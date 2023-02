Будущее Евразии – российско-тюркский стратегический союз

19:09 10.02.2023 Сегодня идет слом сложившегося миропорядка и поиск нового мироустройства. Прежний проект глобализации был ориентирован на лидерство одной группы стран – "глобализаторов" над всеми остальными – "глобализуемыми". В рамках этой суперколониальной системы основные выгоды получали "передовые страны Запада". Именно они находились на вершине пирамиды. Остальные участники "пищевой цепочки" тоже получали свою пайку и место в мировой системе. Но только в обмен на безусловное подчинение и беспрекословное следование навязанным правилам. Геополитик Сэмюэл Хантингтон в своей работе "Столкновение цивилизаций" предсказал возникновение именно такой конструкции. Он назвал ее "The West against the rest" (Запад против всех).



Америка и ее союзники, как атаман и сорок разбойников, терроризировали весь мир. Повсюду преследовали несогласных и демонстративно наказывали непокорных. Югославия, Ирак, Ливия – и далее везде. Все, находившееся вне ядра глобализации, было объявлено заведомо малоценным, а потому подлежащим уничтожению как биомусор. Так постепенно формула "The West against the rest" привела планету на грань мировой войны. Сначала экономической и санкционной, потом к череде региональных конфликтов. И далее – к пожару в самой Европе. Сейчас пришло время оглядеться. Пора понять, что с нами происходит и как дальше жить.



Контрполярный мир

Почему распад биполярной системы после крушения СССР не принес мира и стабильности? Есть три важных момента. Во-первых, однополюсная конструкция мира во главе с США стратегически неустойчива. Она не смогла дать длительную безопасность. Причина проста – невозможно постоянно быть властелином целого мира. Со временем Соединенные Штаты стали терять глобальное лидерство. Им сразу бросили вызов новые центры силы – как в экономике, так и в политике. Но однополярный мир не может в одночасье превратиться в многополярный. Он должен пройти тяжелую и даже кровопролитную фазу контрполярного мира. Опасную, но неизбежную полосу, где новые мировые полюса бросают вызов "мировому господину" и даже ставят на кон свою судьбу.



Понятно, что США всеми силами будут поддерживать мироустройство с одним центром силы. Америка со своими союзниками надеется, что их совокупная мощь позволит зафиксировать мировое превосходство – провести необратимый "антропологический разрыв". Превратить все прочие субцентры планеты в скопище "недоделанных людей". Но наш пестрый мир уже необратимо изменился. Он перестал быть задворками Евро-Атлантики и начал осознавать свои собственные интересы. Отсюда – растущая стратегическая неопределенность. Отсюда – вакуум силы, паралич международных структур, включая ООН и НАТО. Сегодня мы наблюдаем все нарастающие трения между бывшим "мировым господином" и претендентами на мировое лидерство, а также разногласия с периферийными центрами. Все они не желают оставаться покорными "рабами глобализации".



Интернационал сопротивления

Во-вторых, все больше стран выказывают недовольство доминированием Запада. Все больше народов понимает: они оказались в несправедливой мировой системе, которая может внезапно отключить от аппарата жизнеобеспечения. Сегодня Россия фактически оказалась на передовой этой борьбы. По сути, Москва стала фронтменом мирового "the Rest", начав специальную военную операцию на Украине. Важно, что мы не видим серьезного осуждения действий РФ со стороны многих государств, не входящих в Евро-Атлантику. Ни Турция, ни Китай, ни арабские страны, в том числе монархии Персидского залива, ни Индия, ни даже Израиль не включаются в открытую санкционную войну против России. Заметим, у всех этих стран ранее складывались прекрасные отношения с США. Но эти все "остальные" хорошо понимают, что сегодня идет не их война. Это частная война коллективного Запада, в которой "The West" кровью укрепляет собственную сплоченность.



Парадоксально, но нарастающий остракизм по отношению к России приводит к расширяющимся трещинам в монолите глобализации. К тому, что ранее прозападное "мировое сообщество" перестает быть единым и глобальным. Вся суть преимуществ глобального рынка, а также иных глобальных систем – финансовой, образовательной и других заключалась в отсутствии альтернативы. В том, что в жестких рамках глобализации находились практически все значимые игроки. А самая большая опасность для глобального проекта – непослушание. Если заметная часть участников не поддерживает единые правила игры, то проект перестает быть глобальным и становится региональным.



