На Южном Кавказе мира нет. И не предвидится, - Ашот Газазян

00:07 12.02.2023 Нагорный Карабах под наблюдением международной общественности



В Карабахе в магазинах продукты выдают по талонам – килограмм в одни руки.

Однажды в Лачинский коридор, на единственную дорогу, связывающую непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с внешним миром, приехали журналисты. Все как один в фирменных жилетках ведущих мировых СМИ, но все как один ведущие свои репортажи на азербайджанском языке. И повели они репортажи с этой дороги о том, что нет тут никакой блокады. Смотрите, мол, сами, видите?



Едут грузовые машины с грузами всякими. И на самом деле это так, едут машины, вот только принадлежат они российским миротворцам. Что же получается, миротворцы, отвечающие за безопасность и бесперебойное функционирование этой дороги, сами не могут и не должны передвигаться по ней, исполняя возложенные на них задачи?



Напомню, миротворцы, отвечающие за безопасность и бесперебойное движение на единственной дороге, связывающей Карабах с Арменией, а значит, и с внешним миром. Я добавлю, по этой дороге время от времени передвигаются еще и машины Международного Красного Креста, помогающие транспортировать больных, которых, к примеру, нет никакой возможности оперировать собственно на месте. Скажем, в Степанакерте, где уже заканчиваются не только самые необходимые медикаменты и материалы для сложных операций, но и электричество подается только на несколько часов в сутки, где уже серьезные перебои с подачей газа, где магазины перешли на выдачу товаров первой необходимости по талонам.



Я попытался сам съездить в Лачинский коридор, своими глазами посмотреть, на что это карабахцы жалуются, если официальный Баку наотрез отказывается признать факт блокады и заявляет, что это не что иное, как провокации армян. А меня и еще группу армянских журналистов армянские же полицейские завернули уже в самом начале коридора, даже раньше – в последнем населенном пункте Армении – селе Тэг, после которого собственно и начинается сам Лачинский коридор.



"Нечего вам там делать, – сказали нам. – Все равно дорога перекрыта азербайджанскими солдатами и гражданскими лицами, а еще раньше вас остановят миротворцы, чтобы, не приведи бог, вы не смогли напрямую выйти на азербайджанцев..."



И пока всякие конгрессмены и сенаторы разных стран, все влиятельные международные организации, включая Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), призывают Азербайджан открыть дорогу, чтобы не разразилась гуманитарная катастрофа, а в Баку утверждают, что нет никакой блокады, проходит 45 дней этой блокады.. Порядка 120 тыс. карабахцев, включая 30 тыс. детей, остаются в полной изоляции от внешнего мира. Власти Карабаха ввели веерные отключения электроэнергии, в крае нет топлива, катастрофически не хватает товаров первой необходимости и продуктов питания, закрылись школы и детские сады. По талонам на продукты на каждую душу теперь полагается 1 литр подсолнечного масла (в месяц!), а также по 1 кг сахара, гречки, макарон и риса. На месяц! Картинки о том, как российские миротворцы раздают карабахским детям новогодние подарки – яблоки и мандарины, вызывают умиление. Время от времени солдаты привозят в осажденный край продуктовые пакеты.



В Армении сегодня очень многие, включая власти, считают, что миротворцы могли бы и должны были не допустить такой ситуации. Но в самом Карабахе настроения немного другие – практически все понимают, что не будь здесь российских солдат, Азербайджан давно бы решил застаревшую проблему одним махом. И тогда не осталось бы армян в Нагорном Карабахе, в крае, где они живут уже тысячу лет.



В таком исходе здесь мало кто сомневается. Президент Азербайджана Ильхам Алиев давно открыто заявляет, что в числе его целей Ереван, Севан, Сюник и бог еще знает что. Но пока ему важно очистить от людей Карабах. На днях он сказал, что "дорога открыта для тех, кто не хочет быть гражданами Азербайджана. Они могут уехать на автомобилях или автобусах российских миротворцев".



По словам директора Института "Кавказ" Александра Искандаряна, Азербайджан сейчас хочет добиться двух целей, и одна уже достигнута – это создание контрольно-пропускного пункта на дороге. Политолог отмечает, что "она не формализована, но реально в Лачинском коридоре сейчас стоят люди, у которых нужно спрашивать, можно ли провезти тех или иных людей и грузы".



"Вторая цель Баку – мирный договор, где карабахский вопрос был бы прописан как внутренняя задача Азербайджана. Это шаг к выводу миротворцев, потому что если Карабах – это азербайджанское внутреннее дело, то зачем тут нужны миротворцы", – сказал Искандарян в одном из своих последних интервью. При этом генеральной целью Азербайджана политолог называет "Карабах без армян".



