физически и морально устаревший катер не представлял сколько-нибудь серьезной силы и вскоре был списан.



К октябрю 1996 года в составе ВМС Казахстана насчитывалось девять небольших катеров, в том числе полученных от США и Германии, а также девять вертолетов (Ми-8, Ми-2). Главная база ВМС РК располагалась в порту Актау (Шевченко). Руководили работами по созданию казахстанского флота капитаны 1-го ранга Петр Редьков и Владимир Ращупкин.



В октябре 1997 года была достигнута договоренность о поставке из России двух тральщиков и двух сторожевых катеров в счет "байконурского долга".



Как известно, флот – дело дорогое и хлопотное. Казахстану явно не хватало средств на его содержание и обучение личного состава. 17 ноября 1997 года, после нескольких аварий на флоте, указом Нурсултана Назарбаева ВМС республики были расформированы как вид Вооруженных Сил. Оставшиеся на плаву катера и суда вместе с экипажами передали морским пограничникам – Береговой охране.



Но мечта о Военно-морских силах Казахстана не умерла. Для подготовки кадров в 2001 года в Актау начало функционировать Высшее военно-морское училище Министерства обороны РК. Оно было рассчитано на одновременное обучение 180 курсантов (постановлением правительства Республики Казахстан №684 от 10 июля 2003 г. училище переименовано в Военно-морской институт).



Намерение вновь создать национальные ВМС обосновал 17 февраля 2003 года тогдашний министр обороны РК М. Алтынбаев. Он заявил о необходимости "обеспечить безопасность нефтеносных районов на Каспии, куда вложены большие иностранные инвестиции, путем осуществления контроля воздушного, надводного и подводного пространства". Вскоре последовал указ президента РК от 7 мая 2003 г. №1085 "О мерах по дальнейшему совершенствованию структуры Вооруженных Сил Республики Казахстан". В нем правительству предписывалось "обеспечить образование органов управления Военно-морских сил и создание необходимой инфраструктуры ВМС в соответствии с государственной программой военного строительства в Республике Казахстан на период до 2005 года". Тогда же была разработана концепция развития ВМС.



К тому моменту ВМС РК представляли печальное зрелище. Два турецких сторожевых катера проекта AB-25 "Тюрк", полученные в 1999 и 2001 гг., были утрачены. Один сгорел, другой из-за плохого технического состояния списан.



В 2006 году с большой помпой был встречен отряд из трех артиллерийских катеров типа Sea Dolphin, фактически подаренных Астане Южной Кореей по символической цене 100 долларов за штуку. Это был отличный маркетинговый ход, но из-за низкого технического состояния службу они фактически не несли. Все эти катера в 2014 году пришлось списать.



Остро встал вопрос об обновлении военно-морской техники.



Страсти вокруг "Катрана" и "Торнадо"

В 2010 году в Астане проводилась первая международная выставка вооружения и военно-технического имущества "KADEX 2010". Значительными были разделы военно-морской техники.



На стенде Рособоронэкспорта всеобщее внимание привлекала тогда модель малого ракетно-артиллерийского катера проекта 20970 "Катран", специально созданного ЦМКБ "Алмаз" по требованиям ВМС Казахстана. Катера данного типа предназначены для борьбы с надводными кораблями и боевыми катерами противника, несения патрульной службы по охране морского района, ведения разведки, огневой поддержки десантов. При водоизмещении 280 т и длине 46 м "Катран", оснащенный двумя дизельными двигателями и двумя водометными движителями, мог развивать 42-узловый ход и пробегать 2200 миль. Мореходные качества достаточны для безопасного плавания при состоянии моря до 7 баллов и эффективного использования оружия на волнении до 5 баллов включительно без ограничений по курсу и скорости. Непотопляемость обеспечивалась при затоплении двух любых смежных отсеков.



Состав вооружения "Катрана" сбалансирован. Наряду с высоким ударным потенциалом он гарантировал эффективную самооборону корабля от надводного и воздушного противника. Главное оружие – две счетверенные пусковые установки для ПКР Х-35Э или Х-35УЭ с дальностью поражения надводных целей 130 и 260 км соответственно. Артиллерия представлена универсальным 57-мм орудием А-220М с темпом стрельбы 300 выстрелов в минуту и дистанцией стрельбы 12 км, двумя шестиствольными 30-мм автоматами АК-306 с цифровой системой управления стрельбой "Багира", а также двумя 12,7-мм пулеметами. Защита от ударов с воздуха возложена на комплекс 3М-47 "Гибка", обеспечивающий наведение и дистанционный автоматизированный пуск ЗУР типа "Игла-М". Достаточно эффективными для решения задач ПВО являлись и вышеперечисленные артиллерийские системы корабля.



