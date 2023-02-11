Обратный учет: нефть может подорожать в марте до $100 за баррель

15:18 11.02.2023

Как повлияет на рынок снижение добычи в России

Валерий Воронов

11.02.23



Решение России о снижении объемов добычи нефти может привести к росту цен до $90 за баррель в феврале и до $100 в марте, считают опрошенные "Известиями" эксперты. 10 февраля вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Снижение составит около 5% - по итогам января этот показатель сохранился на уровне 9,8–9,9 млн баррелей. РФ была вынуждена пойти на такой шаг из-за введенного потолка цен на сырье со стороны ЕС. Но даже в условиях мировых ограничений ряд игроков заинтересован в покупке отечественной нефти с помощью теневых схем, отмечают эксперты.



Механизмы торговли

Вице-премьер Александр Новак 10 февраля сообщил, что Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. По его словам, это будет способствовать восстановлению рыночных отношений.



Такое снижение составит около 5% добычи: по итогам января этот показатель сохранился на уровне 9,8–9,9 млн баррелей в сутки.



"Россия считает, что механизм ценового потолка при реализации российской нефти и нефтепродуктов является вмешательством в рыночные отношения и продолжением деструктивной энергополитики стран коллективного Запада. В будущем он может не только привести к снижению инвестиций в нефтяном секторе и, соответственно, дефициту нефти в будущем, но и быть распространенным на другие сектора мировой экономики с аналогичными последствиями", - отметил вице-премьер.



В качестве одного из шагов по нивелированию угрозы мировому нефтяному рынку в РФ введен запрет напрямую или косвенно применять в договорах на поставку топлива отсылки к любым нелегитимным рестрикциям, добавил он.



Решение правительства о снижении объемов добычи нефти не является неожиданным, поскольку ранее Александр Новак уже заявлял о возможных сокращениях, сказал "Известиям" начальник управления аналитических исследований ИК "ИВА Партнерс" Дмитрий Александров. Мера поспособствует росту цен на сырье, отметил он.



С учетом недавнего подъема цен на нефть Саудовской Аравией для азиатских покупателей такое решение может поспособствовать подорожанию сырья до уровня $100 за баррель, считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер" (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.



Накануне Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии, а также для американских и европейских потребителей, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы госкомпании Saudi Aramco. Также ранее сообщалось, что в ноябре 2022 года эта страна сократила добычу на 4,5% к октябрю, а экспорт - на 6,3%.



В феврале можно ожидать достижения цены на нефть марки Brent отметки $90 за баррель, а в марте котировки могут переместиться в коридор $90–100 за баррель при условии увеличения спроса со стороны Китая, согласен аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.



Запад нерыночными механизмами, такими как эмбарго и ценовой потолок, пытается дестабилизировать нефтяной рынок, Россия ответными мерами не позволяет это сделать и может укрепить котировки, сказал "Известиям" замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев.



С 5 февраля страны ЕС, G7, а также Австралия установили потолок цен для перевозимых по морю нефтепродуктов из России. В настоящий момент согласованы два лимита на разные категории: $100 (дизель и керосин) и $45 (топочный мазут, нафта) за баррель. Уровни цен планируется пересматривать раз в два месяца.



Также с 5 декабря 2022 года действует эмбарго на поставляемую морем нефть из России в Евросоюз. Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости такого сырья на уровне $60 за баррель. Кроме того, с 1 февраля вступили в силу ответные меры РФ - запрещается продажа топлива, если в контрактах на поставку прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.



"На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать ее тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка", - заявил Александр Новак.



нефтьФото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE после заявления вице-премьера выросла на 2,3%, до $86,4 за баррель. К 18:30 мск стоимость апрельских фьючерсов на топливо оставалась примерно на том же уровне.



Перспективы рынка

Решение России можно рассматривать в том числе и как провоцирование США на ускорение распродажи стратегического нефтяного резерва (SPR), считает независимый финансовый аналитик Дмитрий Адамидов.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

Стратегический резерв нефти США в конце 2022 года уже достиг минимума с декабря 1983-го, сократившись до 378,6 млн баррелей. 20 октября министерство энергетики США выставило на продажу 15 млн баррелей из стратегических запасов. На рынок вышло 12 млн баррелей малосернистой сырой нефти и 3 млн баррелей высокосернистой из трех нефтехранилищ. Анонсировал продажу президент США Джо Байден. По его словам, это должно помочь снизить цены на сырье. При этом 12 января палата представителей конгресса США одобрила законопроект, согласно которому запрещается продавать топливо из американского стратегического резерва КНР.



По словам эксперта, США использовали распродажу резервов в качестве инструмента для сдерживания роста цен на нефть. А сокращение добычи Россией на 15 млн баррелей в месяц может потребовать для балансировки рынка продажи еще 20–30 млн баррелей и более из SPR, ведь из-за обеспокоенности участников рынка цены могут подняться достаточно высоко.



Негативный момент для России - снижение экспортных поступлений в бюджет, но правительство может задействовать ФНБ и таким образом пройти напряженный период, который начался с января, считает Дмитрий Адамидов.



Сегодня даже в условиях мировых ограничений ряд игроков заинтересован в покупке нефти из России с помощью теневых схем, добавил аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. Эксперт считает, что снижение добычи критически не отразится на российском экспорте, учитывая все еще большие объемы добычи в нашей стране.