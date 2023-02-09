|"Здесь каждый пытается выжить". Узбекистанцы в Турции - о пережитой катастрофе
13:18 11.02.2023
Турция - близкая узбекистанцам страна. Наши граждане отдыхают, учатся, работают и переезжают в Турцию на ПМЖ. Сильнейшее землетрясение в стране затронуло многих наших соотечественников. "Газета.uz" поговорила с ними.
Общее число жертв серии мощных землетрясений, произошедших в понедельник на юго-востоке Турции, уже превысило 21 тысячу. Среди пострадавших и жертв, а также пропавших без вести есть и наши соотечественники. Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле сообщало о поисках в зоне разрушительных землетрясений 13 граждан Узбекистана, один из них был найден погибшим.
"Газета.uz" побеседовала с узбекистанцами, ставшими свидетелями катастрофы.
Санжар, 30 лет. Провинция Хатай
Санжар приехал в Турцию из Ташкента. Около месяца он занимался ремонтом в городе Кырыкхан. Мужчина рассказал, что утром 6 февраля его разбудили сильные толчки.
"Я не знал, что делать, был в шоке, потому что землетрясение было очень страшным. Затем погас свет. Я взял паспорт с телефоном и выбежал на улицу. На улице было очень много людей. Четырехэтажный дом, в котором я жил, обрушился на моих глазах. Если не ошибаюсь, в доме были и те, кто еще не успел покинуть квартиру. Приехали спасатели и оказали им помощь. Мы простояли на улице до 6 утра", - рассказывает он.
Санжар отметил большие очереди в больницах, за бензином и хлебом.
"Около больницы было много людей. По-моему, медицинская помощь оказывается только тем, кто серьезно пострадал и находится в тяжелом состоянии. Но в очереди были и те, кто внешне выглядели здоровыми. Очередь за хлебом тоже очень длинная. Я простоял в очереди несколько часов и купил всего две буханки хлеба. Длинные очереди на заправках образовались из-за того, что большинство из них были закрыты. Почти каждый, кто приехал на заправку, стоит в очереди на зарядку телефона", - рассказал соотечественник.
"Чувствую себя как в фильме, перед глазами мелькают сцены из „Послезавтра" и „2012". Здесь каждый пытается выжить. Дороги треснули, а в них застряли машины. Я видел женщин и детей из других стран, похожих на цыган, которые разбивали витрины магазинов и воровали продукты. Турки их прогоняют. У меня нет знакомых из Узбекистана в районах, где произошло землетрясение. Все, кого я знаю, живут в Стамбуле", - сказал Санжар.
После катастрофы пожилой турок предложил нашему соочественнику кров.
"Он угостил нас горячим чаем, хлебом и едой. Я и сейчас живу в его квартире, расположенной в 5-ти этажном доме, и помогаю ему по дому. Я хотел поехать в Стамбул или Анкару, но автобусов нет вообще, и говорят, что дороги на границе провинций закрыты. Позвонили из консульства и сказали, что пришлют кого-нибудь. Сегодня видел группу спасателей из Узбекистана. Я испытал гордость, когда увидел машину МЧС с флагом Узбекистана", - говорит соотечественник.
По словам Санжара, в районе, где он проживает, до сих пор продолжаются подземные толчки. "Вот и сейчас я говорю с вами, а земля трясется. Не так сильно, как в первый день, но ощущается", - сказал он.
Малика, 48 лет. Город Газиантеп
Малика - медсестра из Сырдарьи. На родине зарплаты медработника не хватало на жизнь. Женщина отправилась на заработки в Турцию. В Газиантепе Малика ухаживает за 74-летней женщиной, "как за собственной матерью", и живет вместе с ней в многоквартирном доме на окраине городе Газиантеп. Неподалеку от него находился эпицентр первого землетрясения магнитудой 7,8.
По словам соотечественницы, во время землетрясения дом качало словно колыбель.
"В прошлом году, осенью, AFAD (Управление по чрезвычайным ситуациям) разослало SMS-сообщения о том, что ожидается землетрясение, и что люди должны к нему подготовиться. В конце ноября произошло землетрясение магнитудой 4. Но землетрясение 6 февраля было очень сильным и ужасающим. В тот день я почему-то не могла уснуть до 04:00. Как только я начала засыпать, услышала грохот - будто кто-то силой пинал дверь. Дом качался словно колыбель, многоэтажка шаталась из стороны в сторону. Шкафы открылись и все вывалилось. Бабушка безостановочно кричала от страха. Раньше я такое видела только в интернете или по телевизору. Я оцепенела", - вспоминает Малика.
"Я кое-как провела бабушку вниз с 4 этажа. Шел снег. Повсюду слышны крики и звуки треска. Мы подошли к одной из стоящих на улице машин, поговорили с водителем и просидели в этой машине до рассвета. Несколько многоэтажек рухнуло в окрестностях нашего дома. Наш дом тоже оказался в непригодном для жилья состоянии. Тем не менее, я сходила в дом два или три раза по необходимости, чтобы вынести лекарства и необходимую одежду. Я боялась не смерти, а того, что мое тело останется на чужбине. Мне стало очень грустно, когда я подумала о судьбе таких иностранцев, как я, которые приезжают зарабатывать деньги", - сказала она.
После утреннего землетрясения в Газиантепе вечером пошел снег и дождь. Несмотря на то, что с утра 7 февраля светило солнце, температура воздуха опустилась до -5 градусов.
"Мне сложно описать здешнюю картину. Спасатели проводят поисково-спасательные работы под зданиями, сравнявшимися с землей, из-под завалов вытаскивают тела, все кричат и плачут. Люди пытаются выжить. Больно смотреть им в глаза: кто-то со слезами на глазах, в подавленном состоянии ищет мать, а кто-то ребенка. Мы сейчас живем в деревне у родственников бабушки. Днем мы едим в двухэтажном доме, а ночью спим в машине. Люди держатся подальше от высотных зданий, спят в машинах", - сказала Малика.
По словам соотечественницы, в районе ее проживания до сих пор наблюдаются слабые землетрясения.
"Дороги в трещинах. Газа и электричества нет. Поскольку многие магазины закрыты, за хлебом выстраиваются длинные очереди - одному человеку дают максимум пять буханок. Похоже, в очередях завязываются конфликты, установлен полицейский контроль. В Турции, оказывается, много благотворительных обществ и организаций. Общество Красного Полумесяца, Общество Зеленого Полумесяца и другие подобные организации раздают людям горячую пищу. Я была очень рада услышать, что приехали спасатели из Узбекистана. Знакомая девушка из Гулистана работала в другом районе Газиантепа. Но ее телефон выключен, я не могу с ней связаться. Качество связи тоже ухудшилось", - рассказала Малика.