Активная трехкоординатная РЛС "Позитив-МЭ 1.2" выполняет функции БИУС по целеуказанию и целераспределению. Автоматизированная система управления включает интегрированную мостиковую систему (АРМ командира корабля, вахтенного офицера, штурмана и рулевого), предусмотрена система управления техническими средствами. Для радиоэлектронного подавления головок самонаведения ракет противника на "Катране" размещается комплекс постановки пассивных помех ПК-10. По требованию заказчика катер может иметь опускаемую ГАС обнаружения подводных диверсионных сил и средств "Анапа-МЭ", а также ручной противодиверсионный гранатомет ДП-64.



Автономность катера по запасам провизии – 10 суток. Для экипажа на "Катране" созданы комфортные условия: предусмотрены каюта командира, двухместные каюты офицеров, четырехместные – для старшин и восьмиместные кубрики для рядовых, кают-компания офицеров и столовая команды.



Там же, на "KADEX 2010", южнокорейская судостроительная фирма STX показала модель своего катера аналогичного назначения. При характеристиках, близких "Катрану", он все-таки проигрывал ему по ряду качеств. Так, осадка "южнокорейца" на 20 см больше. Кажется – пустяк, но в мелководных акваториях северо-восточного Каспия это важное обстоятельство. Проигрывал южнокорейский катер российскому и по вооруженности. Если количество противокорабельных ракет на них одинаковое (4 штуки), то 57-мм артиллерийская установка А-220М на российском катере по огневой мощи превосходит 40-мм спаренный автомат корейского аналога. Турельная установка зенитно-ракетного комплекса "Гибка" и шестиствольный 30-мм автомат АК-630М российского корабля значительно эффективнее того же 40-мм автомата и 20-мм пушки корейского катера при отражении атак с воздуха. На российском катере предполагалась опускаемая гидроакустическая станция и противодиверсионный гранатомет, а на южнокорейском – ничего похожего нет.



Кроме всего прочего, фирма STX предлагала строить только сам катер, а вот договариваться с субподрядчиками о его вооружении и оснащении электронным снаряжением – дело казахстанской стороны. Это не устраивало Астану. Впрочем, имелись в Казахстане лица, утверждавшие, будто Южная Корея предлагает более низкие цены. Конечно, "пустой", то есть без насыщения вооружением и электроникой, корабль стоит заметно дешевле. Но известно, что на долю электроники и вооружения приходится львиная доля стоимости современных боевых единиц флота.



"Катраны" предполагалось строить на казахстанском предприятии – Уральском заводе "Зенит". С ним даже был подписан предварительный контракт.



На "KADEX 2010" на стенде Рособоронэкспорта, во время осмотра выставки, к нему подошел Нурсултан Назарбаев. Представители ЦМКБ "Алмаз" рассказали президенту о "Катране". Назарбаев внимательно слушал, а потом сказал, обращаясь к окружавшим его министрам и другим высокопоставленным чиновникам: "Будем строить!" Но те или не захотели услышать, либо не пожелали выполнять распоряжение Верховного главнокомандующего ВС РК.



Похожая история случилась и с малыми ракетными кораблями проекта 21632 "Торнадо" разработки Зеленодольского ПКБ, которые планировалось построить на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького для ВМС Казахстана.



При полном водоизмещении 560 т, длине 61,4 м и ширине 9,6 м эти МРК должны развивать максимальную 26-узловую скорость полного ход и иметь дальность плавания экономической скоростью 2300 миль. Стелс-технологии придают им малую заметность. Вооружение включает две счетверенные пусковые установки ПКР "Уран-Э" или "Уран-УЭ", универсальную 100-мм артиллерийскую установку А-190, ЗРК "Гибка", два шестиствольных 30-мм автомата АК-306, два 14,5-мм пулемета и противодиверсионные гранатометы ДП-64 с опускаемой ГАС "Анапа-МЭ".