"Мир-саванна"

В-третьих, пандемия COVID-19 резко ускорила кризис существующего миропорядка. Разрушились наднациональные производства, разорвались мировые цепочки поставок. Произошел фактический развал самой идеи глобализма, на смену которому пришел регионализм. Отдельные макрорегионы стали выживать самостоятельно – как отсеки в подводной лодке. Мир радикально изменился, и мы сегодня должны думать не столько глобально, сколько регионально. Иллюзия всемирной гармонии рухнула как стена в гетто. Обнажился дикий "мир-саванна", где действует право сильного и каждый сам за себя. Поэтому любая страна сейчас должна сама найти свой путь к выживанию и укреплению собственных позиций.



Выбор предстоит крайне жесткий. Либо капитулировать на милость победителя, либо войти в орбиту одного из мировых игроков, либо превратиться в очередной "пояс нестабильности". На долгое время стать полем боя или даже донорскими органами для разборки. Но есть и другой выход – искать нестандартные союзы. Образно говоря, энергичным львам в саванне надо сбиваться в стаи, чтобы охотиться на дряхлеющих слонов. Налаживать исторические и цивилизационные связи, чтобы занять достойное место в формирующемся мировом укладе. Настало время для объединения, прежде всего, внутри самой континентальной Евразии. Пришла пора для создания новых центров силы, чтобы противостоять нарастающему давлению Запада. Уверены, что российско-тюркский союз может стать такой новой силой – влиятельным мировым игроком, наравне с США, ЕС и Китаем.



Попытка вестернизации

Посмотрим на историю России и Турции, находящихся в самом сердце Евразии. На протяжении веков они были мощными империями – полиэтническими и многоконфессиональными. Сотни лет успешно объединяли вокруг себя обширные территории, населенные многими и разнообразными народами. В ХХ веке обе империи распались под грузом внутренних противоречий и от враждебного внешнего натиска. Однако Россия и Турция сохранили свое имперское ядро, способное к развитию и расширению. На остальной территории бывших империй возникли десятки новых государств, по-прежнему смотрящих в нашу сторону.



Обе державы – Россия и Турция – долго пытались играть по западным правилам. Проводили вестернизацию, догоняли модернизацию, пытались встать в ряды коллективного Запада. Но все попытки полноценно вступить в западные союзы оказались безуспешными. Постсоветской России быстро отказали в членстве в Евросоюзе и НАТО. Турцию, как хозяйку Босфора, хотя ранее и приняли в Североатлантический альянс, но заметно ограничили в правах. "Турция не получила от НАТО той поддержки, которую ожидала", – об этом недавно заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Со вступлением в ЕС Анкаре повезло еще меньше. Турцию следует считать "вечным" кандидатом на членство в европейском сообществе, – так считают в Еврокомиссии. Итог прошедших десятилетий очевиден – необходимо закончить с поклонением Западу и с наивным "европоцентризмом" как стержнем нашей политики.



Развод с Европой

Пора понять, что Европа никогда не примет к себе на правах равных Россию и Турцию, а будет всегда держать на дистанции. Мы нужны им только в качестве покорной колонии или побежденной страны, расчлененной на несколько кусков. Еще недавно в общественном мнении наших стран существовали две опасные мечты. Первая – это надежда "на возвращение в Европу" за счет отказа от самих себя. Вторая – это попытка "спасти Европу" от гидры глобализма как ранее спасли от коричневой чумы. Сама жизнь показала, что оба этих пути гибельны и ведут к глобальной катастрофе. Надо принять главное - развод с Европой уже состоялся. Нам, России и Турции, предстоит жить самостоятельно и вместе строить новое будущее вне Евро-Атлантики.



Прав оказался российский геополитик Вадим Цымбурский, – "Евросоюз не хочет и не может включать в себя Россию, Турцию и Казахстан лишь на том основании, что там есть какие-то географические части Европы". Впору говорить о наличии нестыкуемого цивилизационного разрыва между странами Евразии и странами Европы. Многолетнюю политику ЕС в отношении наших государств можно определить как "колонизацию без интеграции". Задача западных "партнеров" состояла в том, чтобы энергетические ресурсы России или транзитные возможности Турции не могли стать рычагом самостоятельной политики, но исправно обслуживали интересы Запада. Настало время осознать, что свои интересы превыше всего.



