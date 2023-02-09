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|На юге Кыргызстана выявили 200-метровый тоннель, ведущий на территорию Узбекистана
00:32 11.02.2023
"Сводка" (АКИpress) – Пограничники Погранслужбы ГКНБ по Ошской области и сотрудники ГКНБ обнаружили подземный тоннель, ведущий из Кыргызстана в Узбекистан.
Как сообщила Погранслужба ГКНБ, тоннель обнаружен в подсобном помещении дома, расположенного вблизи госграницы. Он проходит под Южно-Ферганским каналом и выходит в селе на территории Узбекистана.
Высота тоннеля до 1,5 м, ширина до 80 см. Тоннель оборудован лестницей. По предварительным данным, длина составляет до 200 метров.
По данному факту проводятся соответствующие мероприятия со стороны Пограничной службы и ГКНБ.