Переговоры о приобретении Казахстаном МРК "Торнадо" велись несколько лет. В 2006 году была даже анонсирована сделка об их покупке. Но в итоге все закончилось ничем.



Если бы Астана реализовала проекты "Катран" и "Торнадо", то сегодня ВМС Казахстана были бы одними из сильнейших на Каспии.



Заманчивые предложения и не сбывшиеся ожидания

Конкуренция на казахстанском военно-морском рынке оказалась чрезвычайно высока. Уже на выставке "KADEX 2012" южнокорейская фирма STX Offshore & Shipbuilding подписала с компанией "Казахстан Инжиниринг", объединяющей ведущие предприятия оборонно-промышленного комплекса РК, меморандум о взаимопонимании. Согласно этому документу стороны намеревались изучить возможность совместной реализации таких проектов, как строительство судостроительной и судоремонтной верфи в казахстанском секторе Каспийского моря, модернизации одного из судостроительных заводов Казахстана, а также возможность трансферта в республику передовых южнокорейских технологий в области судостроения.



Астане, помимо южнокорейцев, свои корабли, катера и военно-морские технологии демонстрировали различные европейские и азиатские предприятия. Так известный транснациональный судостроительный концерн Damen, чья штаб-квартира базируется в Нидерландах, предлагал несколько вариантов своих корветов и пограничных кораблей.



Турецкая судостроительная фирма Yonca-Onuk намеревалась поставлять и совместно строить с Казахстаном ракетные катера типа MRTP44 водоизмещением 250 т, длиной 47 м и скоростью полного хода в 50 узлов. Их вооружение включало две счетверенные пусковые установки противокорабельных ракет Exocet или Harpoon, 57-мм автоматическую артиллерийскую установку BAE Systems, два поста ПЗРК Simbad и два дистанционно управляемых пулемета.



На той же выставке тогдашний главнокомандующий ВМС Республики Казахстан контр-адмирал Жандарбек Жанзаков подписал протокол о намерениях с представителями "Казахстан Инжиниринг" и европейского ракетостроительного концерна MBDA, а также испанской фирмы INDRA Sistemas о сотрудничестве "по формированию береговой обороны", основанной на противокорабельной ракетной системе MBDA Exocet MM40 Block 3. Дальность стрельбы этой ПКР составляет 180 км. Она может устанавливаться на кораблях, береговых стационарных и подвижных установках. "Реализация этого проекта будет значительно способствовать повышению безопасности Республики Казахстан, и в особенности в Каспийском регионе", – подчеркнул на церемонии подписания протокола вице-президент "Казахстан Инжиниринг" Димаш Бижанов.



В 2016 году с турецкой судостроительной компанией Dearsan Ship Construction Industry был подписан меморандум о приобретении ракетно-артиллерийского корабля для Военно-морских сил Казахстана. Речь шла о новой модификации патрульного корабля типа Tuzla полным водоизмещением 400 т, длиной 55,7 м, шириной 8,8 м и 25-узловой максимальной скоростью хода. Для турецких ВМС на стапелях Dearsan построено 16 таких кораблей. Они предназначены преимущественно для охраны баз и портов. Их вооружение включает спаренную 40-мм артиллерийскую установку Oto Melara, два стабилизированных 12,7-мм пулемета фирмы Aselsan, четырехствольную реактивную бомбометную установку с гидроакустической станцией Simrad SP92 Mk II. С некоторой долей натяжки эти патрульные корабли можно отнести к малым противолодочным кораблям, хотя они, конечно, ближе к большим противодиверсионным катерам.



Компания Dearsan также выполнила заказ на поставку десяти таких кораблей для ВМС и Береговой охраны Туркменистана. Часть из них – для Береговой охраны – практически аналогична базовой версии, но без противолодочного вооружения. Помимо спаренной 40-мм артустановки, двух 25-мм дистанционно управляемых автоматов и двух ЗРК SIMBAD-RC, многоствольной бомбометной установкой Roketsan, на них размещены две двухконтейнерные пусковые установки для противокорабельных ракет Marte ER или Otomat Mk 2. Комплектующие для этих кораблей изготавливались в Турции, а окончательная сборка осуществлялась на судостроительно-судоремонтном заводе в Туркменбаши (бывшем Красноводске).



