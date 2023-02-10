Бериша против Рамы. В Албании оппозиция штурмует и пытается поджечь Парламент

10:22 12.02.2023

В Албании майданит оппозиция с "коктейлями Молотова" – борьба за звание любимого союзника США



Оливер Галич



Возле здания правительства Албании в Тиране 11 февраля прошел многотысячный протест с требованиями отставки премьера страны Эди Рамы, чье имя фигурирует в свежем шпионско-коррупционном скандале.



Демонстранты забросали здание и охранявших его полицейских дымовыми шашками, бутылками с зажигательной смесью и баллонами с краской, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







Бывший президент и премьер-министр Албании, а ныне лидер оппозиционной "Демократической партии" Салджи Бериша на акции протеста перед зданием правительства потребовал отставки нынешнего премьер-министра Эди Рамы.



В своем выступлении Бериша охарактеризовал связь Рамы с агентом ФБР как серьезнейший скандал, "запятнавший имидж страны в мире".



"Наркопремьер-министр без религии, без государства, без флага развращает главу контрразведывательной службы союзных нам США", ­– заявил Бериша.



По его словам, Рама должен уйти в отставку после "этого акта нелояльности к великому союзнику албанского народа".



Бывшему агенту ФБР Чарльзу МакГонигалу было предъявлено обвинение в сделках с российскими олигархами, но в его обвинительном заключении также утверждается, что у него были "сомнительные деловые связи" с политиками из Албании и Боснии и Герцеговины.



Бывшего агента обвиняют, среди прочего, в том, что он не раскрывал ФБР свои отношения с бывшим сотрудником албанской разведки, описанным в обвинительном заключении как "Лицо А". Кроме того, он не сообщил, что у него "были контакты" с премьер-министром Албании Эди Рамой. Рама, в свою очередь, заявил, что обвинения против МакГонигала не имеют к нему никакого отношения.



Касаясь дела МакГонигала, Сали Бериша сказал, что призвал США и ЕС расследовать скандал и подчеркнул, что Рама больше не имеет легитимности для занятия должности премьер-министра Албании. Бериша призвал своих сторонников "бороться, превратиться в восставших граждан, которые протестуют и идут за революцией до победы".



Сторонники явно были готовы к подобному призыву, и забросали здание правительства Албании, а также десятки охранявших его полицейских дымовыми шашками, бутылками с зажигательной смесью и баллонами с краской. После этого протестующие отправились к зданию парламента страны, где подобных инцидентов не было.