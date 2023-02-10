Турция. Гигантская трещина в Хатае после землетрясения

02:27 12.02.2023

CentralAsia (CA) - В Хатае после землетрясения образовалась гигантская трещина шириной около 200 метров и глубиной 30 метров, которая разделила пополам оливковое поле в деревне, пишет Ihlas Haber Ajansi.



Жители района заявили, что слышали сильный взрыв во время землетрясения.