Очевидно, в Казахстане хотели перенять опыт Туркменистана. Поэтому и был выбран проект ракетно-артиллерийского корабля на базе ПК Tuzla.



Практически одновременно с меморандумом о приобретении турецкого корабля был подписан аналогичный документ с немецкой фирмой Abeking & Rasmussen. "Военно-морские силы Казахстана проводят мониторинг современных ракетных кораблей с ударным противокорабельным ракетным комплексом, – заявил в этой связи вице-адмирал Жандарбек Жанзаков. – Одна из германских компаний изъявила желание организовать на нашей территории производство этих кораблей. На этой выставке мы подписываем протокол о намерениях, и у компании будет основание для дальнейшей отработки по данному проекту".



Фирма Abeking & Rasmussen, основанная в 1907 году, – очень известная. На ее верфях построено свыше 6500 судов, преимущественно парусных и моторных яхт. Для ВМС она проектировала и строила только тральщики, для береговых охран – патрульные суда, одно из которых построено на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь". Для ВМС Латвии в Риге собирались из немецких комплектующих небольшие патрульные корабли с малой площадью ватерлинии типа Skrunda. Ракетными кораблями это германское предприятие никогда не занималось. Но, вполне вероятно, может освоить и их производство. Однако казахстанскую сторону, несомненно, в первую очередь привлекло желание Abeking & Rasmussen развернуть строительство таких кораблей на территории этой прикаспийской страны.



Но эти и ряд других меморандумов, протоколов о намерениях и даже предварительных контрактов, равно как и в истории с "Катраном" и "Торнадо", не получили развития.



Прыжок "барсов"

Судя по всему, дабы не обострять противоречий среди элиты, был выбран национальный путь военно-морского строительства. В то время, когда на выставках "KADEX" велись переговоры с потенциальными зарубежными партнерами о приобретении кораблей и катеров, возведении предприятий на территории Казахстана по их сборке, на Уральском заводе "Зенит" с 2003 году уже велось строительство пограничных сторожевых кораблей второго ранга, по казахстанской классификации, проекта 0300 "Барс" водоизмещением 240 т, длиной 42 м и 25-узловой скоростью хода на базе малого судна-снабженца проекта 22180 разработки петербургского Северного ПКБ. Они предназначены для охраны государственных территориальных вод и континентального шельфа, патрулирования и пресечения незаконного судоходства, контрабандных операций, пиратства и незаконного лова рыбы, борьбы с подводными диверсантами. В кормовой части "барсов" размещаются моторные лодки жестконадувного типа для досмотровых групп. Спуск плавсредств на воду и подъем их на корабли осуществляется грузоподъемным устройством с гидравлическим приводом. Вооружение ПСКР состоит из спаренной 25-мм установки 2М-3 или 30-мм шестиствольного автомата АК-306. К настоящему времени введено в строй шесть ПСКР проекта 0300 "Барс".



Еще семь единиц, построенных "Зенитом", относятся к проекту 0200 "Буркит" – казахстанской версии пограничных катеров проекта 1400М "Гриф" разработки ЦМКБ "Алмаз". При водоизмещении 42 т и длине 23,8 м они развивают максимальную 35-узловую скорость и вооружаются спаренными 14,5-мм пулеметами.



Сейчас на стапелях "Зенита" "буркитов" сменили 70-тонные высокомореходные пограничные катера проекта 0210 "Айбар", способные развивать 40-узловую скорость хода. Там же строятся 28-тонные 50-узловые катера типа FC-19.



На вооружении БОХР РК также имеются патрульные катера прибрежного плавания проекта 110 "Сапсан", а также проекта 100 "Сункар" на базе проекта 14081М "Сайгак" разработки ЦКБ "Редан".



Вторым предприятием, занимающимся сборкой катеров для казахстанской БОХР, является НИИ "Гидроприбор" из Уральска. Он построил около двух десятков катеров проекта 110 "Сапсан" и типа "Шагал". Они предназначены для эксплуатации как на реках и озерах, так и в прибрежных районах Каспийского моря.



В декабре 2018 года в порту Баутино (Мангистауская область) состоялась церемония ввода в строй Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана двух катеров на воздушной подушке, построенных Уральским заводом "Зенит". Они названы в честь предводителей антирусского Адаевского (Мангышлакского) восстания 1870 года Исы Тленбайулы и Досана Тажиулы – "Иса батыр" и "Досан батыр". Катера имеют водоизмещение 10 т, грузоподъемность до 1500 кг и вмещают четырех членов экипажа и восемь десантников.



