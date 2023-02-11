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Подводные российские дроны начали бить по украинским мостам
11:18 11.02.2023

Анатолий Лапин. 11.02.2023

видео тут -
https://www.politnavigator.news/podvodnye-rossijjskie-drony-nachali-bit-po-ukrainskim-mostam.html

Российская армия впервые применила морской беспилотник для удара по объектам на Украине.

Это произошло накануне вечером во время очередной волны атак БПЛА, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Российская армия впервые применила морской беспилотник для удара по объектам на Украине. Это произошло...

Боевой дрон ударил по мосту в Затоке Одесской области. Как пишет в своем блоге военкор Евгений Поддубный, это объект важен потому, что через него идет снабжение ВСУ западной техникой и вооружением.

"Через почти год после начала СВО мы начали использовать морские беспилотные дроны. Я немного знаком с тематикой и очень рад, что нашлись люди, которые доказали перспективность этого вида вооружения. По кадрам понятно, что боевое применение вполне удачное. Ж/Д мост в Затоке – это ворота (не единственные) для западной техники, боеприпасов и западных и советского образца, которые производят разные бывшие братские республики Восточной Европы. Быстрее надо конечно нам заводиться. Год", – пишет Поддубный.

Военный аналитик Михаил Звинчук в телеграмм-канале "Рыбарь" отмечает, что в результате удара по мосту пострадали его опоры.

"О масштабах урона по имеющимся кадрам говорить сложно, но, по всей видимости, повреждены опоры моста. Это единственный железнодорожный мост, ведущий в западную часть Одесской области напрямую через территорию Украины.

Альтернативный кратчайший путь - автодорога, которая почти 8 км идет по территории Молдавии. Ранее российские войска не раз наносили удары по объекту и сам факт атаки не является чем-то из ряда вон выходящим. Однако сообщений об использовании ВС РФ подводных БЛА ранее замечено не было. И появление в арсенале новых инструментов, задействованных для выполнения боевых задач, не может не радовать", – пишет Звинчук.

В отличие от дневных ударов, которые задели практически все регионы Украины, вечером беспилотники атаковали в основном приграничную часть.

"Стратегия у россиян уже давно нацелена на удары БПЛА по краям, так как их скорость медленная и самолеты ВСУ их часто перехватывали, тем самым падала эффективность. Есть мнение, что россияне таким способом пытаются вытянуть ПВО и авиацию ВСУ ближе к линии фронта, чтобы их было легче сбивать (будут охотится)", – пишет телеграмм-канал "Легитимный".

Сообщается о взрывах в Харьковской, Запорожской, Николаевской областях. Есть информация о взрывах в районе Вышгорода под Киевом, куда долетела российская "Герань". Губернатор Днепропетровской области подтвердил успешный удар по ТЭС в Кривом Роге.

"Били по нашей критической инфраструктуре. "Шахеды" поразили два энергетических объекта в Криворожском районе и один – в Никопольском. В Криворожском – один и тот же объект атаковали дважды в сутки. Повсюду существенные разрушения", – написал в своем блоге Сергей Лысак.

Интересно, что во время вечерней атаки на Украине часто не включали системы предупреждения.

"Всю ночь летели ракеты и БПЛА камикадзе по Украине, но тревогу часто не включали в момент атаки. По данным источника – это распоряжение Офиса Президента. Цель: понизить градус паники в обществе. Якобы затяжная тревога бьет сильно по психике людей. В сознании масс сформировалась формула: тревога есть, значит и нанесения ударов есть, даже если о них не сообщают официально", – пишет "Легитимный".

При этом, спикер Оперативного командования "ЮГ" Наталья Гуменюк заявила, что сирены не включались потому, что украинские радары не улавливают летящие БПЛА.

"Кацапы запускают по территории Украины дроны-камикадзе иранского производства на очень низкой высоте, из-за чего радары их могут не фиксировать и не объявляется воздушная тревога. Однако, наша бдительность остается достаточно высокой, потому что, напомню, "шахеды" слышны даже по звуку", – сказала Гуменюк.

Источник - politnavigator.news
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