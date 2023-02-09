Бишкек. Обвинены в коррупции и задержаны известный хирург (Исманкулов) и глава управления горимущества (Рыскулбек уулу)

21:45 10.02.2023

Задержаны Алмазбек Исманкулов и директор Департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека Талант Рыскулбек уулу



Предыстория: Ущерб государству на 93 млн сомов. Генпрокуратура возбудила уголовное дело на А.Исманкулова и должностных лиц мэрии Бишкека

"Сводка" (АКИpress) – Генпрокуратура задержала Алмазбека Исманкулова и директора Департамента Департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека Таланта Рыскулбек уулу. Об этом 10 февраля редакции "Сводка АКИpress" сообщили источники.



Они водворены в ИВС ГУВД Бишкека.



Ранее Генпрокуратура сообщала, что в отношении Алмазбека Исманкулова и должностных лиц мэрии города Бишкек возбуждено уголовное дело по подозрению в коррупции.