Мы так подробно остановились на корабельном составе БОХР РК, поскольку именно на базе Береговой охраны второй раз были организованы ВМС Казахстана. Они и сейчас тесно взаимодействуют и дополняют друг друга. На базе проектов пограничных сторожевиков создавались боевые корабли для ВМС республики.



В 2012 году в канун выставки "KADEX" на заводе "Зенит" спустили на воду ракетно-артиллерийский корабль (РАК) "Казахстан" проекта 0250 "Барс-МО". Он стал дальнейшим развитием ПСКР проекта 0300 "Барс". При близких тактико-технических характеристиках "Барс-МО" отличается от прототипа составом вооружения и электронного оснащения. Отличаются между собой и сами ракетно-артиллерийские корабли (всего их построено четыре). Если "Казахстан" несет две спаренные 23-мм автоматические установки и 40-ствольную РСЗО "Град" и предназначен для огневой поддержки десанта и подавления огневых точек противника на берегу, то у последующих кораблей серии иные задачи и другое вооружение.



Так, на последовавшем за "Казахстаном" РАК "Орал" водоизмещением 250 т, 30-узловой скоростью хода и экипажем из 23 человек размещены комплекс "Барьер-ВК" с четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами РК-2В с лазерным наведением, турельная пусковая установка "Арбалет-К" с четырьмя ПЗРК "Игла" украинского производства, а в носовой части – 30-мм шестиствольный автомат АК-306. Электронное оснащение представлено системой управления вооружением "Каскад-250", двухкоординатной РЛС "Дельта-250", оптико-электронной системой управления огнем артиллерии Sens-2, а также ГАС обнаружения боевых пловцов.



Перелицовка проекта 0300 в проект 0250 была выполнена украинским казенным "Исследовательско-проектным центром кораблестроения" в Николаеве (бывший филиал Северного ПКБ) за 8 млн. долларов. Затем было заплачено еще 400 тыс. долларов за корректировку проекта с целью размещения на РАК систем вооружения украинского производства.



При всем этом получились лишь квазиракетные корабли. Они способны поражать небольшие надводные цели на дальности не более четырех миль. И то при ясной погоде.



В свете сегодняшних событий, связанных со специальной военной операцией, выбор украинских партнеров оказался опрометчивым. Николаевские судостроительные предприятия уничтожены, равно как и киевское КБ "Луч" – разработчик комплексов "Барьер-ВК" и "Арбалет-К".



Завод "Зенит" также построил для ВМС Казахстана катер специального назначения "Лашын" водоизмещением 12 т и 25-узловой скоростью хода. Он предназначен для обеспечения действий подразделений специального назначения по противодействию подводным диверсионным силам и средствам, включающих патрулирование и охрану объектов в портовой зоне и объектов морской экономической деятельности от подводных диверсионных угроз.



Самым современным кораблем ВМС Казахстана является рейдовый тральщик "Алатау" проекта 10750Э разработки ЦМКБ "Алмаз", вошедший в строй в июне 2017 года. Это небольшой, но отвечающий всем современным требованиям противоминный корабль, построенный Средне-Невским судостроительным заводом. При водоизмещении порядка 140 т, длине 31,4 м, ширине 6,5 м и скорости хода 11 узлов этот корабль с экипажем из 14 человек несет разнообразное противоминное вооружение. Это – новейшая гидроакустическая станция миноискания Sea Bat с дальностью действия до 500 м, автономный подводный аппарат Alister 9 для первичного поиска миноподобных объектов, телеуправляемые необитаемые подводные аппараты K-Ster Inspector для классификации обнаруженных объектов и K-Ster Mine Killer для уничтожения мин. РТЩ может применять и традиционные противоминные средства – контактные и неконтактные тралы.



Все это сложное снаряжение управляется автоматизированной системой противоминных действий "Диез-10750Э". Корабль также несет 30-мм артиллерийскую установку АК-306, 12,7-мм пулемет "Корд" и ПЗРК "Игла". В случае необходимости он может использоваться в качестве противодиверсионного катера. Тральщик проекта 10750Э самым лучшим образом подходит для действий в мелководных акваториях северного и северо-восточного Каспия. Они полностью отвечают требованиям, предъявляемым к кораблям данного класса. Имелся опцион на второй корпус, но так и остался нереализованным.



