"Революция замов" в Казахстане: кто идет на первые выборы "без елбасы", - Е.Постникова

19:00 10.02.2023 Как поменяет Казахстан объявленное вступление в "эпоху второй республики"

Что особенного в грядущих парламентских выборах в Казахстане

В Казахстане завершен прием документов от кандидатов в депутаты. На места в нижней палате и региональных законодательных органах претендуют семь партий. Конкуренция за мандаты возросла в разы, отмечают политологи



Центризбирком (ЦИК) Казахстана завершил прием документов от кандидатов на участие в парламентских выборах, которые пройдут 19 марта и определят новые составы 98-местного мажилиса (нижняя палата национального парламента) и маслихатов (региональные парламенты).



Это заключительный этап выборного цикла, стартовавшего в республике в июне 2022 года с референдума о внесении поправок в Конституцию. На нем 77% голосов было подано за то, чтобы Казахстан из суперпрезидентской республики превратился в президентскую с сильным парламентом. По словам нынешнего лидера страны Касыма-Жомарта Токаева, Казахстан "переходит к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества" и фактически вступает в эпоху "второй республики".



После референдума, в ноябре 2022 года, прошли президентские выборы, на которых с результатом в 81% победил Касым-Жомарт Токаев, который будет возглавлять страну семь лет.



В январе 2023 года состоялись выборы в 50-местный сенат (верхняя палата парламента). Срок его полномочий - шесть лет, половину сенаторов избирают каждые три года, поэтому в 2023 году голосование прошло по 20 кандидатурам.



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"Выборы в мажилис и маслихаты станут завершающим этапом перезагрузки государственных институтов и наполнят реальным содержанием формулу "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство",- заявил Токаев в январе, объявляя дату досрочных выборов.



Система парламентских выборов в нижнюю палату в 2022 году по итогам референдума была изменена.



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Раньше все депутаты мажилиса избирались по партийным спискам. Теперь по такой схеме будут выбирать 70% палаты, оставшиеся 30% будут избираться по одномандатным округам, то есть по спискам будут избраны 69 депутатов, а 29 - по округам.

Изменилась процедура голосования при выборах в региональные парламенты: соотношение кандидатов по спискам и по одномандатным округам составляет 50 на 50% (раньше выборы проводились только по спискам).



Упрощена процедура регистрации политических партий - порог, для того чтобы зарегистрировать движение, был снижен с 20 тыс. до 5 тыс. членов, также сократилась минимальная численность региональных представительств партий - с 600 до 200 человек.

В бюллетенях появилась графа "против всех".

Планку для прохождения партии в мажилис снизили с 7 до 5% поданных за нее голосов.



При распределении мандатов за женщинами, молодежью и лицами с особыми потребностями закрепили 30-процентную квоту.

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Кто допущен к участию в выборах



9 февраля ЦИК Казахстана сообщила, что списки кандидатов подали семь партий (в мажилисе нынешнего, 7-го созыва их три). 283 "списочника" претендуют на 69 мест, 609 кандидатов - на 29 мест по одномандатным округам. Такой конкуренции на выборах в Казахстане еще не было, отмечает казахстанский политолог Марат Шибутов. "Раньше максимальное число претендентов - пять человек на место, сейчас среди одномандатников этот показатель достигает 20 человек, - отметил в беседе с РБК эксперт. - За 30 лет истории независимого Казахстана это беспрецедентная ситуация. В последнее время у нас начали активнее продвигать в правительстве людей, которые находились на должностях заместителей. Я бы назвал это "революцией замов", которая значительно омолодила правящую когорту".



Эта смена поколений и политическая реформа дают возможность избираться тем людям, которые раньше на это даже не рассчитывали, отмечает Шибутов. "Здесь, конечно, есть определенный романтизм, который не подкреплен ресурсами, опытом, технологиями. Но, думаю, они посмотрят, как все реально происходит, и такой опыт получат. Словом, граждане на эти выборы возлагают много надежд", - резюмировал эксперт.



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На места в мажилисе претендуют три уже имеющие парламентские фракции партии и четыре движения, которым раньше не удавалось преодолеть избирательный барьер.



У правящей партии "Аманат" в нынешнем мажилисе абсолютное большинство - 76 кресел. В 1999 году это движение основал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - тогда оно называлось "Отан" ("Отечество"), а в 2006 году было переименовано в "Нур Отан" ("Свет Отечества"). После беспорядков, которые произошли в республике в начале 2022 года и получили неофициальное название "кровавый январь", во главе партии встал Токаев, а движение переименовали в "Аманат" ("Завет предков"). Впрочем, чуть позже президент партию покинул, чтобы дистанцироваться от всех политических объединений. Его место занял спикер мажилиса Ерлан Кошанов.