Заявка на лидерство

В начале XXI века Россия и Турция стали заметно сильнее. Мы преодолели внутренние трудности и начали проводить самостоятельный курс. Как региональные державы стали оказывать определяющее влияние на территории бывшей Российской и Османской империй. Совместные действия России и Турции привели к удивившим мир успехам в Сирии, Ливии и особенно на Южном Кавказе – в ходе Второй Карабахской войны. Вместе мы принялись разрешать ранее замороженные конфликты, открывать возможности для новых транзитных путей. И сразу обе страны столкнулись с растущим сопротивлением со стороны США и Евросоюза.



Сегодня Запад открыто противодействует росту влияния в мире как России, так и Турции. "Турция подвергается санкциям, давлению и шантажу", – заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Давление на оба государства постоянно нарастает, становится все более жестким и изощренным. Внешние силы явно не устраивает не только независимый курс обеих стран, но и персонально наши лидеры – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Оба – энергичные, харизматичные, удачливые. Многолетней успешной деятельностью они заслужили поддержку подавляющего большинства своих граждан.



Отметим ряд ценных политических качеств наших лидеров – многомерное мышление, поиск неординарных ходов, умение твердо отстаивать национальные интересы. Одновременно с этим им присуще умение договариваться, искать компромиссы и находить выходы из казалось бы неразрешимых кризисов. Это очень важно в нашем быстро меняющемся мире и служит основой взаимного доверия. Поэтому все надежды Запада превратить Россию и Турцию в страны-изгои или санкциями вызвать смену их руководства – тщетны. Беспрецедентный нажим на нас приведет лишь к дальнейшему сближению наших лидеров и объединению усилий двух стран в стратегический союз.



Объединение потенциалов

Сама жизнь заставляет Россию и Турцию выстраивать сейчас более тесные союзнические отношения. Причем не как временный или ситуативный альянс, а как стратегический союз государств. В таком союзе каждая страна сохранит независимость, самостоятельность и свою идентичность. В основе нашего союза будет заложен здоровый прагматизм, учет совместных интересов, сложение суммы потенциалов с максимальным эффектом на выходе. Речь идет о соединении усилий во имя совместного доминирования и защиты общих интересов от внешних врагов. Сила такого объединения послужит разрешению самых сложных и застарелых конфликтов во всем евразийском регионе, а не только на постсоветском пространстве. По сути, Россия и Турция вместе могут полностью изменить баланс сил в Евразии.



Сегодня активная внешняя политика Турция заметно ограничена внутренними экономическими трудностями. Россия может предоставить своему союзнику практически неограниченную поддержку энергоносителями, природными ресурсами и значительными финансовыми вливаниями. Наша страна готова открыть большой рынок России и ряда постсоветских стран для свободной поставки турецких товаров, а также для льготной работы строительных и производственных фирм. Со своей стороны Турция с позиции стратегического транзитного центра и "энергокоммутатора" способна помочь России преодолеть торговую блокаду на западном направлении, а также получать значительные выгоды от совместной деятельности.



В сфере военно-стратегического сотрудничества наши перспективы практически безграничны. Россия и Турция имеют две самые сильные и боеспособные армии у ворот Европы. Сегодня блок НАТО резко ограничил доступ Турции к новейшим военным технологиям, включая современную боевую авиатехнику и системы ПВО. Россия, напротив, готова предоставить своему союзнику все возможности для совместной эксплуатации и производства новейших аэрокосмических и ракетных систем, вплоть до создания общих сил стратегического неядерного сдерживания. Совместная система российско-турецкой ПВО и ПРО станет надежным "зонтиком" над всей территорией континентальной Евразии. Союзные действия военных флотов России и Турции сделают Черное море нашим внутренним морем. Превратят Средиземноморье из потенциально конфликтной зоны в область мирного судоходства. Именно такой синергетический эффект может дать соединение потенциалов России и Турции.