К достаточно современным относится и гидрографическое судно "Жайык", построенное для ВМС Казахстана на Астраханской судоверфи в 2008 году. Его длина – более 31 м, ширина – 7 м. Экипаж состоит из восьми моряков. Судно предназначено для изучения рельефа морского дна и течений Каспийского моря. Благодаря нему в казахстанском секторе Каспия обеспечивается безопасность мореплавания не только военных, но и торговых судов. "Жайык" оснащен гидрологической лабораторией и другим современным оборудованием, подъемным краном и располагает спутниковой радиосвязью.



Чтобы отпор был смелым

По боевым возможностям ВМС Республики Казахстан занимают пятое место среди прикаспийских государств. Но тем не менее боевая готовность на флоте поддерживается на достаточно высоком уровне. Что подтвердило участие ВМС в комплексном межведомственном стратегическом командно-штабном учении "Батыл Тойтарыс-2022" ("Смелый отпор – 2022"). В его рамках военнослужащие десантно-штурмового батальона Военно-морских сил РК во взаимодействии с подразделениями Пограничной службы отрабатывали вопросы охраны стратегически важных объектов и противодиверсионной безопасности морского порта. Военнослужащие ВМС совместно с пограничниками осуществляли контрольно-пропускной режим, производили досмотр прибывающего на территорию морского порта транспорта. Моряки отработали учебно-боевые задачи по противодиверсионной защите кораблей, обезвреживанию морских мин и досмотру судов. На завершающем этапе маневров в акватории Каспийского моря командование ВМС организовало боевые учения.



Но следует признать, что ВМС Казахстана совместно с Береговой охраной способны решать лишь полицейские, контрольные и спасательные задачи. Защита от внешних угроз на море по-прежнему ориентируется на Россию и другие страны ОДКБ. Нельзя не вспомнить, что именно они пришли на помощь Астане, когда в январе 2022 г. по республике прокатилась волна беспорядков.



Однако, похоже, Астана не оставляет надежд на возрождение полноценного военно-морского флота. В этом нетрудно убедиться, заглянув в раздел перспективных проектов Уральского завода "Зенит". Среди них значится десантный корабль (катер) водоизмещением в 300 т. Судя по картинке, приведенной в проспекте завода, он является копией или модификацией российских ДКА на воздушной каверне проекта 21820 "Дюгонь" разработки ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева, которые способны на 35 узлах перебрасывать на необорудованное побережье два основных боевых танка или четыре БМП/БТР. Такие ДКА действительно нужны Казахстану, поскольку в составе ВМС морская пехота имеется, а средств ее доставки нет.



Перспективный 70-тонный противодиверсионный катер – дальнейшее развитие 40-узловых пограничных катеров проекта 0210 "Айбар". В отличие от "Лашына", имея более крупное водоизмещение и высокую мореходность, он сможет действовать в любой точке казахстанского сектора Каспийского моря. Катер получит дистанционно управляемую пулеметную или малокалиберную артиллерийскую установку.



Наконец в буклете "Зенита" приведено изображение и некоторые характеристики перспективного пограничного сторожевого корабля второго ранга водоизмещением 550 т. Его длина – 62 м, ширина – 11 м, максимальная скорость хода – 30 узлов, дальность плавания – 2300 миль, автономность – 10 суток. Экипаж предполагается из 36 человек. Архитектурно этот корабль представляет собой микс из российского МРК "Торнадо" и уменьшенного варианта корвета фирмы Damen. В носовой части – 76-мм универсальное орудие Oto Melara, за ходовой рубкой – две спаренные пусковые установки ПКР Exocet, далее в корму – небольшой ангар и вертолетная площадка. Утверждается, что этот ПСКР сможет принимать либо легкий вертолет, либо пару БЛА. Но, как представляется, легкий вертолет сможет совершить посадку на площадку, но вот поместиться в ангар никак не сможет.



Но это – лишь проекты, а как все сложится на практике, трудно сказать. Сегодня перед руководством Казахстана стоит много сложных задач. И создание флота среди них, похоже, не приоритетная. Источник - caspian.institute

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