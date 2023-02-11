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Социализм все более популярен в США, - Агния Кренгель
01:14 12.02.2023

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 11.02.2023 |

А палата представителей приняла 2 февраля резолюцию, осуждающую "ужасы социализма"

При взгляде на данные опросов, можно заметить, что кризис капитализма на Западе увеличивает популярность социализма. Пошатнулась вера в "бессменную" общественную систему и в Соединенных Штатах Америки.

Конечно, большинство американцев по-прежнему относятся к капитализму положительно: в новом опросе Axios и Momentive 57% опрошенных заявили, что они оценивают капиталистическую систему позитивно, а 36% – негативно. Между тем еще в январе 2019 года соотношение было 61 : 36. Тенденция понятна. Люди видят, что капитализм к ним равнодушен, он не может обеспечивать им достойный уровень жизни.

34 миллиона человек, в том числе 9 миллионов детей, в Соединенных Штатах испытывают недостаток продовольствия. По данным Кампании бедных людей, почти половина жителей США бедны или имеют низкие доходы. В 2022 году на США обрушилась мощная волна инфляции. В ответ ФРС предложила замедление роста заработной платы, утверждая, что это поможет смягчить инфляционный кризис. Тем временем арендная плата в стране растет, более 40% арендаторов тратят на аренду более 30% своего дохода.

Известный американский политик-демократ Берни Сандерс перечисляет пункты своей программы к президентским выборам 2024 года: "Мы победим, потому что наши цели соответствуют потребностям всех трудящихся в этой стране: здравоохранение – это право человека, а не привилегия, богатые и власть имущие начнут платить честные налоги, мы сделаем государственные колледжи и университеты бесплатными, а также освободим всех от студенческих займов". Да, это всего лишь слова, но, чтобы заставить избирателей поверить в них, Сандерс говорит, что является убежденным социал-демократом и намерен провести в США фундаментальные реформы.

Кандидата, который, возможно, будет на выборах противостоять Трампу, не смущает, что для многих американцев слово "социализм" звучит почти, как ругательство. Об этом знает и Трамп, напоминавший американцам в связи с Берни Сандерсом об "ужасах коммунизма": "Я думаю, что он коммунист, я думаю о коммунизме, когда я думаю о Берни. Теперь это называется "социалист", но разве он не женился в Москве?" Однако страхи простых американцев понемногу перемещаются в другую плоскость: Россия не может нанести им столько вреда, сколько их собственная социально-экономическая система.

Американцам не нравится усиление классового расслоения, а между тем пропасть между богатыми и бедными в Америке растет. В 2019 году 40% республиканцев в возрасте от 18 до 34 лет заявили, что правительство должно проводить политику, направленную на сокращение разрыва между богатством и бедностью; сегодня считающих так уже 56%. И палата представителей поспешила осудить эту тенденцию – там 2 февраля приняли резолюцию, "осуждающую ужасы социализма". Все 219 членов Республиканской партии проголосовали за резолюцию, а демократы разделились: 109 проголосовали за, 86 – против, 14 воздержались. Peoples Dispatch комментирует: "Социализм становится все более популярным в США"

Опрос среди республиканцев в категории молодых людей от 18 до 34 лет показал, что с 2019 по 2021 год популярность капитализма упала с 81% до 66%. Процент взрослого населения США с положительным взглядом на социализм увеличился с 39% до 41% за тот же период времени.

"Я думаю, что это очень красноречиво показывает, как люди, которым угрожает политика истеблишмента, теряют опору… – говорит Карла Рейес, профсоюзный лидер из Нью-Йорка. – Они не могут сосредоточиться на кризисах, от которых страдает рабочий класс в Соединенных Штатах… Палата представителей пытается увековечить идеологию, которая, честно говоря, устарела… Капитализм разграбил страны, отравил мир и создал неустойчивый образ жизни, который подталкивает нас к индивидуализму и потребительству... Социализм – полная противоположность".

Вероятно, мы недооцениваем, насколько развит в Америке протест против общественного строя, который "отравил мир и создал неустойчивый образ жизни", превратив государство в машину обслуживания транснациональных корпораций. Может быть, начавшееся в 2022 году противостояние России и Запада приведет к более точной оценке?

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1676153640


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