Ближайшие перспективы

Стратегический союз России и Турции приведет к стабильности и миру на всех территориях наших бывших империй. Уже сейчас очевидно, что на евразийском пространстве конфликты могут решаться только при наличии взаимного консенсуса России и Турции. В условиях необъявленной войны Запада против нас, одного лишь ситуативного сотрудничества уже недостаточно. Сегодня политика Запада состоит в постоянном разжигании конфликтов. В натравливании одной страны Евразии на другую – Турции на Россию, Ирана на Израиль, России на Китай. Реанимируется идея "исламского клина" для раскола РФ, а страны тюркского мира рассматриваются как приоритетный источник дестабилизации. Вспомним хотя бы недавнюю попытку госпереворота в Казахстане. По этим веским причинам нам нужна стратегическая контригра на опережение и планомерное выстраивание дружественных альянсов.



Российско-турецкий союз сразу найдет много надежных партнеров среди постсоветских стран. Это активно развивающийся Азербайджан во главе с волевым и успешным президентом Ильхамом Алиевым. Это стратегически важный Казахстан с опытным дипломатом и президентом Касым-Жомартом Токаевым. Это находящийся на подъеме Узбекистан с испытанным руководителем Шавкатом Мирзиеевым Это богатый ресурсами Туркменистан с молодым лидером Сердаром Бердымухамедовым. Это пассионарный Киргизстан с новым президентом Садыром Жапаровым. Всем этим странам не надо будет делать ложного выбора между Москвой и Анкарой. Всем нам предстоит двигаться вместе к общей желанной цели – миру и процветанию на нашем континенте.



Новые перемены

Союз России и Турции может кардинально изменить геоэкномику всей Евразии. Открыть новые транзитные пути по маршруту Север – Юг, выстроить эффективные экономические связи, обустроить сердцевину нашего континента как единый макрорегион. Только российско-тюркский союз способен обеспечить военную, энергетическую и продовольственную безопасность Большой Евразии. Вдохнуть жизнь и уверенность в пространства исторической Ойкумены – обеспечить всем необходимым страны Южной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Без нашего совместного участия этот древний регион может пострадать от надвигающегося голода и холода. Стать ареной ужасающих бедствий, источником невиданного миграционного цунами.



Наш стратегический союз будет занимать сдержанную позицию по отношению к пока еще единой Европе. Мы не собираемся ни нападать, ни силой навязывать европейцам свои условия. Пусть живут как хотят, но на дистанции – "на расстоянии вытянутой руки". Однако наши страны будут зорко следить за соблюдением прав этнических и религиозных меньшинств в Евросоюзе. Твердо отстаивать традиционные семейные ценности, объединяющие Россию и Турцию. Те самые вечные основы бытия, которые преданы на поругание в современной секулярной Европе и в постгуманистской Америке. Главное, чтобы в нашем российско-турецком союзе крепли вера, доверие и общий интерес – то, что сделает нас едиными и непобедимыми.



История отношений России и Турции содержит примеры использования потенциала взаимодействия для противодействия внешнему давлению. Вспомним 1920-е годы, когда Москва прислала на помощь молодой Турецкой Республике оружие, золото и лучших военачальников – Михаила Фрунзе и Семена Аралова. Турецкий народ до сих пор помнит эту своевременную поддержку. Вот и сегодня в Турции нарастает большой интерес со стороны политического класса к дальнейшему сближению с Россией. Логика исторического процесса требует заполнить политический, экономический, культурный вакуум на стыке Европы и Азии. Союз России и Турции послужит интересам как обеих стран, так и всего региона Евразии.



Исторический шанс

Сейчас настает момент, когда лидеры России и Турции – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган – могут и должны поставить перед собой небывалую историческую задачу: создать стратегический союз. И тем самым открыть новую главу в истории своих народов, нашего континента и всего мира. В противном случае весь регион Большой Евразии рискует надолго стать полем боя. По одиночке наши страны могут и не пережить тех тектонических изменений, которые сейчас надвигаются на нас. Надо использовать тот исторический шанс к объединению, который сегодня даруется нам судьбой.



Сама по себе идея стратегического союза России и Турции и коренной перестройки огромного региона на стыке Европы и Азии не может не вызвать мощного сопротивления. Противодействовать будут многие – США, Великобритания, Европа, Китай, Иран, Армения и другие. Но историческая правота находится на нашей стороне.



Каспийский институт стратегических исследований открыт для конструктивного обсуждения предложенного концепта российско-тюркского стратегического союза – как со стороны политиков и экспертов, так и наших потенциальных новых союзников. Источник - caspian.institute

