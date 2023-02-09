 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия откроет в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане центры домиграционной подготовки
09:02 11.02.2023

Россия рассчитывает в 2023 году подписать межправительственные соглашения по миграции с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном заявил в интервью РИА Новости директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.

По словам дипломата, ведется работа по открытию в Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане центров домиграционной подготовки.

"В соответствии с нашим законодательством они будут предоставлять желающим выехать в Россию целый набор услуг (дактилоскопия, фотографирование, регистрация)", - сказал Стерник.

Кроме того, по словам дипломата предусмотрены консультации по организованному набору для российских работодателей и выдача необходимых медицинских заключений.

"Словом, мы сообща занимаемся упорядочиванием бурных миграционных потоков, что отвечает общим интересам. Надеемся до конца текущего года выйти на подписание соответствующих межправительственных соглашений с Узбекистаном, Кыргызстаном и, возможно, Таджикистаном", - добавил он.

Источник - CentralAsia
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