В том, что Азербайджан хочет Нагорный Карабах без армян, мало кто в Карабахе и в Армении сомневается, и это видно по многим действиям Азербайджана. К примеру, на территориях, которые Азербайджан занял в результате осенней войны 2020 года, не осталось армян, а их там до войны было 38 тысяч.



Какие бы цели ни преследовали в Баку, блокируя Лачинский коридор, непонятно, зачем убеждать весь мир в том, что никакой блокады нет. Так, всем известно, как неохотно берется Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за такие дела, но даже он обязал Азербайджан немедленно открыть дорогу. В Баку не отреагировали. Пришлось ЕСПЧ направить срочное уведомление Комитету министров Совета Европы для наблюдения за выполнением Азербайджаном своего решения от 21 декабря 2022 года о разблокировании Лачинского коридора. За этим, очевидно, последует возбуждение дела со стороны Комитета министров, на Азербайджан надавят. Юристы-международники уверены, что Алиеву придется открыть коридор, ему не захочется портить отношения с ЕС.



Специальную резолюцию принял на днях Европарламент. В ней также была резко осуждена незаконная блокада Азербайджаном Лачинского коридора в нарушение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Тогда, напомню, его подписали президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении.



Европарламент не только призывает Азербайджан открыть дорогу, но и выражает обеспокоенность военными преступлениями и бесчеловечным отношением азербайджанских военнослужащих к армянским военнопленным и гражданским лицам и призывает Баку освободить всех военнопленных. Европарламент подтверждает, что во всеобъемлющем мирном договоре Азербайджан должен учитывать коренные причины конфликта, в том числе права и безопасность армянского населения, проживающего в Нагорном Карабахе, возвращение перемещенных лиц и беженцев в свои дома под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, межрелигиозный диалог, защиту и сохранение культурного, религиозного и исторического наследия и территориальной целостности. Европарламент также приветствовал размещение гражданской миссии ЕС по наблюдению вдоль международной границы Армении с Азербайджаном.



Кстати, Совет ЕС уже учредил гражданскую миссию Европейского союза в Армении в рамках Общей политики безопасности и обороны. Цель миссии – содействие стабильности в приграничных районах Армении, укрепление доверия на местах и обеспечение условий, способствующих усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС. Первоначальный мандат миссии составит два года, а оперативный штаб ее будет располагаться в Армении.



В Баку идея европейцев не понравилась, но терпеть миссию придется. В конце концов, надеются многие армяне, в присутствии наблюдателей из Европы Азербайджан воздержится от агрессивных действий как в отношении Нагорного Карабаха, так и Армении, в которой соседняя страна уже оккупировала до 150 кв. км суверенной территории.



По словам Александра Искандаряна, Азербайджан не забывает об открытии экстерриториального Зангезурского коридора через территорию Армении, который мог бы связать Азербайджан с его эксклавом – Нахичеваном. И пока он не будет открыт, Баку не откажется от стратегии давления на армян Нагорного Карабаха. "По сути, президент Алиев прощупывает красные линии, проверяя Россию на слабо", – считает политолог. Между тем идея экстерриториального коридора – это не что иное, как изобретение азербайджанских властей, поскольку о нем нет ни слова в трехстороннем заявлении от 2020 года, подписанного Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Есть дорога, которая связывает Азербайджан с Нахичеваном через Армению, но в Баку хотят новую – такую, на которой бы Армения не могла решать ничего, к примеру, предпринимать таможенные, пограничные и прочие действия, предусмотренные армянскими же законами.



Ответ на вопрос, почему Армения до сих пор сопротивляется подписанию мирного договора с Азербайджаном, лежит на поверхности. У Баку самые максималистские аппетиты, а утолить их Ереван не может, поскольку речь сегодня идет не только о правах и безопасности оставшихся армян в Нагорном Карабахе, но и всей Армении. А Москва, понятно, сегодня занята своими проблемами в Украине. Другими словами, мир здесь откладывается, и, похоже, надолго.



Об авторе: Ашот Газазян – политический обозреватель, журналист, писатель

29.01.2023 Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676149620





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Маулен Ашимбаев: "Подписание международных соглашений повысит эффективность борьбы с преступностью"

- Об итогах выдвижения кандидатов и аккредитации международных наблюдателей

- Межпарламентский форум государств Центральной Азии проходит в Туркестане

- Информация

- Предвыборная ситуация складывается достаточно своеобразно

- Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики

- Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Гизат Нурдаулетов принял участие в заседании Регионального диалога безопасности по вопросам Афганистана

- Кадровые перестановки

- О демографической ситуации за январь-декабрь 2022 года

