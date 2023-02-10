 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Крупнейшие компании Китая договорились создать собственную нейросеть
00:27 12.02.2023

Крупнейшие компании Китая создадут свой аналог нейросети ChatGPT

Крупнейшие технологические компании Китая, включая владельца AliExpress, планируют создать собственные аналоги нейросети ChatGPT. Об этом пишет портал Nikkei Asia Review.

Отмечается, что компании Alibaba Group Holding, Tencent Holdings, Baidu, NetEase и JD.com обнародовали планы о тестировании собственных продуктов в области нейросетей.

В Baidu сообщили, что планируют создание бота в стиле ChatGPT. В Alibaba отметили, что также проводят внутреннее тестирование бота, не раскрывая подробности. В Tencent заявили, что ведут исследования в области контента, генерируемого искусственным интеллектом. В JD.com рассказали, что планируют интегрировать часть технологий нейросетей в свои сервисы. NetEase экспериментирует с подобным контентом в образовательных целях.

Ранее ученые из AnsibleHealth продемонстрировали, что бот ChatGPT способен получить минимальные проходные баллы за экзамен USMLE для получения медицинской лицензии в США.

CNBC сообщало, что сотрудники Google начали критиковать руководство за поспешный анонс нейросети Bard. "Газета.Ru" также рассказывала, что Microsoft представила поисковик и браузер со встроенным чат-ботом ChatGPT.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс положительно оценил появление чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. В интервью немецкой газете Handelsblatt он заверил, что подобная технология "изменит наш мир к лучшему".

Источник - news.rambler.ru
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