Глобальная удавка американских военных баз, - А.Игнатьев

20:10 10.02.2023

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ



Ядовитые плавающие листы водяной лилии



В начале февраля стало известно, что США построят на Филиппинах сразу 5 новых военных баз. Во время визита 2 февраля шефа Пентагона Ллойда Остина на Филиппины Вашингтон и Манила заключили соглашение о получении доступа американских военных еще к четырем филиппинским военным объектам. Через пару дней после этого власти Филиппин обвинили Китай в преследовании их корабля в Южно-Китайском море…



На сегодняшний день 95% военных баз в мире принадлежат Соединенным Штатам, имеющим более семисот подобных объектов за рубежом. Слово lilypad на английском означает плавающий лист водяной лилии (кувшинки). Так на американском военном сленге называют мобильные военные базы США, разбросанные по всей планете – от Филиппин и Джибути через мавританские пустыни до джунглей Гондураса.



Некоторые из американских баз имеют огромные размеры, например Udeid Air Force Base в Катаре, передовой штаб Центрального командования США в регионе, способный вместить свыше сотни самолетов и 10 тысяч войск.



Ранее предполагалось, что вывод войск из Ирака и Афганистана приведет к сокращению численности американских баз за границей, но происходит обратный процесс. Американских военных баз за рубежами США становится все больше.



Бывший аналитик-консультант ЦРУ Чалмерс Джонсон (Chalmers Johnson) в работе "Американская империя баз" (America’s Empire of Bases) пишет: "…большинство американцев ничего не знают о том, что армия США опутала всю планету широкой сетью своих баз на всех континентах, кроме Антарктиды. Нельзя понять американского стремления к экспансии, не зная, что эти базы находятся по всему миру".



При этом Пентагон устраивает вокруг баз дымовую завесу, отказываясь называть их базами. Например, главная американская база в Средней Азии, в киргизском Манасе, служившая опорой войны в Афганистане, именовалась "центром транзита".



Только на Ближнем Востоке США имеют "элементы военного присутствия" в Египте, Иордании, Кувейте, Ливане, Омане, Сирии, ОАЭ, Йемене и др. Африканское командование США (AFRICOM) "поддерживает военные отношения" с более чем полусотней африканских стран. Американские военные проводят операции в Сирии, Косово, Ливии, Йемене, Конго, Иордании, Южном Судане, Уганде, Мали, Нигерии и других странах. На Украине, в Грузии, Боливии, Парагвае, Эквадоре, Перу, Йемене, Пакистане, на Филиппинах развернуты команды по проведению специальных операций. Эти команды время от времени появляются также в Турции, Бельгии, Франции, Испании. Мир буквально насыщен конфликтами, которые провоцируют США.



В 2004 году в Пентагоне была принята военная доктрина, обозначаемая формулой "10-30-30". Ее суть: сразу же после принятия Вашингтоном политического решения об использовании военной силы в какой-либо точке мира ВС США в течение 10 дней должны быть приведены в боевую готовность и выдвинуться в указанную точку. За последующие 30 дней американцы должны разбить противника, а еще через 30 дней перегруппироваться и подготовиться к выполнению нового боевого задания с переброской в другой район планеты.



На территории бывшего СССР, где американские военные базы открыто появились вскоре после событий 11 сентября 2001 года, "военно-базовое" присутствие США и их союзников стало простираться более чем на 3,5 тысячи километров – от граничащей с Китаем Киргизии до Грузии на Черном море. Задолго до сентябрьских событий 2001 года тогдашний глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Томми Фрэнкс совершил вояж по ряду стран Центральной Азии, включая Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию и Туркмению. Скорее всего, тогда и была достигнута договоренность о развертывании американских войск в регионе "в случае кризиса", что было сделано сразу после 11 сентября.



Представитель Центрального командования ВС США контр-адмирал Крейг Куигли говорил, что создание военных баз в бывших советских среднеазиатских республиках имеет "большое значение" для Соединенных Штатов, поскольку "позволит осуществлять целый ряд задач в краткосрочной и долгосрочной перспективе". Характер этих задач известен.



Во-первых, развертывание американских военных баз в бывшей советской Средней Азии было изначально направлено на снятие необходимости создания НПРО США. Высокоточные ракеты средней дальности (до 3 тыс. км) с территории этих баз способны перекрыть российскую территорию до Северного Ледовитого океана. В зону поражения попадают все пусковые установки российских стратегических ракет.



Во-вторых, американские базы в бывших советских республиках все теснее сжимают Иран. Тегеран еще осенью 2003 года жестко предупредил: если территория Грузии будет предоставлена американцам, то в случае конфликта Иран нанесет по американским базам удар, под который попадут жители Грузии и Азербайджана.



В-третьих, американское военное базирование в Центральной Азии, а также наличие американских баз в Японии и Южной Корее вызывают растущее недовольство в Пекине. Еще 11 декабря 2001 года пакистанская газета Frontier Post отмечала, что приход американских сил в Центральную Азию преследует несколько целей и одной из ключевых является сдерживание роста могущества Китая, в стратегию окружения которого вписывается создание удавки из американских военных баз в Киргизии, Узбекистане, Таджикистане и Афганистане.



Согласно профессору Дэвиду Уайну (David Vine) из Вашингтонского университета, автору книги "Остров стыда: секретная история американской базы Диего Гарсия" (TheSecret History of the U.S. Military Baseon Diego Garcia), сегодня lilypads – основной элемент военной стратегии США по сохранению мирового господства.