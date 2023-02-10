В Турции начались аресты строительных подрядчиков. Возводивших небоскребы из кизяка

00:19 12.02.2023

В Стамбуле задержан Мехмет Эртан Акай - подрядчик ЖК Ayşe-Mehmet Polat, разрушенного в результате землетрясения в Газиантепе, пишет телеканал TRT..



Также вчера в аэропорту Стамбула при попытке выехать за границу был задержан Мехмет Яшар Кошкун - подрядчик резиденции Rönesans, разрушенной землетрясением в Хатае.



Ранее сообщалось, что прокуратура провинции Шанлыурфа на востоке Турции начала расследование после произошедшего 6 февраля землетрясения и по итогам первичной оценки выявила серьезные дефекты в конструкции зданий, разрушенных в результате землетрясения.