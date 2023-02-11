|Эрдоган сообщил о 21 043 погибших при землетрясении в Турции
15:14 11.02.2023
11 февраля 2023,
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 11 февраля, что число погибших в стране из-за землетрясения выросло до 21 043.
"Двадцать одна тысяча 43 гражданина погибли и 80 тыс. 97 граждан получили ранения", - сказал Эрдоган, выступая в субботу в провинции Диярбакыр.
"Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше"
Как турецкий Кахраманмараш справляется с последствиями разрушительного землетрясения
Он добавил, что февральские землетрясения оказались втрое мощнее подземных толчков, которые произошли в районе Мраморного моря в 1999 году.
В настоящее время 160 тыс. человек работают в 10 провинциях вместе с командами, прибывающими из-за рубежа, указал Эрдоган.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции вблизи границы с Сирией. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 турецких провинциях.
Гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Турции Орхан Татар допустил, что землетрясение имело эффект от взрыва 500 атомных бомб.
В свою очередь главный координатор одной из крупнейших турецких гуманитарных организаций IHH в провинции Хатай Биляль Кайя заявлял, что ущерб от землетрясения может значительно превысить $4 млрд.
В Турции до 12 февраля объявлен общенациональный траур.