На выборы 2023 года "Аманат" выдвинула 119 кандидатов (90 по спискам и 29 одномандатников). В их числе чиновники, спортсмены и блогеры, в том числе Ерлан Кошанов, экс-министр просвещения Асхат Аймагамбетов, несколько нынешних депутатов, чемпионка мира по боксу Фируза Шарипова, чемпионка мира по шахматам Динара Садуакасова и президент Казахстанской федерации гимнастики Алия Юсупова.



Вторая по числу мест в нынешнем парламенте партия "Ак жол" ("Светлый путь"), ей принадлежит 12 мест, была создана в 2002 году, эта партия правого толка позиционирует себя как "конструктивную оппозицию". С 2011 года ее возглавляет Азат Перуашев, который в 2006–2011 годах входил в бюро политсовета "Нур Отана". Движение неоднократно критиковали за провластность и за то, что оно лишь играет роль оппозиции. Судя по словам его руководства, "Ак жол" выступает за сближение с Западом - в конце января Перуашев заявил, что Казахстан должен внедрять европейский путь развития и потому его партия намерена в будущем поставить вопрос о вступлении республики в Евросоюз. До этого движение исключило из своих рядов депутата Азамата Абильдаева, который высказался в поддержку российской спецоперации на Украине.



"Ак жол" выдвинула 77 кандидатов (54 по спискам и 23 одномандатника). В их числе бывшие депутаты мажилиса Перуашев, Дания Еспаева, Берик Дюсембинов и представители бизнеса из разных регионов.



Третье представленное в парламенте движение - Народная партия Казахстана (НПК), имеющая в мажилисе десять кресел. Она действует с 2004 года, и до 2020 года называлась Коммунистической народной партией. С 2022 года ее возглавляет Ермухамет Ертысбаев, который в разное время был министром культуры, послом республики в Грузии и Белоруссии и постпредом при уставных органах СНГ. НПК выдвинула 67 кандидатов (52 по спискам и 15 одномандатников). Среди них сам Ертысбаев, ряд бывших депутатов мажилиса, главы филиалов НПК, бизнесмены и адвокаты.



Партия "Ауыл" ("Село") была зарегистрирована в 2002 году, она ориентирована на жителей сельских территорий и развитие аграрного сектора. На предыдущих выборах, которые прошли в 2021 году, не смогла преодолеть существовавший тогда семипроцентный барьер. С 2015 года движение возглавляет сенатор Али Бектаев. От "Ауыла" выдвинуты 34 кандидата (25 по партспискам и девять одномандатников). В их числе бывшие кандидаты на президентских выборах 2022 года - депутат Национального курултая (консультативно-совещательный орган при президенте), председатель Ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев, который набрал тогда 3,5% голосов и занял второе место, и Каракат Абден, которая выдвигалась от Национального альянса профессиональных соцработников, получила 2,6% и заняла на выборах третье место.



Новичком кампании станет партия Respublica, которая была зарегистрирована в январе 2023 года. Ее основал глава агрохолдинга "ОЛЖА АГРО" Айдарбек Ходжаназаров. В числе лидеров указаны предприниматели и руководители промышленных холдингов, один из сопредседателей - капитан команды КВН "Астана.kz" Нурлан Коянбаев. Партия выдвинула 29 кандидатов (25 по партсписку, четыре одномандатника). Целью партии один из ее лидеров Бейбит Алибеков назвал поддержку проводимых Токаевым реформ.



Еще одним новичком стала экологическая партия "Байтак" ("Много"). Ее возглавляет член Национального курултая Азаматхан Амиртай. "Мы ставим перед собой цели защиты растительного и животного мира, сохранения биологического разнообразия, внедрение общемировых принципов устойчивого использования природных ресурсов", - говорится на сайте партии. Досрочные выборы она рассматривает как "возможность изменить политику экологической ответственности страны". По данным СМИ, регистрацию "Байтак" получила в ноябре 2022 года. Она выдвинула 22 кандидата (18 по списку и четыре одномандатника).



Седьмой партией, которая примет участие в выборах, станет Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП), которая существует с 2007 года. Она называет себя оппозиционной. В выборах 2021 года участие не принимала, ее кандидат в президенты Нурланд Ауесбаев осенью набрал 2,22% голосов. В парламент она выдвинула 19 кандидатов в рамках партсписка и несколько одномандатников (точное число неизвестно).



Екатерина Постникова



10.02.23 Источник - РБК

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