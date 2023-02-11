США расширяют свое присутствие в Индии, - Л.Савин

00:28 12.02.2023

ЛЕОНИД САВИН | 11.02.2023



Военно-технологическая экспансия США продолжается



2 февраля Индия и США запустили совместную Инициативу по критическим и эмерджентным технологиям (iCET). Это направление обсуждалось в Токио еще в мае, а сейчас подписание соглашения прошло в Вашингтоне сразу после проведения бизнес-форума США – Индия.



Сообщается, что встрече предшествовали твиты премьер министра Индии Нарендры Моди и президента США Джо Байдена.



31 января 2023 г. состоялось первое заседание iCET в Вашингтоне, которое проводили советники по национальной безопасности двух стран Джейк Салливан и Аджит Довал.



Как указывается на сайте Белого дома, "обе стороны обсудили возможности для расширения сотрудничества в области критически важных и новых технологий, совместной разработки и совместного производства, а также способы углубления взаимодействия между нашими инновационными экосистемами... Они также определили области биотехнологии, передовых материалов и технологии переработки редкоземельных элементов в качестве областей для будущего сотрудничества".



В последние годы сотрудничество Индии и США активно развивалось по всем направлениям – от торговых сделок до проведения военных учений и обмена разведданными. У обеих сторон есть причины для углубления такого взаимодействия: США заинтересованы в том, чтобы сдерживать Китай чужими руками, а еще для них не лишнее – присмотр за Пакистаном, который время от времени проявляет излишнюю с точки зрения Вашингтона самостоятельность. Обе страны, считают в Нью-Лели, представляют для Индии угрозу.



Как сказала заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс советнику по национальной безопасности Индии Аджиту Довалу, "создание альянсов и партнерств является главным приоритетом" для Пентагона. Хикс отметила, что в Национальной оборонной стратегии США на 2022 год Китай назван "растущей многоотраслевой угрозой".



Между строк прочитываются и другие намерения США, поскольку угрозой для них является не только Китай, но также КНДР, Иран и Россия. А два последних государства для Индии являются партнерами. Очевидно, Вашингтон рассчитывает постепенно снижать уровень сотрудничества Индии с этими странами. И технологическое сотрудничество является серьезным шагом на этом пути, поскольку речь идет о технологиях двойного назначения, связи 5G/6G и других важных секторах, таких как космос.



Непосредственными областями американо-индийского сотрудничества намечаются:



– разработка дорожной карты ускорения технологического сотрудничества между двумя странами для совместной разработки проектов, связанных с реактивными двигателями, технологиями производства боеприпасов и другими системами;



– учитывая, что США получили заявку от General Electric на совместное производство реактивных двигателей, которые могли бы приводить в действие реактивные самолеты, эксплуатируемые и производимые Индией, Соединенные Штаты обязуются оперативно рассмотреть это заявление;



– укрепление долгосрочного сотрудничества в области оперативного использования систем безопасности и разведывательного наблюдения на море;



– запуск "инновационного моста", который соединит американские и индийские оборонные стартапы.



Такое сотрудничество значительно снизит интерес Индии к российским системам вооружений, которые на протяжении десятилетий пользовались спросом у Нью-Дели. Показательно и то, что ранее Индия пыталась замкнуть оборонный сектор на внутренний рынок и стимулировать отечественных производителей на создание собственных образцов вооружений.



В день подписания соглашения Ассоциация полупроводниковой промышленности США (SIA) и Индийская ассоциация электроники и полупроводников (IESA) совместно объявили о планах сформировать целевую группу частного сектора, которая укрепит сотрудничество между двумя странами в глобальной полупроводниковой экосистеме.



Президент SIA Джон Нойффер отметил, что "Индия уже является крупным центром исследований полупроводников, проектирования микросхем и разработки оборудования, но ее будущий потенциал еще больше".



А президент IESA Кришна Мурти сказал: "Это будет важная платформа для объединения глобальных ресурсов при определения планов Индии в расширении ее присутствия в мировой индустрии микросхем, а также для реализации планов во всех сегментах цепочки проектирования и производства, включая создание полупроводниковых талантов для всего мира".



Новая целевая американо-индийская группа для углубления сотрудничества создана под эгидой Ассоциации американских университетов.



Военно-технологическая экспансия США будет продолжаться. И противопоставить этому, видимо, можно военное сотрудничество России и дружественных государств в регионе Индийского и Тихого океанов, в регионах Центральной Америки и Карибского бассейна.