Эрдоган сообщил о 21 043 погибших при землетрясении в Турции

15:14 11.02.2023

11 февраля 2023,



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 11 февраля, что число погибших в стране из-за землетрясения выросло до 21 043.



"Двадцать одна тысяча 43 гражданина погибли и 80 тыс. 97 граждан получили ранения", - сказал Эрдоган, выступая в субботу в провинции Диярбакыр.



"Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше"

Как турецкий Кахраманмараш справляется с последствиями разрушительного землетрясения

Он добавил, что февральские землетрясения оказались втрое мощнее подземных толчков, которые произошли в районе Мраморного моря в 1999 году.



В настоящее время 160 тыс. человек работают в 10 провинциях вместе с командами, прибывающими из-за рубежа, указал Эрдоган.



Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции вблизи границы с Сирией. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 турецких провинциях.



Гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Турции Орхан Татар допустил, что землетрясение имело эффект от взрыва 500 атомных бомб.



В свою очередь главный координатор одной из крупнейших турецких гуманитарных организаций IHH в провинции Хатай Биляль Кайя заявлял, что ущерб от землетрясения может значительно превысить $4 млрд.



В Турции до 12 февраля объявлен общенациональный траур.