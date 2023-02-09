Популярный узб-блогер Абдукодир Муминов задержан. Обвинен в мошенничестве и вымогательстве

13:20 11.02.2023

Блогер Абдукодир Муминов задержан



Блогер Абдукодир Муминов задержан по подозрению в мошенничестве и вымогательстве за случаи, произошедшие в октябре 2021 года, сообщило ГУВД Ташкента.



8 февраля в социальных сетях появились сообщения о пропаже блогера Абдукодира Муминова, в которых говорилось, что неизвестные люди своим ключом открыли квартиру и изъяли принадлежащую ему технику.



ГУВД Ташкента позже сообщило, что правоохранительные органы задержали Абдукодира Муминова по подозрению в мошенничестве и вымогательстве.



По данным ведомства, гражданин Э. З. подал заявление в ГУВД и просил принять правовые меры против Абдукодира Муминова. В октябре 2021 года блогер, согласно заявлению, обещал "положительно решить уголовное дело" в отношении компании, оформленной на Э. З. и его младшего брата Д. Ю, через критические видеоролики, которые должны были способствовать принятию следователями УВД Сырдарьинской области положительного решения.



В сообщении говорится, что Муминов за это "потребовал 10 тысяч долларов, получил заранее из этой суммы 3800 долларов, потратил их на собственные нужды и не выполнил обещание".



Кроме того, по данным ГУВД, в октябре 2021 года блогер на встрече с гражданином А. Т. в Джизакской области сообщил, что снял негативный видеоролик про его компанию, который после публикации на Youtube-канале блогера "Ko'zgu" может привести к возбуждению уголовного дела и задержанию руководителя компании. За сохранение сведений в тайне он якобы просил 70 тысяч долларов.



В качестве доказательства А. Т. предоставил правоохранительным органам аудиозапись разговора с Муминовым и попросил принять законные меры.



В отношении Абдукодира Муминова возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) и 165 (вымогательство) Уголовного кодекса. Ведется следствие.



В конце декабря 2022 года блогер сообщил о нападении неизвестных, которые разбили битой стекла его машины и избили его. Он рассказывал, что из видеорегистратора его машины изъяли без оформления и увезли флешку, на которой были записи его личных разговоров и бесед с людьми, которые обращались к нему. ГУВД Ташкента сообщало, что возбудило по данному факту уголовное дело по статье 164 УК (разбой).