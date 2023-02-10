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Золотовалютная ярмарка тщеславия, - В.Катасонов
10:14 11.02.2023

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 10.02.2023

Нам не надо заниматься таким опасным спортом, как международные состязания по величине валютных резервов

6 февраля РИА "Новости" сообщило: Российская Федерация на конец 2022 года заняла четвертое место в рейтинге стран по величине золотовалютных резервов.

Напомню, что в состав официальных золотовалютных резервов (ЗВР) страны включаются: валюты других стран; монетарное золото (слитки и монеты); специальные права заимствования (деньги, которые создает МВФ и которые находятся на счетах Фонда); резервная позиция страны в МВФ.

Лидером по величине ЗВР 17-й год подряд остается Китайская Народная Республика (КНР) – на конец 2022 года ее резервы составляли 3,31 триллиона долларов. Второе место у Японии с накоплениями в 1,27 триллиона, третье – у Швейцарии (924 миллиарда долларов). А четвертая – Россией, которая завершила год с резервами в объеме 582 миллиарда долларов. Далее следуют (млрд долл.): Саудовская Аравия – 460; Гонконг – 424; Южная Корея – 424; Бразилия – 325; Германия – 295.

В топ-10 произошли определенные изменения (кроме того, что Россия и Индия поменялись местами). Саудовская Аравия сумела по сравнению с предыдущим годом подняться на две ступеньки, сместив Гонконг на седьмую, а Южную Корею на восьмую позиции. Сингапур, который в 2021 году занимал девятое место, вообще выпал из топ-10, заняв 11-е место. На его место встала Бразилия, а в топ-10 вошла Германия.

В топ-30 состав участников почти не изменился.

Сообщения в большинстве российских СМИ о рейтинге, составленном РИА "Новости", меня удивили по двум моментам.

Во-первых, без каких-либо оговорок была воспроизведена та цифра российских резервов, которая размещена на сайте Банка России. Т.е. 582 млрд долл. Но ведь известно, что в конце февраля-начале марта прошлого года были заморожены валютные резервы РФ на сумму примерно в 300 млрд долл. Также известно, что коллективный Запад активно готовится замороженные резервы конфисковать. И произойти это может уже в текущем году.

Во-вторых, те, кто публиковал составленный РИА "Новости" рейтинг, видимо, полагали, что чем выше место страны в указанном рейтинге, тем почетнее для страны. Но если предположить, что чем экономически более развита страна, тем больше у нее резервы, тогда почему в топ-10 нет Соединенных Штатов Америки? Почему пятая экономика мира – Германия – в рейтинге стран по величине резервов оказалась в конце 2022 года на 10-м месте, а до этого была на 11-м? Почему Великобритания, занимающая девятое место в рейтинге стран по реальному ВВП в рейтинге стран по величине резервов находится в конце второй десятки?

Конечно, каждой стране следует иметь резервы. Но для чего? Скажем, для импорта продовольствия в случае неурожая. Или для покупки оружия в случае надвигающейся войны. Или для закупки медикаментов в случае эпидемии.

МВФ уже давно определил рекомендуемую норму достаточности резервов. Она рассчитывается как величина трехмесячного импорта страны. Примечательно, что многие страны Запада не укладываются в этот норматив. Так, у Германии, Канады, Австралии, Финляндии в 2021 году величина резервов соответствовала лишь 2 месяцам импорта. У Бельгии и Нидерландов – 1 месяцу. Резервы США, Великобритании, Франции, Швеции, Испании, Новой Зеландии аккурат соответствовали величине трехмесячного импорта. А в топ-3 по данному показателю вошли Швейцария (32 месяца), Саудовская Аравия (32 месяца) и Российская Федерация (24 месяца). У КНР и Японии, которые являются лидерами по абсолютной величине валютных резервов, величина данного показателя была более скромной, чем у России: у первой – 17 месяцев (14-е место в рейтинге стран), у второй – 21 месяц (17-е место).

Гигантские сверхнормативные объемы резервов у России были на протяжении многих лет. До 2013 года Банк России, который управляет официальными резервами Российской Федерации, обосновывал необходимость избыточных резервов тем, что они, мол, нужны для проведения валютных интервенций. Т.е. для продажи в нужные моменты времени валюты и поддержания необходимого курса российского рубля. Однако когда летом 2013 года на Неглинку (адрес Центрального банка РФ) пришла Эльвира Набиуллина, она заявила, что отныне ЦБ будет заниматься исключительно "таргетированием инфляции". Это был открытый вызов, нарушение Конституции РФ, статья 75 которой гласит: "Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации". Устойчивость рубля означает устойчивость его покупательной способности на внутреннем рынке, а также устойчивость его курса по отношению к другим валютам. Итак, ЦБ отказался от поддержания валютного курса рубля. Это привело к валютному кризису в декабре 2014 года и двукратному обвалу курса рубля по отношению к доллару.

Однако от дальнейшего наращивания валютных резервов ЦБ не отказался, всячески уходя от вопроса, зачем он это делает. Наращивание избыточных валютных резервов означает кредитование центробанком тех стран, валюты которых он накапливает в своих резервах. Избыточные валютные резервы – чуткий индикатор несвободы, зависимости страны от хозяев денег. И рекордные показатели валютных резервов России, о которых сообщило РИА "Новости", свидетельствуют о том, что с финансовым суверенитетом у России еще очень большие проблемы.

Заморозка и ожидаемая конфискация 300 миллиардов валютных резервов должны, казалось бы, подействовать отрезвляюще. Нам не надо заниматься таким опасным спортом, как международные состязания по величине валютных резервов. Увы, пока Банк России и Минфин не желают отказываться от этих международных состязаний. Они лишь решили немного скорректировать правила: переключились с кредитования Америки и Европы на кредитование Китая. Причем кредитование откровенно убыточное, учитывая плавно снижаемый курс китайского юаня.

Единственный вариант наращивания международных резервов, который не противоречит, а способствует укреплению национальной безопасности Российской Федерации, это закупки золота, то есть наращивание не валютных, а золотых резервов. У нас для этого есть все возможности: Российская Федерация имеет собственную золотодобычу и по ее масштабам многие годы занимает 2-3-е места в мире.

Однако Банк России ослабляет экономическую безопасность страны. С 1 апреля 2020 года он прекратил закупку в резервы золота. Кажется, приведенные факты должны развеять последние надежды тех, кто полагал, что Неглинка после 24 февраля 2022 года будет играть на стороне России.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676099640


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