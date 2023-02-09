"Здесь каждый пытается выжить". Узбекистанцы в Турции - о пережитой катастрофе

13:18 11.02.2023

Турция - близкая узбекистанцам страна. Наши граждане отдыхают, учатся, работают и переезжают в Турцию на ПМЖ. Сильнейшее землетрясение в стране затронуло многих наших соотечественников. "Газета.uz" поговорила с ними.



Общее число жертв серии мощных землетрясений, произошедших в понедельник на юго-востоке Турции, уже превысило 21 тысячу. Среди пострадавших и жертв, а также пропавших без вести есть и наши соотечественники. Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле сообщало о поисках в зоне разрушительных землетрясений 13 граждан Узбекистана, один из них был найден погибшим.



"Газета.uz" побеседовала с узбекистанцами, ставшими свидетелями катастрофы.



