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|В Турции начались аресты строительных подрядчиков. Возводивших небоскребы из кизяка
00:19 12.02.2023
В Стамбуле задержан Мехмет Эртан Акай - подрядчик ЖК Ayşe-Mehmet Polat, разрушенного в результате землетрясения в Газиантепе, пишет телеканал TRT..
Также вчера в аэропорту Стамбула при попытке выехать за границу был задержан Мехмет Яшар Кошкун - подрядчик резиденции Rönesans, разрушенной землетрясением в Хатае.
Ранее сообщалось, что прокуратура провинции Шанлыурфа на востоке Турции начала расследование после произошедшего 6 февраля землетрясения и по итогам первичной оценки выявила серьезные дефекты в конструкции зданий, разрушенных в результате землетрясения.