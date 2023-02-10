Украина превращается в обузу для Америки, - Геворг Мирзаян

11:58 11.02.2023 Украина превращается в обузу для Америки



"Ключевой союзник в защите суверенитета и территориальной целостности Украины". Именно так Америку называет глава киевского режима Владимир Зеленский. Однако в самих Соединенных Штатах все больше и больше людей считают Украину не союзником, а самой настоящей обузой.



Опросы общественного мнения социологической службы Pew Research показывают, что количество американцев, считающих, что США делают "слишком много" для поддержки Украины, выросло с 7% в марте 2022 года до 26% в январе 2023 года. И если среди демократов рост был "всего" трехкратный (с 5 до 15%), то среди республиканцев цифра выросла с 9% аж до 40%. Еще примерно 24% считают, что Штаты помогают в самый раз (и не нужно эскалировать), и лишь 17% республиканцев выступают за усиление поддержки. То есть за эскалацию.



Другие опросы показывают еще более грустные для Украины результаты. Так, если верить опросу компании NBC, даже не 40, а 63% республиканцев выступают против поставок американского оружия Украине. И что еще хуже, значительная часть республиканцев (а также беспартийных избирателей) выступает за окончание конфликта частично на российских условиях – то есть при сохранении под контролем Москвы освобожденных территорий. На это согласны лишь 16% демократов, однако среди республиканцев и беспартийных "за" выступают 41% и 38% респондентов.



Да, эти высокие среди республиканцев цифры пытаются оспорить – если уж не сами показатели, то, по крайней мере, их интерпретацию. Мол, большинство республиканцев не против войны. "Ставки невероятно высоки. Если Владимир Путин победит, он продолжит угрожать нашим союзникам в Восточной Европе – в том числе и странам Балтии. А на мировой арене коммунистические правители Китая воодушевятся слабостью Запада, и это побудит их начать вторжение на Тайвань", – пишет Нил Гардинер из фонда "Наследие" (одного из крупнейших консервативных "мозговых центров" Соединенных Штатов). Республиканский электорат, уверяет господин Гардинер, против того, как Байден эту войну ведет. Несистемно, неэффективно, тратя огромное количество денег налогоплательщиков и тем самым увеличивая и без того колоссальный объем госдолга. Который, между прочим, уже превысил 30 триллионов долларов и установленный лимит, который Байден просит поднять для того, чтобы "предотвратить экономическую катастрофу".



Однако Гардинер не совсем прав. Да, республиканцам не нравится несистемность Байдена. Однако в то же время они все меньше и меньше верят в основные нарративы этой войны. Например, в пресловутый тезис "действия России на Украине являются опаснейшей угрозой для США". Если в марте 2022 года так думало более 50% республиканцев, то сейчас – лишь 29%.



Фото: Anthony Behar/Sipa USA/Reuters

Скептическое настроение в отношении Киева разделяют не только простые избиратели. Против поддержки Украины, в частности, агитирует одна из звезд телеканала Fox – Такер Карлсон. Кто-то, конечно, назовет его маргиналом – но его телепрограмма является одной из самых популярных в Америке. Что гораздо более важно, самой популярной среди республиканского электората. И республиканские политики не могут с этим не считаться – ведь именно этот электорат решает, кто из республиканцев выиграет на партийных праймериз и будет противостоять демократам на выборах всех уровней: от конгрессов в конкретных штатах до схватки за Белый дом. "Я был потрясен, поражен и испуган тем, как много людей боятся парня по имени Такер Карлсон. Все эти республиканцы боятся его точки зрения", – говорил бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в ходе своего недавнего выступления в США.



Наконец, против помощи Украине выступает одна из звезд Республиканской партии – Дональд Трамп. Бывший помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон объясняет это личной неприязнью своего некогда шефа к киевскому режиму. Мол, русская разведка сфальсифицировала факт вмешательства Украины в президентские выборы 2016 года на стороне демократов – и Трамп обиделся. "Это изменило все его отношение к Украине и, следовательно, повлияло на умы некоторых людей в Конгрессе", – поясняет Болтон.



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Во-первых, никто ничего не фальсифицировал – тогдашние украинские руководители действительно топили за Хиллари Клинтон, поэтому передали ей документы о работе главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта на Виктора Януковича в домайданный период. С коррупционными и иными моментами. В итоге разразился скандал – и Манафорт был вынужден уйти в отставку. Однако – и это во-вторых – скептически к Украине Трамп относился еще до вмешательства Киева в выборы (почему, собственно, киевский режим в них и вмешался). Просто потому, что не видел смысла в поддержке Украины и вообще в спорах с Россией вокруг постсоветского пространства. Теперь уже бывший (а может и будущий) президент США прекрасно понимал, что основные усилия власти США должны сосредотачивать на укреплении американской экономики, а на внешней арене нужно не распылять силы, а концентрироваться на сдерживании КНР. Для чего было бы неплохо найти модус вивенди с Москвой и договориться с ней по постсоветскому пространству, тем самым ликвидировав 90% всех противоречий и лишив ее необходимости укреплять отношения с Китаем для совместного сдерживания Соединенных Штатов.



И главный вопрос теперь в том, смогут ли эти настроения республиканского электората изменить нынешнюю политику Белого дома в отношении Украины. Приведут ли хотя бы к снижению уровня поддержки киевского режима?



na-doskah.ru

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В краткосрочной перспективе, скорее всего, нет. Прежде всего потому, что это не демократический электорат, на который опирается нынешний Белый дом. Кроме того, ставки в противостоянии с РФ действительно очень велики – но не для США как государства, а для нынешней американской элиты. Как верно отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, "завершение нашей военной операции будет способствовать прекращению попыток Запада подрывать международное право… и заставит Запад прекратить продвигать так называемый однополярный мир при доминировании США и их союзников". То есть мир, в котором нынешние элиты выросли, сформировались и альтернативы которому просто не видят.



Однако в среднесрочной перспективе настроения консервативного электората обязательно трансформируются в смену американской политики. Особенно если они будут идти рука об руку с другими факторами. Например, с военными успехами России на территории бывшей Украины, усилением противостояния между США и Китаем (например, если Америка втянет в AUKUS Японию или устроит что-нибудь на Тайване), продолжением кризиса американской экономики, а также победой республиканцев на выборах в 2024 году. Вот тогда "ключевой союзник в защите суверенитета и территориальной целостности Украины" будет готов делить ее с Россией.



Геворг Мирзаян

доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

10 февраля 2023, Источник - vz.ru

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