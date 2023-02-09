На юге Кыргызстана выявили 200-метровый тоннель, ведущий на территорию Узбекистана

00:32 11.02.2023

"Сводка" (АКИpress) – Пограничники Погранслужбы ГКНБ по Ошской области и сотрудники ГКНБ обнаружили подземный тоннель, ведущий из Кыргызстана в Узбекистан.



