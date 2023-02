Выход из ЕАЭС и ОДКБ предложен Казахстану как путь к счастью, - А.Уваров

09:56 12.02.2023

АНДРЕЙ УВАРОВ | 11.02.2023



Европа роет могилу казахам под обещания Азата Перуашева



Иногда кажется, что в степном краю совсем позабыли древнюю пословицу, которая учит, что все свое новое – это хорошо забытое чужое старое. Особенно, когда за образец берется Украина. Конечно, Украину казахи не сами берут, им просто вручают "украинский опыт" дерусификации, извращений истории, реабилитации фашизма, а теперь и евроинтеграции. Да, страну Центральной Азии тащат в "европейство".



Идея переориентации Казахстана с евразийского вектора на интеграцию с Европой возникла давно, когда казахам стали вбрасывать идею выхода из ЕАЭС и ОДКБ как путь к счастью.



Цель евроинтеграции – развал ЕАЭС



Интерес Евросоюза к богатой степной стране очевиден. Ресурсные, торгово-транзитные, геополитические, военные аппетиты "старушки Европы" обуславливают действия ЕС: оттуда стали нелепо и коряво соблазнять казахов с помощью своей креатуры, прошедшей обучение в Британии.



Способ простой, но действенный: вырабатывать у местных комплекс "тотальной отсталости" и навязывать закомплексованным радужную перспективу будущего. Мол, станете европейцами! В центре Астаны вырастет рог изобилия, уровень жизни взлетит вверх, казахи пересядут на "мазератти", фортепиано заменит добру, а латте с круассаном вытеснят чай с баурсаками.



Назарбаев в 2008 году в своем послании народу говорил: "Необходимо разработать специальную программу "Путь в Европу"". Тогда же некие деятели культуры и эксперты в декларации о создании Европейского клуба заявили: "…мы считаем, что в сложившихся геополитических условиях наилучшим, отвечающим коренным интересам и чаяниям казахской нации направлением развития является именно Европейский вектор. Для нас путь в Европу – это не просто отвлеченная цель или красивая мечта, это реальная возможность и шанс! Мы считаем, что наша страна должна интегрироваться в европейские институты и стать в среднесрочной перспективе членом Совета Европы, а в долгосрочной перспективе и ЕС, последовательно приближаясь к политическим, социальным и гуманитарным стандартам, принятым в Европейском сообществе. В этом мы видим залог успешного и безопасного развития Казахстана в третьем тысячелетии…"



"Европейские митинги" казахов



А ЕС традиционно артикулирует задачу европейцев в регионе, которая "состоит в развитии и консолидации стабильных, справедливых и открытых обществ центральноазиатских государств путем сотрудничества и партнерства с ними".



В 2017 году в республике активно обсуждали статью Kazakhstan in Europe: Why Not? (Казахстан в Европе: почему бы нет?). Авторы статьи уверяли, что Казахстан является европейским государством, соответствующим двум критериям Совета Европы, согласно которым страна должна быть "полностью или частично расположена в Европе" и иметь такую "культуру, которая тесно связана с европейской культурой".



Елбасы провозгласил Казахстан "воротами Евросоюза в Центральную Азию". Рассматривался даже вариант замены Казахстаном уплывшей из ЕС Британии.



В январе 2021 года появилась программная статья "эксперта" Тулегена Аскарова "Европейский вектор Казахстана", где автор утверждал, что "курс на Европу по-прежнему приоритетен и выгоден". Статья выглядела откровенной манипуляцией и неуважением к своему народу. Эксперт тупо доказывал приоритетность европейского выбора, жонглируя цифрами из официальной статистики внешней торговли РК, после чего делал вывод: ЕС – "верный кормилец [Казахстана] и солидный инвестор".



Манипуляция остается главным методом продолжающейся "евроинтеграции" Казахстана. Сейчас перед выборами в мажилис появился даже еврознаменосец Казахстана, которым стал глава бывшей придворной партии "Ак жол" Азат Перуашев, не скрывающий больше своих антироссийских взглядов.



Евроинтегратор Азат Перуашев



Перуашев заявляет: "…Казахстан должен внедрять европейский путь развития, европейские подходы в отношениях государства и общества, европейские стандарты качества жизни. Поэтому в будущем в партии "Ак жол" планируют ставить вопрос о вступлении страны в Евросоюз…"



Непонятно, на кого рассчитан этот примитив, но, видимо, у иностранных покровителей Перуашева что-то знают. Правда, евроинтегратор из аула не признается казахам, что в их традиционное, частично мусульманское общество влезут такие европейские стандарты, как популяризация ЛГБТ, однополые семьи, разгул феминизма. Кстати, последнее уже стало заметным явлением в РК. Недавно казахстанка, живущая в США, начала заниматься сексуальным образованием через приложение Not a Shame.



Это притом, что на виду у казахов почти десятилетняя история топтания украинских баранов перед европейскими воротами. Украинский пробник-образец пережил евромайдан, жесточайший раскол в обществе, потерю территорий, войну с непонятным концом. Сами украинцы вопрошают у Брюсселя: неужели мы еще мало заплатили за счастье стать европейцами? А им цинично объясняют: да, вы еще далеки от уровня цивилизованных народов. И поручают снова взяться за реформы и усилить борьбу с коррупцией.



Собственно, для того, чтобы понять всю вредность европейского зуда Перуашева, нужно представлять степень коррумпированности казахстанского общества. Вот на днях, например, СМИ Казахстана рассказали, как стырили деньги из госпрограммы "Аул – колыбель страны"…



Разумеется, Запад пообещает помочь Казахстану. И Украине вон Запад помогает уже девятый год. Кстати, новым постоянным представителем Всемирного банка в Казахстане назначен гражданин Украины Андрей Михнев, который будет управлять командой Всемирного банка в Астане и вести политический диалог Всемирного банка с правительством Казахстана.



Мухтар Тлеуберди и Жозеп Боррель на пути в Европу



Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди после переговоров с Жозепом Боррелем сообщил, что в этом году в Алма-Ате состоится экономический форум ЕС – Центральная Азия.



И еще одна форма помощи, на которую стоит обратить особое внимание КНБ: Еврокомиссия выделяет казахстанским НПО €5,4 млн на "поддержку гражданского общества" в РК. Проект разделен на два лота: "укрепление потенциала гражданского общества" (работа с молодежью и женскими организациями) и "помощь гражданскому обществу в выполнении роли "независимых субъектов управления и развития" с целью поощрения "демократического пространства".



Европа уже роет могилу казахам под обещания Перуашева…